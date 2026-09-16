Блендер погружной Bosch MSM4B6V2
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блендер
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 830 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 703324
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
27х23х20
Вес, кг.
2.7
Описание товара Блендер погружной Bosch MSM4B6V2
Блендер Bosch MSM4B6V2 - это устройство, созданное для удобства и комфорта при приготовлении различных блюд. Дизайн, выполненный в черном цвете, идеально впишется в любой интерьер кухни. Корпус изготовлен из прочного пластика, а погружная часть - из нержавеющей стали, что обеспечивает долговечность и надежность использования. Блендер оснащен измельчителем, чаша которого выполнена из пластика. Нож блендера с 4 лезвиями QuattroBlade гарантирует равномерное и быстрое измельчение продуктов. Управление блендером происходит с помощью кнопок, что делает его использование максимально удобным и простым.
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Блендер Bosch MSM4B6V2 - это устройство, созданное для удобства и комфорта при приготовлении различных блюд. Дизайн, выполненный в черном цвете, идеально впишется в любой интерьер кухни. Корпус изготовлен из прочного пластика, а погружная часть - из нержавеющей стали, что обеспечивает долговечность и надежность использования. Блендер оснащен измельчителем, чаша которого выполнена из пластика. Нож блендера с 4 лезвиями QuattroBlade гарантирует равномерное и быстрое измельчение продуктов. Управление блендером происходит с помощью кнопок, что делает его использование максимально удобным и простым.
Блендер погружной Bosch MSM4B6V2 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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