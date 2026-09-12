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Блендер погружной Bosch MSM4B621 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Блендер погружной Bosch MSM4B621

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Блендер погружной Bosch MSM4B621 - фото 1
Блендер погружной Bosch MSM4B621 - фото 2
Блендер погружной Bosch MSM4B621 - фото 3
Блендер погружной Bosch MSM4B621 - фото 4
Блендер погружной Bosch MSM4B621 - фото 5
Блендер погружной Bosch MSM4B621 - фото 6
Блендер погружной Bosch MSM4B621 - фото 7
Блендер погружной Bosch MSM4B621 - фото 8
Блендер погружной Bosch MSM4B621 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1000
Вакуумная функция
нет
  • Блендер погружной Bosch MSM4B621 - фото 1
  • Блендер погружной Bosch MSM4B621 - фото 2
  • Блендер погружной Bosch MSM4B621 - фото 3
  • Блендер погружной Bosch MSM4B621 - фото 4
  • Блендер погружной Bosch MSM4B621 - фото 5
  • Блендер погружной Bosch MSM4B621 - фото 6
  • Блендер погружной Bosch MSM4B621 - фото 7
  • Блендер погружной Bosch MSM4B621 - фото 8
  • Блендер погружной Bosch MSM4B621 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 470 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 691756
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Характеристики

Бренд
BOSCH
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1000
Материал корпуса
пластик
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
металл
Длина сетевого шнура
1.4
Комплектация
блендер, мерный стакан, насадка-блендер, насадка-измельчитель, насадка венчик, руководство, упаковка
Вакуумная функция
нет
Функции и особенности
плавная регулировка скорости
Размеры в упаковке, см
43х21х14
Вес, кг.
1.76

Описание товара Блендер погружной Bosch MSM4B621

Погружной блендер BOSCH MSM4B621 – это мощный и универсальный инструмент, который облегчит приготовление разнообразных блюд.

Отзывы о товаре Блендер погружной Bosch MSM4B621




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Характеристики
Бренд
BOSCH
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1000
Материал корпуса
пластик
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
металл
Длина сетевого шнура
1.4
Комплектация
блендер, мерный стакан, насадка-блендер, насадка-измельчитель, насадка венчик, руководство, упаковка
Вакуумная функция
нет
Функции и особенности
плавная регулировка скорости
Описание
Погружной блендер BOSCH MSM4B621 – это мощный и универсальный инструмент, который облегчит приготовление разнообразных блюд.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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