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Блендер стационарный Ariete 583 Vintage (00C058305AR0) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Блендер стационарный Ariete 583 Vintage (00C058305AR0)

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Блендер стационарный Ariete 583 Vintage (00C058305AR0) - фото 1
Блендер стационарный Ariete 583 Vintage (00C058305AR0) - фото 2
Блендер стационарный Ariete 583 Vintage (00C058305AR0) - фото 3
Блендер стационарный Ariete 583 Vintage (00C058305AR0) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блендер
Тип устройства
стационарный
Мощность, Вт
1000
Цвет
голубой
Объем кувшина, л
1.5
Количество скоростей / режимов
4
  • Блендер стационарный Ariete 583 Vintage (00C058305AR0) - фото 1
  • Блендер стационарный Ariete 583 Vintage (00C058305AR0) - фото 2
  • Блендер стационарный Ariete 583 Vintage (00C058305AR0) - фото 3
  • Блендер стационарный Ariete 583 Vintage (00C058305AR0) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 230 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714012
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Характеристики

Бренд
ARIETE
Тип товара
Блендер
Тип устройства
стационарный
Мощность, Вт
1000
Материал корпуса
пластик
Материал чаши измельчителя
стекло
Материал ножей
нержавеющая сталь
Цвет
голубой
Объем кувшина, л
1.5
Количество скоростей / режимов
4
Функции и особенности
отсек для добавления ингредиентов; прорезиненные ножки
Размеры в упаковке, см
43х23х23
Вес, кг.
4.73

Описание товара Блендер стационарный Ariete 583 Vintage (00C058305AR0)

Откройте для себя новый уровень кулинарного творчества со стационарным блендером Ariete 0583/05. Этот прибор станет вашим надежным помощником на кухне, превращая самые сложные задачи в легкое и приятное занятие. Благодаря своей мощности и продуманному функционалу он предназначен для тех, кто ценит качество, скорость и безупречный результат в каждом приготовленном блюде. Сердцем этой модели является мощный двигатель на 1000 Вт, который легко справляется даже с самыми твердыми продуктами. Овощи, фрукты, орехи или лед — любая задача будет выполнена безупречно. Вы сможете создавать невероятно гладкие и однородные супы-пюре, насыщенные и густые смузи, а также нежные соусы без единого комочка. Мощность блендера гарантирует, что все ингредиенты будут измельчены до идеальной консистенции, которую вы задумали. Управление процессом приготовления интуитивно понятно и удобно. Четыре скорости работы позволяют гибко настраивать режим обработки продуктов в зависимости от их плотности и желаемого результата. Вы можете начать с медленного перемешивания и постепенно перейти к максимальной скорости для окончательного измельчения. Особого внимания заслуживает импульсный режим, который обеспечивает кратковременные мощные включения. Это незаменимая функция, когда требуется точный контроль, например, для рубки зелени, измельчения сыра или приготовления фарша, чтобы избежать переизмельчения и получить идеальную текстуру. Блендер Ariete 0583/05 легко справляется с колкой льда, открывая для вас возможность готовить освежающие замороженные коктейли, сорбеты и холодные десерты прямо у себя дома. Вам больше не придется задумываться о покупке дробленого льда — вы сможете создать его самостоятельно за считанные секунды. Все ингредиенты помещаются в практичный кувшин объемом полтора литра. Такой емкости достаточно для приготовления нескольких порций полезного смузи на всю семью или большого супа на обед. Продуманная конструкция кувшина включает в себя специальное отверстие для добавления ингредиентов непосредственно во время работы прибора. Это позволяет легко вливать жидкости или подсыпать специи, не прерывая процесс смешивания, что особенно важно для достижения идеальной консистенции соусов и кремов. Этот стационарный блендер — воплощение надежности и эффективности. Он станет вашим верным союзником в исследовании безграничного мира кулинарии, экономя ваше время и силы. От ежедневных полезных завтраков до сложных рецептов для праздничного стола — с Ariete 0583/05 вы сможете реализовать любую кулинарную идею легко и с удовольствием.

Отзывы о товаре Блендер стационарный Ariete 583 Vintage (00C058305AR0)




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Характеристики
Бренд
ARIETE
Тип товара
Блендер
Тип устройства
стационарный
Мощность, Вт
1000
Материал корпуса
пластик
Материал чаши измельчителя
стекло
Материал ножей
нержавеющая сталь
Цвет
голубой
Объем кувшина, л
1.5
Количество скоростей / режимов
4
Функции и особенности
отсек для добавления ингредиентов; прорезиненные ножки
Описание
Откройте для себя новый уровень кулинарного творчества со стационарным блендером Ariete 0583/05. Этот прибор станет вашим надежным помощником на кухне, превращая самые сложные задачи в легкое и приятное занятие. Благодаря своей мощности и продуманному функционалу он предназначен для тех, кто ценит качество, скорость и безупречный результат в каждом приготовленном блюде. Сердцем этой модели является мощный двигатель на 1000 Вт, который легко справляется даже с самыми твердыми продуктами. Овощи, фрукты, орехи или лед — любая задача будет выполнена безупречно. Вы сможете создавать невероятно гладкие и однородные супы-пюре, насыщенные и густые смузи, а также нежные соусы без единого комочка. Мощность блендера гарантирует, что все ингредиенты будут измельчены до идеальной консистенции, которую вы задумали. Управление процессом приготовления интуитивно понятно и удобно. Четыре скорости работы позволяют гибко настраивать режим обработки продуктов в зависимости от их плотности и желаемого результата. Вы можете начать с медленного перемешивания и постепенно перейти к максимальной скорости для окончательного измельчения. Особого внимания заслуживает импульсный режим, который обеспечивает кратковременные мощные включения. Это незаменимая функция, когда требуется точный контроль, например, для рубки зелени, измельчения сыра или приготовления фарша, чтобы избежать переизмельчения и получить идеальную текстуру. Блендер Ariete 0583/05 легко справляется с колкой льда, открывая для вас возможность готовить освежающие замороженные коктейли, сорбеты и холодные десерты прямо у себя дома. Вам больше не придется задумываться о покупке дробленого льда — вы сможете создать его самостоятельно за считанные секунды. Все ингредиенты помещаются в практичный кувшин объемом полтора литра. Такой емкости достаточно для приготовления нескольких порций полезного смузи на всю семью или большого супа на обед. Продуманная конструкция кувшина включает в себя специальное отверстие для добавления ингредиентов непосредственно во время работы прибора. Это позволяет легко вливать жидкости или подсыпать специи, не прерывая процесс смешивания, что особенно важно для достижения идеальной консистенции соусов и кремов. Этот стационарный блендер — воплощение надежности и эффективности. Он станет вашим верным союзником в исследовании безграничного мира кулинарии, экономя ваше время и силы. От ежедневных полезных завтраков до сложных рецептов для праздничного стола — с Ariete 0583/05 вы сможете реализовать любую кулинарную идею легко и с удовольствием.
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