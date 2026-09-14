Top.Mail.Ru
Блендер погружной Polaris PHB 1517GL черный/серебристый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Блендер погружной Polaris PHB 1517GL черный/серебристый

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Блендер погружной Polaris PHB 1517GL черный/серебристый - фото 1
Блендер погружной Polaris PHB 1517GL черный/серебристый - фото 2
Блендер погружной Polaris PHB 1517GL черный/серебристый - фото 3
Блендер погружной Polaris PHB 1517GL черный/серебристый - фото 4
Блендер погружной Polaris PHB 1517GL черный/серебристый - фото 5
Блендер погружной Polaris PHB 1517GL черный/серебристый - фото 6
Блендер погружной Polaris PHB 1517GL черный/серебристый - фото 7
Блендер погружной Polaris PHB 1517GL черный/серебристый - фото 8
Блендер погружной Polaris PHB 1517GL черный/серебристый - фото 9
Блендер погружной Polaris PHB 1517GL черный/серебристый - фото 10
Блендер погружной Polaris PHB 1517GL черный/серебристый - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1500
Количество насадок в комплекте
4
Цвет
черный
Вакуумная функция
нет
Объем кувшина, л
0.7
Объем измельчителя, л
0.8
Количество скоростей / режимов
25
  • Блендер погружной Polaris PHB 1517GL черный/серебристый - фото 1
  • Блендер погружной Polaris PHB 1517GL черный/серебристый - фото 2
  • Блендер погружной Polaris PHB 1517GL черный/серебристый - фото 3
  • Блендер погружной Polaris PHB 1517GL черный/серебристый - фото 4
  • Блендер погружной Polaris PHB 1517GL черный/серебристый - фото 5
  • Блендер погружной Polaris PHB 1517GL черный/серебристый - фото 6
  • Блендер погружной Polaris PHB 1517GL черный/серебристый - фото 7
  • Блендер погружной Polaris PHB 1517GL черный/серебристый - фото 8
  • Блендер погружной Polaris PHB 1517GL черный/серебристый - фото 9
  • Блендер погружной Polaris PHB 1517GL черный/серебристый - фото 10
  • Блендер погружной Polaris PHB 1517GL черный/серебристый - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 739922
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
POLARIS
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1500
Материал корпуса
пластик
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
1.4
Количество насадок в комплекте
4
Комплектация
время непрерывной работы 1 минута, мойка в посудомоечной машине: мерный стакан, нож 4PRO TITAN
Цвет
черный
Вакуумная функция
нет
Объем кувшина, л
0.7
Объем измельчителя, л
0.8
Количество скоростей / режимов
25
Максимальная скорость вращения, об/мин
15000
Функции и особенности
измельчение твердых продуктов, регулировка скорости вращения, режим Турбо, функция взбивания
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х22х21
Вес, кг.
2.85

Описание товара Блендер погружной Polaris PHB 1517GL черный/серебристый

Блендер Polaris PHB 1517GL мощностью 1500 Вт оборудован двигателем, который совершает до 15000 об/мин. Поворотный переключатель и кнопки служат для доступа к 25 скоростям и остальным опциям. Повышение производительности осуществляется путем активации турборежима. Блендер Polaris PHB 1517GL комплектуется 4 насадками, с помощью которых можно измельчить и взбить ингредиенты, а также приготовить пюре. Четко следовать рецептам позволяет мерный стакан. Погружная часть выполнена из металла. Материал не окисляется и не впитывает посторонние запахи. Прорезиненная вставка не допускает скольжения прибора в руках. Петля для подвешивания способствует компактному хранению в условиях ограниченной площади.

Отзывы о товаре Блендер погружной Polaris PHB 1517GL черный/серебристый




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
POLARIS
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1500
Материал корпуса
пластик
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
1.4
Количество насадок в комплекте
4
Комплектация
время непрерывной работы 1 минута, мойка в посудомоечной машине: мерный стакан, нож 4PRO TITAN
Цвет
черный
Вакуумная функция
нет
Развернуть
Объем кувшина, л
0.7
Объем измельчителя, л
0.8
Количество скоростей / режимов
25
Максимальная скорость вращения, об/мин
15000
Функции и особенности
измельчение твердых продуктов, регулировка скорости вращения, режим Турбо, функция взбивания
Страна производитель
Китай
Описание
Блендер Polaris PHB 1517GL мощностью 1500 Вт оборудован двигателем, который совершает до 15000 об/мин. Поворотный переключатель и кнопки служат для доступа к 25 скоростям и остальным опциям. Повышение производительности осуществляется путем активации турборежима. Блендер Polaris PHB 1517GL комплектуется 4 насадками, с помощью которых можно измельчить и взбить ингредиенты, а также приготовить пюре. Четко следовать рецептам позволяет мерный стакан. Погружная часть выполнена из металла. Материал не окисляется и не впитывает посторонние запахи. Прорезиненная вставка не допускает скольжения прибора в руках. Петля для подвешивания способствует компактному хранению в условиях ограниченной площади.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Блендер погружной Polaris PHB 1517GL черный/серебристый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...