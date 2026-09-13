Блендер стационарный Ariete 583 Vintage (00C058304AR0)
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Характеристики
Описание товара Блендер стационарный Ariete 583 Vintage (00C058304AR0)
Освежающий смузи, кремовый смузи или освежающий сладкий лед? С блендером Ariete Vintage с кружкой из стекла вы можете каждый день готовить напиток по своему вкусу, смешивая ингредиенты и равномерно перемешивая их. Кружка из стекла прочная, а четыре нержавеющие лезвия, объединенные с четырьмя доступными скоростями, идеально подходят для перемешивания любого предпочтительного вами ингредиента. Кроме того, благодаря удобному измерительному колпачку, вы можете вставлять ингредиенты непосредственно в блендер из отверстия в верхней части. Производительность превосходного блендера и дизайн, характерный для линейки Ariete Vintage, встречаются вместе в блендере, идеально подходящем для добавления ретро-стиля в вашу кухню. Особенности: Смузи, смузи и мороженое: - Красочные, кремовые, вкусные! Приготовьте свежее фруктовое смузи с блендером Vintage: Нарежьте фрукт на кусочки и вставьте его непосредственно в кружку из стекла, перемешайте на максимальной скорости, чтобы за несколько минут получить здоровый и совершенный напиток для интеграции минеральных солей и витаминов. Добавьте немного молока или мороженого для вкусного милкшейка! С блендером Vintage вы также можете за несколько минут перемешать овощи для кремовой и богатоароматной бархатистой кремы Дробилка льда для коктейлей и сладких ледяных напитков: - Нержавеющие лезвия также могут мелко порубать лед, чтобы приготовить домашние сладкие ледяные напитки или освежающие коктейли. Блендер Vintage с кружкой из стекла мощный и функциональный, идеально подходящий для добавления стиля в вашу кухню.
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Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, недорогие, 800 вт, 1200 вт, 1500 вт, для льда, мини-блендеры для детского питания
Теги товара: мощные, 1000 вт, для молочных коктейлей, для мяса, со стеклянной чашей, блендеры-мясорубки 2 в 1
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