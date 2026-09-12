Блендер погружной Bosch MSM4B621
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Характеристики
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1000
Вакуумная функция
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 470 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 691756
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1000
Материал корпуса
пластик
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
металл
Длина сетевого шнура
1.4
Комплектация
блендер, мерный стакан, насадка-блендер, насадка-измельчитель, насадка венчик, руководство, упаковка
Вакуумная функция
нет
Функции и особенности
плавная регулировка скорости
Размеры в упаковке, см
43х21х14
Вес, кг.
1.76
Описание товара Блендер погружной Bosch MSM4B621
Погружной блендер BOSCH MSM4B621 – это мощный и универсальный инструмент, который облегчит приготовление разнообразных блюд.
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, недорогие, 800 вт, 1200 вт, 1500 вт, для льда, со стеклянной чашей, мини-блендеры для детского питания
Теги товара: мощные, 1000 вт, для молочных коктейлей, для мяса, блендеры-мясорубки 2 в 1
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Бренд
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1000
Материал корпуса
пластик
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
металл
Длина сетевого шнура
1.4
Комплектация
блендер, мерный стакан, насадка-блендер, насадка-измельчитель, насадка венчик, руководство, упаковка
Вакуумная функция
нет
Функции и особенности
плавная регулировка скорости
Погружной блендер BOSCH MSM4B621 – это мощный и универсальный инструмент, который облегчит приготовление разнообразных блюд.
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, недорогие, 800 вт, 1200 вт, 1500 вт, для льда, со стеклянной чашей, мини-блендеры для детского питания
Теги товара: мощные, 1000 вт, для молочных коктейлей, для мяса, блендеры-мясорубки 2 в 1
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, недорогие, 800 вт, 1200 вт, 1500 вт, для льда, со стеклянной чашей, мини-блендеры для детского питания
Теги товара: мощные, 1000 вт, для молочных коктейлей, для мяса, блендеры-мясорубки 2 в 1
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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