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Стационарный блендер Kitfort КТ-1301

(1)
Артикул: 40128
  • Блендер Kitfort КТ-1301 - фото 1
  • Блендер Kitfort КТ-1301 - фото 2
  • Блендер Kitfort КТ-1301 - фото 3
  • Блендер Kitfort КТ-1301 - фото 4
  • Блендер Kitfort КТ-1301 - фото 5
  • Стационарный блендер Kitfort КТ-1301 - фото 6
  • Стационарный блендер Kitfort КТ-1301 - фото 7
Блендер Kitfort КТ-1301 - фото 1
Блендер Kitfort КТ-1301 - фото 2
Блендер Kitfort КТ-1301 - фото 3
Блендер Kitfort КТ-1301 - фото 4
Блендер Kitfort КТ-1301 - фото 5
Стационарный блендер Kitfort КТ-1301 - фото 6
Стационарный блендер Kitfort КТ-1301 - фото 7
6 190 руб. 
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+ 184 КэтКоинов
Артикул: 40128
В наличии
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Официальная гарантия производителя — 1 год
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БрендKitfort
Тип товараБлендеры
Вакуумное смешиваниенет
Вакуумный насоснет
Функции и особенностиприготовление пюре, взбивание, измельчение, смешивание, колка льда, автоблокировка блендера при снятой чаше
Управлениеэлектронное
Типстационарный
Режимы скоростиимпульсный режим
Работа от аккумуляторанет
Основной цветсеребристый металлик
Мощность, Вт1000
Материал погружной частиметалл
Материал кувшинастекло
Материал корпусаметалл
Комплектациямоторный отсек, чаша, крышка чаши, блок лезвий
Количество скоростей6
Дополнительный цветчерный
Дисплейесть
Максимальная скорость вращения, об, мин13000
Отсек для сетевого шнураесть
Прочееразмер 240х210х480 мм
Емкость кувшина, л1.5
Длина сетевого шнура0.8 м
Вес, кг4.8
Стационарный блендер в корпусе из нержавеющей стали. LCD дисплей с подсветкой. Напряжение: 220-240 В, 50, 60 Гц.


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Рейтинг: 5 на основе 1 отзывов
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16.09.2019
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
Мощный, стеклянная колба, большой объем.

Недостатки:
Шумноват, на полном "брате-близнеце из Китая" через три года сломалась муфта, разобрать не смог, купил этот.

Комментарий:
В целом положительные впечатления от использования.

Самовывоз невозможен
Стационарный блендер Kitfort КТ-1301 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 6190 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(863)209-88-53 в Ростове-на-Дону, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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