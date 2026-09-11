Блендер погружной Kitfort КТ-3053 1000Вт черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блендер
Мощность, Вт
1000
Основной цвет
черный
Количество скоростей
2
Вакуумная функция
нет
Объем кувшина, л
0
Объем измельчителя, л
0.5
Максимальная скорость вращения, об/мин
13500
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 490 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 595991
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Блендер
Вакуумный насос
нет
Дисплей
нет
Дополнительный цвет
черный
Емкость мерного стакана, л
0.7
Насадки
венчик для взбивания, для приготовления пюре, измельчитель
Работа от аккумулятора
нет
Страна производства
Китай
Тип
погружной
Управление
механическое
Мощность, Вт
1000
Материал корпуса
пластик
Материал чаши измельчителя
пластик
Длина сетевого шнура
1.1
Основной цвет
черный
Количество скоростей
2
Комплектация
блендер, документация, упаковка
Вакуумная функция
нет
Объем кувшина, л
0
Объем измельчителя, л
0.5
Максимальная скорость вращения, об/мин
13500
Функции и особенности
нескользящие ножки
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х15х10
Вес, кг.
1.85
Описание товара Блендер погружной Kitfort КТ-3053 1000Вт черный
Погружной блендер КТ-3053 – универсальное кухонное устройство, с которым вы сможете приготовить множество блюд! Подходит для смешивания, измельчения, взбивания, замеса жидкого теста, для приготовления супов-пюре, соусов, крема, смузи, молочных коктейлей. Прибор Kitfort КТ-3053 может выполнять функции измельчителя, погружного блендера, а также в комплекте есть венчик для взбивания. С помощью измельчителя можно быстро измельчить мясо, твёрдый сыр, овощи, травы, чеснок, ягоды и многое другое на ваш вкус!
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, недорогие, 800 вт, 1200 вт, 1500 вт, для льда, со стеклянной чашей, мини-блендеры для детского питания
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Блендер
Вакуумный насос
нет
Дисплей
нет
Дополнительный цвет
черный
Емкость мерного стакана, л
0.7
Насадки
венчик для взбивания, для приготовления пюре, измельчитель
Работа от аккумулятора
нет
Страна производства
Китай
Тип
погружной
Управление
механическое
Мощность, Вт
1000
Развернуть
Материал корпуса
пластик
Материал чаши измельчителя
пластик
Длина сетевого шнура
1.1
Основной цвет
черный
Количество скоростей
2
Комплектация
блендер, документация, упаковка
Вакуумная функция
нет
Объем кувшина, л
0
Объем измельчителя, л
0.5
Максимальная скорость вращения, об/мин
13500
Функции и особенности
нескользящие ножки
Страна производитель
Китай
Погружной блендер КТ-3053 – универсальное кухонное устройство, с которым вы сможете приготовить множество блюд! Подходит для смешивания, измельчения, взбивания, замеса жидкого теста, для приготовления супов-пюре, соусов, крема, смузи, молочных коктейлей. Прибор Kitfort КТ-3053 может выполнять функции измельчителя, погружного блендера, а также в комплекте есть венчик для взбивания. С помощью измельчителя можно быстро измельчить мясо, твёрдый сыр, овощи, травы, чеснок, ягоды и многое другое на ваш вкус!
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, недорогие, 800 вт, 1200 вт, 1500 вт, для льда, со стеклянной чашей, мини-блендеры для детского питания
Теги товара: мощные, 1000 вт, для молочных коктейлей, для мяса, блендеры-мясорубки 2 в 1
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, недорогие, 800 вт, 1200 вт, 1500 вт, для льда, со стеклянной чашей, мини-блендеры для детского питания
Теги товара: мощные, 1000 вт, для молочных коктейлей, для мяса, блендеры-мясорубки 2 в 1
Блендер погружной Kitfort КТ-3053 1000Вт черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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