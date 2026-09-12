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Блендер настольный Korting KTB 0702 W135 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Блендер настольный Korting KTB 0702 W135

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Блендер настольный Korting KTB 0702 W135 - фото 1
Блендер настольный Korting KTB 0702 W135 - фото 2
Блендер настольный Korting KTB 0702 W135 - фото 3
Блендер настольный Korting KTB 0702 W135 - фото 4
Блендер настольный Korting KTB 0702 W135 - фото 5
Блендер настольный Korting KTB 0702 W135 - фото 6
Блендер настольный Korting KTB 0702 W135 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блендеры
  • Блендер настольный Korting KTB 0702 W135 - фото 1
  • Блендер настольный Korting KTB 0702 W135 - фото 2
  • Блендер настольный Korting KTB 0702 W135 - фото 3
  • Блендер настольный Korting KTB 0702 W135 - фото 4
  • Блендер настольный Korting KTB 0702 W135 - фото 5
  • Блендер настольный Korting KTB 0702 W135 - фото 6
  • Блендер настольный Korting KTB 0702 W135 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 980 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 691804
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Характеристики

Бренд
Korting
Тип товара
Блендеры
Размеры в упаковке, см
38х29х22
Вес, кг.
4.6

Описание товара Блендер настольный Korting KTB 0702 W135

Настольный блендер KTB 0702 W135 представляет собой многофункциональный прибор 3 в 1, способный взбивать до густой пены, смешивать ингредиенты и раскалывать лед. Он оснащен двумя автопрограммами: «Смузи» и «Дробление льда», что упрощает процесс приготовления. Уникальная технология 6 Blade Expert подразумевает одновременное вращение шести острых лезвий в трех плоскостях, гарантируя равномерное измельчение и смешивание. Настоящий блендер от Кертинг предлагает 35 скоростей с плавным переключением и импульсный режим для достижения идеальной консистенции. Стеклянный кувшин объемом 2 литра снабжен шкалой измерения, а также съемным дном, что облегчает процесс ухода и мытья. Прибор обеспечивает безопасность с помощью двойной защиты двигателя от перегрева и перегрузки. Крышка позволяет добавлять ингредиенты в процессе готовки, а LED-индикация информирует о текущем режиме работы. Блендер KTB 0702 W135 идеально подходит для быстрого и качественного приготовления разнообразных блюд и напитков.

Отзывы о товаре Блендер настольный Korting KTB 0702 W135




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Korting
Тип товара
Блендеры
Описание
Настольный блендер KTB 0702 W135 представляет собой многофункциональный прибор 3 в 1, способный взбивать до густой пены, смешивать ингредиенты и раскалывать лед. Он оснащен двумя автопрограммами: «Смузи» и «Дробление льда», что упрощает процесс приготовления. Уникальная технология 6 Blade Expert подразумевает одновременное вращение шести острых лезвий в трех плоскостях, гарантируя равномерное измельчение и смешивание. Настоящий блендер от Кертинг предлагает 35 скоростей с плавным переключением и импульсный режим для достижения идеальной консистенции. Стеклянный кувшин объемом 2 литра снабжен шкалой измерения, а также съемным дном, что облегчает процесс ухода и мытья. Прибор обеспечивает безопасность с помощью двойной защиты двигателя от перегрева и перегрузки. Крышка позволяет добавлять ингредиенты в процессе готовки, а LED-индикация информирует о текущем режиме работы. Блендер KTB 0702 W135 идеально подходит для быстрого и качественного приготовления разнообразных блюд и напитков.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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