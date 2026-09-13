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Блендер стационарный Ariete 583 Vintage (00C058304AR0) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Блендер стационарный Ariete 583 Vintage (00C058304AR0)

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Блендер стационарный Ariete 583 Vintage (00C058304AR0) - фото 1
Блендер стационарный Ariete 583 Vintage (00C058304AR0) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блендер
Тип устройства
стационарный
Мощность, Вт
1000
Цвет
зеленый
Объем кувшина, л
1.5
Количество скоростей / режимов
4
  • Блендер стационарный Ariete 583 Vintage (00C058304AR0) - фото 1
  • Блендер стационарный Ariete 583 Vintage (00C058304AR0) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 230 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714011
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Характеристики

Бренд
ARIETE
Тип товара
Блендер
Тип устройства
стационарный
Мощность, Вт
1000
Материал корпуса
пластик
Материал чаши измельчителя
стекло
Материал ножей
нержавеющая сталь
Цвет
зеленый
Объем кувшина, л
1.5
Количество скоростей / режимов
4
Функции и особенности
отсек для добавления ингредиентов; прорезиненные ножки
Размеры в упаковке, см
43х23х23
Вес, кг.
4.74

Описание товара Блендер стационарный Ariete 583 Vintage (00C058304AR0)

Освежающий смузи, кремовый смузи или освежающий сладкий лед? С блендером Ariete Vintage с кружкой из стекла вы можете каждый день готовить напиток по своему вкусу, смешивая ингредиенты и равномерно перемешивая их. Кружка из стекла прочная, а четыре нержавеющие лезвия, объединенные с четырьмя доступными скоростями, идеально подходят для перемешивания любого предпочтительного вами ингредиента. Кроме того, благодаря удобному измерительному колпачку, вы можете вставлять ингредиенты непосредственно в блендер из отверстия в верхней части. Производительность превосходного блендера и дизайн, характерный для линейки Ariete Vintage, встречаются вместе в блендере, идеально подходящем для добавления ретро-стиля в вашу кухню. Особенности: Смузи, смузи и мороженое: - Красочные, кремовые, вкусные! Приготовьте свежее фруктовое смузи с блендером Vintage: Нарежьте фрукт на кусочки и вставьте его непосредственно в кружку из стекла, перемешайте на максимальной скорости, чтобы за несколько минут получить здоровый и совершенный напиток для интеграции минеральных солей и витаминов. Добавьте немного молока или мороженого для вкусного милкшейка! С блендером Vintage вы также можете за несколько минут перемешать овощи для кремовой и богатоароматной бархатистой кремы Дробилка льда для коктейлей и сладких ледяных напитков: - Нержавеющие лезвия также могут мелко порубать лед, чтобы приготовить домашние сладкие ледяные напитки или освежающие коктейли. Блендер Vintage с кружкой из стекла мощный и функциональный, идеально подходящий для добавления стиля в вашу кухню.

Отзывы о товаре Блендер стационарный Ariete 583 Vintage (00C058304AR0)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
ARIETE
Тип товара
Блендер
Тип устройства
стационарный
Мощность, Вт
1000
Материал корпуса
пластик
Материал чаши измельчителя
стекло
Материал ножей
нержавеющая сталь
Цвет
зеленый
Объем кувшина, л
1.5
Количество скоростей / режимов
4
Функции и особенности
отсек для добавления ингредиентов; прорезиненные ножки
Описание
Освежающий смузи, кремовый смузи или освежающий сладкий лед? С блендером Ariete Vintage с кружкой из стекла вы можете каждый день готовить напиток по своему вкусу, смешивая ингредиенты и равномерно перемешивая их. Кружка из стекла прочная, а четыре нержавеющие лезвия, объединенные с четырьмя доступными скоростями, идеально подходят для перемешивания любого предпочтительного вами ингредиента. Кроме того, благодаря удобному измерительному колпачку, вы можете вставлять ингредиенты непосредственно в блендер из отверстия в верхней части. Производительность превосходного блендера и дизайн, характерный для линейки Ariete Vintage, встречаются вместе в блендере, идеально подходящем для добавления ретро-стиля в вашу кухню. Особенности: Смузи, смузи и мороженое: - Красочные, кремовые, вкусные! Приготовьте свежее фруктовое смузи с блендером Vintage: Нарежьте фрукт на кусочки и вставьте его непосредственно в кружку из стекла, перемешайте на максимальной скорости, чтобы за несколько минут получить здоровый и совершенный напиток для интеграции минеральных солей и витаминов. Добавьте немного молока или мороженого для вкусного милкшейка! С блендером Vintage вы также можете за несколько минут перемешать овощи для кремовой и богатоароматной бархатистой кремы Дробилка льда для коктейлей и сладких ледяных напитков: - Нержавеющие лезвия также могут мелко порубать лед, чтобы приготовить домашние сладкие ледяные напитки или освежающие коктейли. Блендер Vintage с кружкой из стекла мощный и функциональный, идеально подходящий для добавления стиля в вашу кухню.
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