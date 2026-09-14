Блендер погружной KORTING KHB 0316 Gr Tulip
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1200
Количество насадок в комплекте
3
Цвет
серый
Объем кувшина, л
1
Объем измельчителя, л
0.5
Количество скоростей / режимов
6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 490 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 739892
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1200
Материал корпуса
металл, пластик
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Количество насадок в комплекте
3
Комплектация
погружной блендер, насадка-блендер, насадка-миксер, венчик для взбивания, насадка для пюре, чаша измельчителя 0.5 л, мерный стакан 1.0 л с крышкой, инструкция
Цвет
серый
Объем кувшина, л
1
Объем измельчителя, л
0.5
Количество скоростей / режимов
6
Функции и особенности
DMP-двойная защита двигателя (от перегрева, от перегрузки)
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х26х15
Вес, кг.
1.66
Описание товара Блендер погружной KORTING KHB 0316 Gr Tulip
Мощный погружной блендер Korting с двигателем 1200 Вт справится даже с твёрдыми ингредиентами — идеально для смузи, супов-пюре и домашних соусов. Компактный, но вместительный: кувшин объёмом 1 литр подойдёт для семьи, а измельчитель на 0,5 л — для орехов, зелени или лука. Шесть скоростей позволяют подобрать идеальный режим для любого рецепта, а три насадки расширяют возможности. Лёгкий корпус (1,66 кг) удобен в использовании, а клинки из нержавеющей стали и пластиковая чаша измельчителя надёжны и просты в уходе. Стильный серый цвет впишется в современную кухню.
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Бренд
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1200
Материал корпуса
металл, пластик
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Количество насадок в комплекте
3
Комплектация
погружной блендер, насадка-блендер, насадка-миксер, венчик для взбивания, насадка для пюре, чаша измельчителя 0.5 л, мерный стакан 1.0 л с крышкой, инструкция
Цвет
серый
Объем кувшина, л
1
Объем измельчителя, л
0.5
Развернуть
Количество скоростей / режимов
6
Функции и особенности
DMP-двойная защита двигателя (от перегрева, от перегрузки)
Страна производитель
Китай
Мощный погружной блендер Korting с двигателем 1200 Вт справится даже с твёрдыми ингредиентами — идеально для смузи, супов-пюре и домашних соусов. Компактный, но вместительный: кувшин объёмом 1 литр подойдёт для семьи, а измельчитель на 0,5 л — для орехов, зелени или лука. Шесть скоростей позволяют подобрать идеальный режим для любого рецепта, а три насадки расширяют возможности. Лёгкий корпус (1,66 кг) удобен в использовании, а клинки из нержавеющей стали и пластиковая чаша измельчителя надёжны и просты в уходе. Стильный серый цвет впишется в современную кухню.
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, недорогие, мощные, 800 вт, 1000 вт, 1500 вт, для молочных коктейлей, для льда, со стеклянной чашей, мини-блендеры для детского питания
Теги товара: 1200 вт, для мяса, блендеры-мясорубки 2 в 1
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, недорогие, мощные, 800 вт, 1000 вт, 1500 вт, для молочных коктейлей, для льда, со стеклянной чашей, мини-блендеры для детского питания
Теги товара: 1200 вт, для мяса, блендеры-мясорубки 2 в 1
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