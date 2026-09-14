Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Блендер
Тип устройства
стационарный
Мощность, Вт
1000
Количество насадок в комплекте
3
Цвет
черный
Объем кувшина, л
0.7
Объем измельчителя, л
0.3
Количество скоростей / режимов
1
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 100 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 739909
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Описание товара Блендер стационарный Philips HR2767/00 1000Вт черный
Стационарный блендер PHILIPS — настоящая находка для современных кухонь. Благодаря высокой мощности 1000 Вт он легко справляется с измельчением, смешиванием и взбиванием любых ингредиентов. Прочные ножи из нержавеющей стали гарантируют стойкость к износу и долгую службу — даже с жесткими продуктами. При емкости кувшина 0,7 л модель отлично подойдет для быстрого приготовления смузи, коктейлей, соусов или крем-супов на одного или пару человек. В комплекте три насадки, чтобы вы могли экспериментировать с разными рецептами. Черный цвет корпуса подчеркнет стиль вашей кухни, а вес 2,23 кг обеспечит устойчивость при работе.
Стационарный блендер PHILIPS — настоящая находка для современных кухонь. Благодаря высокой мощности 1000 Вт он легко справляется с измельчением, смешиванием и взбиванием любых ингредиентов. Прочные ножи из нержавеющей стали гарантируют стойкость к износу и долгую службу — даже с жесткими продуктами. При емкости кувшина 0,7 л модель отлично подойдет для быстрого приготовления смузи, коктейлей, соусов или крем-супов на одного или пару человек. В комплекте три насадки, чтобы вы могли экспериментировать с разными рецептами. Черный цвет корпуса подчеркнет стиль вашей кухни, а вес 2,23 кг обеспечит устойчивость при работе.
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