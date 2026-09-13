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Блендер погружной Bosch MSM4B610 ErgoMaster купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Блендер погружной Bosch MSM4B610 ErgoMaster

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Блендер погружной Bosch MSM4B610 ErgoMaster - фото 1
Блендер погружной Bosch MSM4B610 ErgoMaster - фото 2
Блендер погружной Bosch MSM4B610 ErgoMaster - фото 3
Блендер погружной Bosch MSM4B610 ErgoMaster - фото 4
Блендер погружной Bosch MSM4B610 ErgoMaster - фото 5
Блендер погружной Bosch MSM4B610 ErgoMaster - фото 6
Блендер погружной Bosch MSM4B610 ErgoMaster - фото 7
Блендер погружной Bosch MSM4B610 ErgoMaster - фото 8
Блендер погружной Bosch MSM4B610 ErgoMaster - фото 9
Блендер погружной Bosch MSM4B610 ErgoMaster - фото 10
Блендер погружной Bosch MSM4B610 ErgoMaster - фото 11
Блендер погружной Bosch MSM4B610 ErgoMaster - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1000
Цвет
серебристый, черный
  • Блендер погружной Bosch MSM4B610 ErgoMaster - фото 1
  • Блендер погружной Bosch MSM4B610 ErgoMaster - фото 2
  • Блендер погружной Bosch MSM4B610 ErgoMaster - фото 3
  • Блендер погружной Bosch MSM4B610 ErgoMaster - фото 4
  • Блендер погружной Bosch MSM4B610 ErgoMaster - фото 5
  • Блендер погружной Bosch MSM4B610 ErgoMaster - фото 6
  • Блендер погружной Bosch MSM4B610 ErgoMaster - фото 7
  • Блендер погружной Bosch MSM4B610 ErgoMaster - фото 8
  • Блендер погружной Bosch MSM4B610 ErgoMaster - фото 9
  • Блендер погружной Bosch MSM4B610 ErgoMaster - фото 10
  • Блендер погружной Bosch MSM4B610 ErgoMaster - фото 11
  • Блендер погружной Bosch MSM4B610 ErgoMaster - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 720247
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Характеристики

Бренд
BOSCH
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1000
Материал корпуса
пластик
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Комплектация
чаша
Цвет
серебристый, черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х11х11
Вес, кг.
1.83

Описание товара Блендер погружной Bosch MSM4B610 ErgoMaster

Блендер Bosch MSM4B610 представляет собой функциональное и стильное устройство, которое станет незаменимым помощником на любой кухне. Эргономичный дизайн устройства привлекает внимание своей практичностью и удобством использования. Черный цвет корпуса из пластика придает блендеру строгий и современный вид, а погружная часть из нержавеющей стали гарантирует долговечность и отличное качество измельчения. Элементы управления находятся прямо на ручке, что обеспечивает удобство и простоту использования. Блендер оснащен мощным мотором на 1000 Вт, который обеспечивает быстрое и эффективное измельчение продуктов. Нож блендера с 4 лезвиями QuattroBlade обеспечивает равномерное и тщательное измельчение, что позволяет получать идеально гладкие смеси. Благодаря бесступенчатой регулировке скорости, вы всегда сможете выбрать наиболее подходящий режим работы для конкретного продукта или блюда. В комплекте с блендером идет удобный измельчитель, который позволяет быстро и легко измельчать орехи, специи и другие продукты. Чаша измельчителя выполнена из прочного пластика, что гарантирует ее долговечность и безопасность использования. Также в комплекте предусмотрен мерный стакан, который поможет точно дозировать ингредиенты для приготовления различных блюд. Одним из удобных преимуществ этого блендера является возможность мыть его съемные детали в посудомоечной машине. Это значительно упрощает процесс уборки после приготовления пищи и экономит ваше время. Блендер работает от сети напряжением 220-240 В при частоте 50-60 Гц, что делает его универсальным для использования в разных странах.

Отзывы о товаре Блендер погружной Bosch MSM4B610 ErgoMaster




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
BOSCH
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1000
Материал корпуса
пластик
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Комплектация
чаша
Цвет
серебристый, черный
Страна производитель
Китай
Описание
Блендер Bosch MSM4B610 представляет собой функциональное и стильное устройство, которое станет незаменимым помощником на любой кухне. Эргономичный дизайн устройства привлекает внимание своей практичностью и удобством использования. Черный цвет корпуса из пластика придает блендеру строгий и современный вид, а погружная часть из нержавеющей стали гарантирует долговечность и отличное качество измельчения. Элементы управления находятся прямо на ручке, что обеспечивает удобство и простоту использования. Блендер оснащен мощным мотором на 1000 Вт, который обеспечивает быстрое и эффективное измельчение продуктов. Нож блендера с 4 лезвиями QuattroBlade обеспечивает равномерное и тщательное измельчение, что позволяет получать идеально гладкие смеси. Благодаря бесступенчатой регулировке скорости, вы всегда сможете выбрать наиболее подходящий режим работы для конкретного продукта или блюда. В комплекте с блендером идет удобный измельчитель, который позволяет быстро и легко измельчать орехи, специи и другие продукты. Чаша измельчителя выполнена из прочного пластика, что гарантирует ее долговечность и безопасность использования. Также в комплекте предусмотрен мерный стакан, который поможет точно дозировать ингредиенты для приготовления различных блюд. Одним из удобных преимуществ этого блендера является возможность мыть его съемные детали в посудомоечной машине. Это значительно упрощает процесс уборки после приготовления пищи и экономит ваше время. Блендер работает от сети напряжением 220-240 В при частоте 50-60 Гц, что делает его универсальным для использования в разных странах.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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