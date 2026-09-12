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Блендер настольный PTB 1530G Металлик купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Блендер настольный PTB 1530G Металлик

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Блендер настольный PTB 1530G Металлик - фото 1
Блендер настольный PTB 1530G Металлик - фото 2
Блендер настольный PTB 1530G Металлик - фото 3
Блендер настольный PTB 1530G Металлик - фото 4
Блендер настольный PTB 1530G Металлик - фото 5
Блендер настольный PTB 1530G Металлик - фото 6
Блендер настольный PTB 1530G Металлик - фото 7
Блендер настольный PTB 1530G Металлик - фото 8
Блендер настольный PTB 1530G Металлик - фото 9
Блендер настольный PTB 1530G Металлик - фото 10
Блендер настольный PTB 1530G Металлик - фото 11
Блендер настольный PTB 1530G Металлик - фото 12
Блендер настольный PTB 1530G Металлик - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блендеры
  • Блендер настольный PTB 1530G Металлик - фото 1
  • Блендер настольный PTB 1530G Металлик - фото 2
  • Блендер настольный PTB 1530G Металлик - фото 3
  • Блендер настольный PTB 1530G Металлик - фото 4
  • Блендер настольный PTB 1530G Металлик - фото 5
  • Блендер настольный PTB 1530G Металлик - фото 6
  • Блендер настольный PTB 1530G Металлик - фото 7
  • Блендер настольный PTB 1530G Металлик - фото 8
  • Блендер настольный PTB 1530G Металлик - фото 9
  • Блендер настольный PTB 1530G Металлик - фото 10
  • Блендер настольный PTB 1530G Металлик - фото 11
  • Блендер настольный PTB 1530G Металлик - фото 12
  • Блендер настольный PTB 1530G Металлик - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 760 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 693203
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Характеристики

Бренд
POLARIS
Тип товара
Блендеры
Размеры в упаковке, см
45х29х22
Вес, кг.
5.7

Описание товара Блендер настольный PTB 1530G Металлик

Блендер стационарный Polaris PTB 1530G оснащен стеклянным кувшином на 2 л с ручкой, носиком и плотной крышкой, а также мини-измельчителем. Мощный мотор и система шести лезвий, вращающихся в трех плоскостях, гарантируют быстрое измельчение и эффективное смешивание различных продуктов. Мельница легко перемалывает зерна кофе, орехи и специи, хорошо справляется с колкой льда без ущерба лезвиям и двигателю.

Отзывы о товаре Блендер настольный PTB 1530G Металлик




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
POLARIS
Тип товара
Блендеры
Описание
Блендер стационарный Polaris PTB 1530G оснащен стеклянным кувшином на 2 л с ручкой, носиком и плотной крышкой, а также мини-измельчителем. Мощный мотор и система шести лезвий, вращающихся в трех плоскостях, гарантируют быстрое измельчение и эффективное смешивание различных продуктов. Мельница легко перемалывает зерна кофе, орехи и специи, хорошо справляется с колкой льда без ущерба лезвиям и двигателю.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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