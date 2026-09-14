Гарантия качества
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Характеристики
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1500
Количество насадок в комплекте
4
Цвет
черный
Вакуумная функция
нет
Объем кувшина, л
0.7
Объем измельчителя, л
0.8
Количество скоростей / режимов
25
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 490 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 739922
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время непрерывной работы 1 минута, мойка в посудомоечной машине: мерный стакан, нож 4PRO TITAN
Цвет
черный
Вакуумная функция
нет
Объем кувшина, л
0.7
Объем измельчителя, л
0.8
Количество скоростей / режимов
25
Максимальная скорость вращения, об/мин
15000
Функции и особенности
измельчение твердых продуктов, регулировка скорости вращения, режим Турбо, функция взбивания
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х22х21
Вес, кг.
2.85
Описание товара Блендер погружной Polaris PHB 1517GL черный/серебристый
Блендер Polaris PHB 1517GL мощностью 1500 Вт оборудован двигателем, который совершает до 15000 об/мин. Поворотный переключатель и кнопки служат для доступа к 25 скоростям и остальным опциям. Повышение производительности осуществляется путем активации турборежима.
Блендер Polaris PHB 1517GL комплектуется 4 насадками, с помощью которых можно измельчить и взбить ингредиенты, а также приготовить пюре. Четко следовать рецептам позволяет мерный стакан. Погружная часть выполнена из металла. Материал не окисляется и не впитывает посторонние запахи. Прорезиненная вставка не допускает скольжения прибора в руках. Петля для подвешивания способствует компактному хранению в условиях ограниченной площади.
время непрерывной работы 1 минута, мойка в посудомоечной машине: мерный стакан, нож 4PRO TITAN
Цвет
черный
Вакуумная функция
нет
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Объем кувшина, л
0.7
Объем измельчителя, л
0.8
Количество скоростей / режимов
25
Максимальная скорость вращения, об/мин
15000
Функции и особенности
измельчение твердых продуктов, регулировка скорости вращения, режим Турбо, функция взбивания
Страна производитель
Китай
Описание
Блендер Polaris PHB 1517GL мощностью 1500 Вт оборудован двигателем, который совершает до 15000 об/мин. Поворотный переключатель и кнопки служат для доступа к 25 скоростям и остальным опциям. Повышение производительности осуществляется путем активации турборежима.
Блендер Polaris PHB 1517GL комплектуется 4 насадками, с помощью которых можно измельчить и взбить ингредиенты, а также приготовить пюре. Четко следовать рецептам позволяет мерный стакан. Погружная часть выполнена из металла. Материал не окисляется и не впитывает посторонние запахи. Прорезиненная вставка не допускает скольжения прибора в руках. Петля для подвешивания способствует компактному хранению в условиях ограниченной площади.
Блендер погружной Polaris PHB 1517GL черный/серебристый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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