Блендер настольный PTB 1530G Металлик
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блендеры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 760 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 693203
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
45х29х22
Вес, кг.
5.7
Описание товара Блендер настольный PTB 1530G Металлик
Блендер стационарный Polaris PTB 1530G оснащен стеклянным кувшином на 2 л с ручкой, носиком и плотной крышкой, а также мини-измельчителем. Мощный мотор и система шести лезвий, вращающихся в трех плоскостях, гарантируют быстрое измельчение и эффективное смешивание различных продуктов. Мельница легко перемалывает зерна кофе, орехи и специи, хорошо справляется с колкой льда без ущерба лезвиям и двигателю.
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Блендер стационарный Polaris PTB 1530G оснащен стеклянным кувшином на 2 л с ручкой, носиком и плотной крышкой, а также мини-измельчителем. Мощный мотор и система шести лезвий, вращающихся в трех плоскостях, гарантируют быстрое измельчение и эффективное смешивание различных продуктов. Мельница легко перемалывает зерна кофе, орехи и специи, хорошо справляется с колкой льда без ущерба лезвиям и двигателю.
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