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Блендер погружной Ariete 7в1 602 Moderna (00C060201AR0) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Блендер погружной Ariete 7в1 602 Moderna (00C060201AR0)

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Блендер погружной Ariete 7в1 602 Moderna (00C060201AR0) - фото 1
Блендер погружной Ariete 7в1 602 Moderna (00C060201AR0) - фото 2
Блендер погружной Ariete 7в1 602 Moderna (00C060201AR0) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1000
Цвет
белый
Объем измельчителя, л
0.5
Количество скоростей / режимов
10
  • Блендер погружной Ariete 7в1 602 Moderna (00C060201AR0) - фото 1
  • Блендер погружной Ariete 7в1 602 Moderna (00C060201AR0) - фото 2
  • Блендер погружной Ariete 7в1 602 Moderna (00C060201AR0) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 460 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714002
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Характеристики

Бренд
ARIETE
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1000
Материал корпуса
пластик
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Цвет
белый
Объем измельчителя, л
0.5
Количество скоростей / режимов
10
Размеры в упаковке, см
47х34х21
Вес, кг.
2.45

Описание товара Блендер погружной Ariete 7в1 602 Moderna (00C060201AR0)

Представьте себе кухонный прибор, который становится верным соратником в приготовлении самых разных блюд, от утреннего смузи до изысканного соуса для ужина. Погружной блендер Ariete 0602 — это именно такое многофункциональное устройство, созданное для того, чтобы раскрыть ваш кулинарный потенциал и сэкономить драгоценное время. Его мощный двигатель на 1000 Ватт легко справляется с самыми сложными задачами, превращая процесс готовки в удовольствие. Сердцем этого блендера является погружная часть, которая позволяет работать непосредственно в любой высокой ёмкости, будь то кастрюля с супом-пюре или высокий стакан для коктейля. Вам больше не придётся переливать горячие жидкости в чашу стационарного прибора, рискуя пролить и обжечься. Десять плавно регулируемых скоростей дают вам полный контроль над консистенцией будущего блюда. Вы можете начать с медленного перемешивания, а затем постепенно увеличить обороты для достижения идеально однородной текстуры. Для мгновенного результата и работы с твёрдыми продуктами здесь предусмотрены специальные режимы. Импульсный режим обеспечивает короткие мощные включения, которые идеально подходят для аккуратного измельчения лука, орехов или зелени, не превращая их в кашицу. А когда требуется максимальная сила, на помощь приходит турборежим. Он за считанные секунды справляется даже с самыми жёсткими ингредиентами. Более того, эта модель уверенно колет лёд, что открывает возможности для создания освежающих летних коктейлей и сорбетов прямо у вас дома. Комплектация блендера делает его по-настоящему универсальным кухонным комбайном в миниатюре. В набор входит практичный измельчитель, который быстро нарежет овощи для салата, порубит мясо для фарша или приготовит панировочные сухари. Отдельного внимания заслуживает венчик для взбивания. С ним вы забудете о ручном труде — он легко приготовит нежнейшее воздушное тесто для блинчиков, густой крем для десерта или аппетитный омлет. Все эти операции удобно проводить в мерном стакане объёмом 0.7 литра, на стенке которого нанесена шкала для точного дозирования продуктов. Блендер Ariete 0602 — это разумное сочетание мощности, продуманной функциональности и невероятного удобства. Он заменяет собой сразу несколько кухонных приборов, освобождая место на полках и делая процесс приготовления пищи простым, быстрым и творческим. Это инвестиция в вашу уверенность на кухне и возможность каждый день радовать себя и своих близких вкусной и разнообразной едой, приготовленной с любовью и с помощью надёжной техники.

Отзывы о товаре Блендер погружной Ariete 7в1 602 Moderna (00C060201AR0)




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Характеристики
Бренд
ARIETE
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1000
Материал корпуса
пластик
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Цвет
белый
Объем измельчителя, л
0.5
Количество скоростей / режимов
10
Описание
Представьте себе кухонный прибор, который становится верным соратником в приготовлении самых разных блюд, от утреннего смузи до изысканного соуса для ужина. Погружной блендер Ariete 0602 — это именно такое многофункциональное устройство, созданное для того, чтобы раскрыть ваш кулинарный потенциал и сэкономить драгоценное время. Его мощный двигатель на 1000 Ватт легко справляется с самыми сложными задачами, превращая процесс готовки в удовольствие. Сердцем этого блендера является погружная часть, которая позволяет работать непосредственно в любой высокой ёмкости, будь то кастрюля с супом-пюре или высокий стакан для коктейля. Вам больше не придётся переливать горячие жидкости в чашу стационарного прибора, рискуя пролить и обжечься. Десять плавно регулируемых скоростей дают вам полный контроль над консистенцией будущего блюда. Вы можете начать с медленного перемешивания, а затем постепенно увеличить обороты для достижения идеально однородной текстуры. Для мгновенного результата и работы с твёрдыми продуктами здесь предусмотрены специальные режимы. Импульсный режим обеспечивает короткие мощные включения, которые идеально подходят для аккуратного измельчения лука, орехов или зелени, не превращая их в кашицу. А когда требуется максимальная сила, на помощь приходит турборежим. Он за считанные секунды справляется даже с самыми жёсткими ингредиентами. Более того, эта модель уверенно колет лёд, что открывает возможности для создания освежающих летних коктейлей и сорбетов прямо у вас дома. Комплектация блендера делает его по-настоящему универсальным кухонным комбайном в миниатюре. В набор входит практичный измельчитель, который быстро нарежет овощи для салата, порубит мясо для фарша или приготовит панировочные сухари. Отдельного внимания заслуживает венчик для взбивания. С ним вы забудете о ручном труде — он легко приготовит нежнейшее воздушное тесто для блинчиков, густой крем для десерта или аппетитный омлет. Все эти операции удобно проводить в мерном стакане объёмом 0.7 литра, на стенке которого нанесена шкала для точного дозирования продуктов. Блендер Ariete 0602 — это разумное сочетание мощности, продуманной функциональности и невероятного удобства. Он заменяет собой сразу несколько кухонных приборов, освобождая место на полках и делая процесс приготовления пищи простым, быстрым и творческим. Это инвестиция в вашу уверенность на кухне и возможность каждый день радовать себя и своих близких вкусной и разнообразной едой, приготовленной с любовью и с помощью надёжной техники.
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