Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Блендер
Тип устройства
стационарный
Мощность, Вт
1000
Цвет
бежевый
Объем кувшина, л
1.5
Количество скоростей / режимов
4
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 230 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 714010
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отсек для добавления ингредиентов; прорезиненные ножки
Размеры в упаковке, см
43х23х23
Вес, кг.
4.74
Описание товара Блендер стационарный Ariete 583 Vintage (00C058303AR0)
Изысканный дизайн и передовая функциональность превратят вашу кухню в оазис красоты. Средиземноморское очарование этой линии вдохновлено уникальным и ярким стилем прекрасного острова Капри.
Энергетический смузи, кремовый смузи или освежающий слаш? С блендером Capri от Ariete со стеклянным кувшином вы можете готовить желаемый напиток каждый день, смешивая ингредиенты и равномерно их перемешивая.
Стеклянный кувшин долговечен, а 4 лезвия из нержавеющей стали в сочетании с 4 доступными скоростями идеально подходят для смешивания всего, что вам нравится, даже льда с функцией Pulse.
Благодаря удобному дозирующему колпачку вы также можете помещать ингредиенты прямо в кувшин блендера через отверстие в верхней части. Технология и стиль электрического блендера Capri объединены в блендере, который идеально подходит для привнесения нотки утонченной элегантности на вашу кухню.
отсек для добавления ингредиентов; прорезиненные ножки
Описание
Изысканный дизайн и передовая функциональность превратят вашу кухню в оазис красоты. Средиземноморское очарование этой линии вдохновлено уникальным и ярким стилем прекрасного острова Капри.
Энергетический смузи, кремовый смузи или освежающий слаш? С блендером Capri от Ariete со стеклянным кувшином вы можете готовить желаемый напиток каждый день, смешивая ингредиенты и равномерно их перемешивая.
Стеклянный кувшин долговечен, а 4 лезвия из нержавеющей стали в сочетании с 4 доступными скоростями идеально подходят для смешивания всего, что вам нравится, даже льда с функцией Pulse.
Благодаря удобному дозирующему колпачку вы также можете помещать ингредиенты прямо в кувшин блендера через отверстие в верхней части. Технология и стиль электрического блендера Capri объединены в блендере, который идеально подходит для привнесения нотки утонченной элегантности на вашу кухню.
Блендер стационарный Ariete 583 Vintage (00C058303AR0) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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