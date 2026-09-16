Блендер настольный BRAYER BR1209 черный
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блендер
Тип устройства
стационарный
Мощность, Вт
1000
Количество насадок в комплекте
2
Цвет
черный
Объем кувшина, л
1.5
Количество скоростей / режимов
2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 560 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 737422
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Блендер
Тип устройства
стационарный
Мощность, Вт
1000
Материал корпуса
пластик
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Количество насадок в комплекте
2
Комплектация
моторный блок, чаша, нож (6 ножей из нержавеющей стали), документация, упаковка
Цвет
черный
Объем кувшина, л
1.5
Количество скоростей / режимов
2
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5
Описание товара Блендер настольный BRAYER BR1209 черный
Блендер стационарный BRAYER BR1209 в черном пластиковом корпусе оснащен кувшином объемом 1.5 л из стекла. Мощность прибора составляет 1000 Вт при возможности непрерывно функционировать до 3 мин непрерывно. Этого достаточно для смешивания жидких ингредиентов и измельчения продуктов средней плотности. Нож из нержавеющей стали имеет 6 граней. За счет защитной блокировки прибор будет функционировать долго. Делать это он может на 2 скоростях с плавной регулировкой. Нескользящие ножки надежно фиксируют BRAYER BR1209 на рабочей поверхности.
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Бренд
Тип товара
Блендер
Тип устройства
стационарный
Мощность, Вт
1000
Материал корпуса
пластик
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Количество насадок в комплекте
2
Комплектация
моторный блок, чаша, нож (6 ножей из нержавеющей стали), документация, упаковка
Цвет
черный
Объем кувшина, л
1.5
Количество скоростей / режимов
2
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Страна производитель
Китай
Блендер стационарный BRAYER BR1209 в черном пластиковом корпусе оснащен кувшином объемом 1.5 л из стекла. Мощность прибора составляет 1000 Вт при возможности непрерывно функционировать до 3 мин непрерывно. Этого достаточно для смешивания жидких ингредиентов и измельчения продуктов средней плотности. Нож из нержавеющей стали имеет 6 граней. За счет защитной блокировки прибор будет функционировать долго. Делать это он может на 2 скоростях с плавной регулировкой. Нескользящие ножки надежно фиксируют BRAYER BR1209 на рабочей поверхности.
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, недорогие, 800 вт, 1200 вт, 1500 вт, для льда, со стеклянной чашей, мини-блендеры для детского питания
Теги товара: мощные, 1000 вт, для молочных коктейлей, для мяса, блендеры-мясорубки 2 в 1
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, недорогие, 800 вт, 1200 вт, 1500 вт, для льда, со стеклянной чашей, мини-блендеры для детского питания
Теги товара: мощные, 1000 вт, для молочных коктейлей, для мяса, блендеры-мясорубки 2 в 1
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