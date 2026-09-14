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Блендер погружной Braun Multiquick 7 MQ7087X черный, 1000 Вт, плавная регулировка, турбо купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Блендер погружной Braun Multiquick 7 MQ7087X черный, 1000 Вт, плавная регулировка, турбо

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Блендер погружной Braun Multiquick 7 MQ7087X черный, 1000 Вт, плавная регулировка, турбо - фото 1
Блендер погружной Braun Multiquick 7 MQ7087X черный, 1000 Вт, плавная регулировка, турбо - фото 2
Блендер погружной Braun Multiquick 7 MQ7087X черный, 1000 Вт, плавная регулировка, турбо - фото 3
Блендер погружной Braun Multiquick 7 MQ7087X черный, 1000 Вт, плавная регулировка, турбо - фото 4
Блендер погружной Braun Multiquick 7 MQ7087X черный, 1000 Вт, плавная регулировка, турбо - фото 5
Блендер погружной Braun Multiquick 7 MQ7087X черный, 1000 Вт, плавная регулировка, турбо - фото 6
Блендер погружной Braun Multiquick 7 MQ7087X черный, 1000 Вт, плавная регулировка, турбо - фото 7
Блендер погружной Braun Multiquick 7 MQ7087X черный, 1000 Вт, плавная регулировка, турбо - фото 8
Блендер погружной Braun Multiquick 7 MQ7087X черный, 1000 Вт, плавная регулировка, турбо - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1000
Цвет
черный
Объем кувшина, л
0.6
Объем измельчителя, л
1.5
Количество скоростей / режимов
10
Максимальная скорость вращения, об/мин
13300
  • Блендер погружной Braun Multiquick 7 MQ7087X черный, 1000 Вт, плавная регулировка, турбо - фото 1
  • Блендер погружной Braun Multiquick 7 MQ7087X черный, 1000 Вт, плавная регулировка, турбо - фото 2
  • Блендер погружной Braun Multiquick 7 MQ7087X черный, 1000 Вт, плавная регулировка, турбо - фото 3
  • Блендер погружной Braun Multiquick 7 MQ7087X черный, 1000 Вт, плавная регулировка, турбо - фото 4
  • Блендер погружной Braun Multiquick 7 MQ7087X черный, 1000 Вт, плавная регулировка, турбо - фото 5
  • Блендер погружной Braun Multiquick 7 MQ7087X черный, 1000 Вт, плавная регулировка, турбо - фото 6
  • Блендер погружной Braun Multiquick 7 MQ7087X черный, 1000 Вт, плавная регулировка, турбо - фото 7
  • Блендер погружной Braun Multiquick 7 MQ7087X черный, 1000 Вт, плавная регулировка, турбо - фото 8
  • Блендер погружной Braun Multiquick 7 MQ7087X черный, 1000 Вт, плавная регулировка, турбо - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 650 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 740110
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Характеристики

Бренд
Braun
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1000
Материал корпуса
металл, пластик
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
1.2
Комплектация
11 насадок в комплекте: Насадка кухонный комбайн 1500 мл, Нож для измельчения, Терка крупная, Терка мелкая, Шинковка крупная, Нарезка соломкой, Насадка для картофеля-фри, Насадка для густого теста, Насадка-измельчитель 350 мл, Насадка-венчик для взбивания, Насадка для приготовления пюре
Цвет
черный
Объем кувшина, л
0.6
Объем измельчителя, л
1.5
Количество скоростей / режимов
10
Максимальная скорость вращения, об/мин
13300
Функции и особенности
импульсный режим, регулировка скорости вращения, режим Турбо, функция взбивания
Страна производитель
Румыния
Размеры в упаковке, см
50х28х18
Вес, кг.
3.38

Описание товара Блендер погружной Braun Multiquick 7 MQ7087X черный, 1000 Вт, плавная регулировка, турбо

Погружной блендер Braun — это мощность 1000 Вт для быстрой и эффективной работы с любыми ингредиентами. Лёгкий для своих возможностей (всего 1,64 кг), он не утомит даже при длительном использовании, а сетевой шнур длиной 1,2 м обеспечит свободу движений на кухне. Вместительный измельчитель на 1,5 литра справится с крупными объёмами, а кувшин на 0,6 литра подойдёт для коктейлей или соусов. Лезвия из нержавеющей стали гарантируют долговечность и качественный результат, а 10 скоростных режимов позволяют точно подобрать необходимую интенсивность работы. Классический чёрный цвет отлично впишется в современный интерьер. Производится в Румынии — европейское качество в каждом движении.

Отзывы о товаре Блендер погружной Braun Multiquick 7 MQ7087X черный, 1000 Вт, плавная регулировка, турбо




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Характеристики
Бренд
Braun
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1000
Материал корпуса
металл, пластик
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
1.2
Комплектация
11 насадок в комплекте: Насадка кухонный комбайн 1500 мл, Нож для измельчения, Терка крупная, Терка мелкая, Шинковка крупная, Нарезка соломкой, Насадка для картофеля-фри, Насадка для густого теста, Насадка-измельчитель 350 мл, Насадка-венчик для взбивания, Насадка для приготовления пюре
Цвет
черный
Объем кувшина, л
0.6
Объем измельчителя, л
1.5
Развернуть
Количество скоростей / режимов
10
Максимальная скорость вращения, об/мин
13300
Функции и особенности
импульсный режим, регулировка скорости вращения, режим Турбо, функция взбивания
Страна производитель
Румыния
Описание
Погружной блендер Braun — это мощность 1000 Вт для быстрой и эффективной работы с любыми ингредиентами. Лёгкий для своих возможностей (всего 1,64 кг), он не утомит даже при длительном использовании, а сетевой шнур длиной 1,2 м обеспечит свободу движений на кухне. Вместительный измельчитель на 1,5 литра справится с крупными объёмами, а кувшин на 0,6 литра подойдёт для коктейлей или соусов. Лезвия из нержавеющей стали гарантируют долговечность и качественный результат, а 10 скоростных режимов позволяют точно подобрать необходимую интенсивность работы. Классический чёрный цвет отлично впишется в современный интерьер. Производится в Румынии — европейское качество в каждом движении.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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