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Блендер стационарный Ariete 585 Moderna (00C058502AR0) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Блендер стационарный Ariete 585 Moderna (00C058502AR0)

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Блендер стационарный Ariete 585 Moderna (00C058502AR0) - фото 1
Блендер стационарный Ariete 585 Moderna (00C058502AR0) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блендер
Тип устройства
стационарный
Мощность, Вт
1000
Цвет
черный
Объем кувшина, л
1.5
Количество скоростей / режимов
4
  • Блендер стационарный Ariete 585 Moderna (00C058502AR0) - фото 1
  • Блендер стационарный Ariete 585 Moderna (00C058502AR0) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 040 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714017
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Характеристики

Бренд
ARIETE
Тип товара
Блендер
Тип устройства
стационарный
Мощность, Вт
1000
Материал корпуса
пластик
Материал чаши измельчителя
стекло
Материал ножей
нержавеющая сталь
Цвет
черный
Объем кувшина, л
1.5
Количество скоростей / режимов
4
Размеры в упаковке, см
44х22х22
Вес, кг.
4.9

Описание товара Блендер стационарный Ariete 585 Moderna (00C058502AR0)

Блендер Ariete 0585 — это мощный и надежный помощник на кухне, который справится с любыми задачами: от приготовления смузи и коктейлей до измельчения орехов и колки льда. Его стационарная конструкция и продуманный дизайн делают процесс готовки удобным, а высокая мощность и функциональность позволяют экспериментировать с рецептами, создавая идеальную текстуру блюд. Этот блендер станет незаменимым устройством для тех, кто ценит качество, простоту использования и долговечность. Стеклянный кувшин объемом 1.5 литра — одно из главных преимуществ модели. Стекло не впитывает запахи, не царапается и сохраняет прозрачность даже после длительного использования, что делает блендер гигиеничным и эстетичным. Благодаря мерной шкале на стенке кувшина вы сможете точно отмерять ингредиенты, а широкое отверстие для загрузки позволит добавлять продукты прямо во время работы, не прерывая процесс. Это особенно удобно при приготовлении сложных многокомпонентных блюд. Мощность блендера — 1000 Вт — обеспечивает быстрое и равномерное измельчение даже твердых продуктов. Четыре скорости и импульсный режим дают полный контроль над консистенцией: вы можете мягко смешивать ингредиенты для нежного супа-пюре или включить максимальную скорость, чтобы получить идеально однородный смузи. Импульсный режим пригодится для дробления льда или кратковременного усиления мощности при работе с плотными текстурами. Механическое управление делает блендер Ariete 0585 интуитивно понятным и простым в использовании. Вращающийся переключатель скоростей расположен на удобной панели, а прорезиненные ножки обеспечивают устойчивость прибора даже на высокой скорости. Острые стальные ножи из нержавеющей стали легко справляются с любыми задачами, а их конструкция предотвращает разбрызгивание, чтобы кухня оставалась чистой после приготовления. Этот блендер — отличный выбор для тех, кто любит готовить дома. Он подойдет для семейного использования благодаря большому объему кувшина, а его надежность и долговечность сэкономят ваши деньги на частой замене техники. С ним вы сможете делать не только напитки, но и соусы, детское питание, ореховую пасту и даже домашние маски для волос. Простота ухода — еще один плюс: стеклянный кувшин и съемные детали легко моются вручную или в посудомоечной машине. Блендер Ariete 0585 сочетает в себе функциональность, мощность и стильный дизайн. Он станет отличным подарком для любителей здорового питания или тех, кто только начинает осваивать кулинарные эксперименты. С ним вы откроете новые горизонты в приготовлении блюд, а каждый прием пищи станет еще вкуснее и полезнее. Этот прибор — не просто кухонная техника, а настоящий вдохновитель для творчества на кухне.

Отзывы о товаре Блендер стационарный Ariete 585 Moderna (00C058502AR0)




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Характеристики
Бренд
ARIETE
Тип товара
Блендер
Тип устройства
стационарный
Мощность, Вт
1000
Материал корпуса
пластик
Материал чаши измельчителя
стекло
Материал ножей
нержавеющая сталь
Цвет
черный
Объем кувшина, л
1.5
Количество скоростей / режимов
4
Описание
Блендер Ariete 0585 — это мощный и надежный помощник на кухне, который справится с любыми задачами: от приготовления смузи и коктейлей до измельчения орехов и колки льда. Его стационарная конструкция и продуманный дизайн делают процесс готовки удобным, а высокая мощность и функциональность позволяют экспериментировать с рецептами, создавая идеальную текстуру блюд. Этот блендер станет незаменимым устройством для тех, кто ценит качество, простоту использования и долговечность. Стеклянный кувшин объемом 1.5 литра — одно из главных преимуществ модели. Стекло не впитывает запахи, не царапается и сохраняет прозрачность даже после длительного использования, что делает блендер гигиеничным и эстетичным. Благодаря мерной шкале на стенке кувшина вы сможете точно отмерять ингредиенты, а широкое отверстие для загрузки позволит добавлять продукты прямо во время работы, не прерывая процесс. Это особенно удобно при приготовлении сложных многокомпонентных блюд. Мощность блендера — 1000 Вт — обеспечивает быстрое и равномерное измельчение даже твердых продуктов. Четыре скорости и импульсный режим дают полный контроль над консистенцией: вы можете мягко смешивать ингредиенты для нежного супа-пюре или включить максимальную скорость, чтобы получить идеально однородный смузи. Импульсный режим пригодится для дробления льда или кратковременного усиления мощности при работе с плотными текстурами. Механическое управление делает блендер Ariete 0585 интуитивно понятным и простым в использовании. Вращающийся переключатель скоростей расположен на удобной панели, а прорезиненные ножки обеспечивают устойчивость прибора даже на высокой скорости. Острые стальные ножи из нержавеющей стали легко справляются с любыми задачами, а их конструкция предотвращает разбрызгивание, чтобы кухня оставалась чистой после приготовления. Этот блендер — отличный выбор для тех, кто любит готовить дома. Он подойдет для семейного использования благодаря большому объему кувшина, а его надежность и долговечность сэкономят ваши деньги на частой замене техники. С ним вы сможете делать не только напитки, но и соусы, детское питание, ореховую пасту и даже домашние маски для волос. Простота ухода — еще один плюс: стеклянный кувшин и съемные детали легко моются вручную или в посудомоечной машине. Блендер Ariete 0585 сочетает в себе функциональность, мощность и стильный дизайн. Он станет отличным подарком для любителей здорового питания или тех, кто только начинает осваивать кулинарные эксперименты. С ним вы откроете новые горизонты в приготовлении блюд, а каждый прием пищи станет еще вкуснее и полезнее. Этот прибор — не просто кухонная техника, а настоящий вдохновитель для творчества на кухне.
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