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Блендер погружной Econ ECO-432HB White-Pistachio купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Блендер погружной Econ ECO-432HB White-Pistachio

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Блендер погружной Econ ECO-432HB White-Pistachio - фото 1
Блендер погружной Econ ECO-432HB White-Pistachio - фото 2
Блендер погружной Econ ECO-432HB White-Pistachio - фото 3
Блендер погружной Econ ECO-432HB White-Pistachio - фото 4
Блендер погружной Econ ECO-432HB White-Pistachio - фото 5
Блендер погружной Econ ECO-432HB White-Pistachio - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Погружной
Мощность, Вт
700
Цвет
белый, зеленый
Объем кувшина, л
2.8
Объем измельчителя, л
0.5
Количество скоростей / режимов
2
  • Блендер погружной Econ ECO-432HB White-Pistachio - фото 1
  • Блендер погружной Econ ECO-432HB White-Pistachio - фото 2
  • Блендер погружной Econ ECO-432HB White-Pistachio - фото 3
  • Блендер погружной Econ ECO-432HB White-Pistachio - фото 4
  • Блендер погружной Econ ECO-432HB White-Pistachio - фото 5
  • Блендер погружной Econ ECO-432HB White-Pistachio - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 930 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 291744
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Характеристики

Бренд
Econ
Тип товара
Погружной
Мощность, Вт
700
Материал корпуса
пластик
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
1.2
Комплектация
Венчик-взбиватель; Измельчитель
Цвет
белый, зеленый
Объем кувшина, л
2.8
Объем измельчителя, л
0.5
Количество скоростей / режимов
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х18х16
Вес, кг.
2

Описание товара Блендер погружной Econ ECO-432HB White-Pistachio

Надежный, стильный и удобный блендер ECO-432HB Bстанет незаменимым помощником на вашей кухне в любое время года. С ним приготовление супов, вторых блюд, салатов, соусов, выпечки и десертов, зимних заготовок и других ваших любимых блюд станет приятным и быстрым. А особенно блендер является незаменимой вещью для тех, кто вынужден придерживаться диетического питания из-за проблем с ЖКТ и людей старшего возраста, которым иногда трудно пережевывать жесткую пищу. Наш блендер имеет оптимальную мощность 700Вт, что позволяет быстро и качественно использовать прибор, но при этом не переплачивать за электроэнергию.

Отзывы о товаре Блендер погружной Econ ECO-432HB White-Pistachio




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Econ
Тип товара
Погружной
Мощность, Вт
700
Материал корпуса
пластик
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
1.2
Комплектация
Венчик-взбиватель; Измельчитель
Цвет
белый, зеленый
Объем кувшина, л
2.8
Объем измельчителя, л
0.5
Количество скоростей / режимов
2
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Надежный, стильный и удобный блендер ECO-432HB Bстанет незаменимым помощником на вашей кухне в любое время года. С ним приготовление супов, вторых блюд, салатов, соусов, выпечки и десертов, зимних заготовок и других ваших любимых блюд станет приятным и быстрым. А особенно блендер является незаменимой вещью для тех, кто вынужден придерживаться диетического питания из-за проблем с ЖКТ и людей старшего возраста, которым иногда трудно пережевывать жесткую пищу. Наш блендер имеет оптимальную мощность 700Вт, что позволяет быстро и качественно использовать прибор, но при этом не переплачивать за электроэнергию.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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