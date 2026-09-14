Блендер погружной Braun Multiquick 7 MQ7087X черный, 1000 Вт, плавная регулировка, турбо

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Характеристики
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1000
Цвет
черный
Объем кувшина, л
0.6
Объем измельчителя, л
1.5
Количество скоростей / режимов
10
Максимальная скорость вращения, об/мин
13300
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 650 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 740110
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Погружной блендер Braun — это мощность 1000 Вт для быстрой и эффективной работы с любыми ингредиентами. Лёгкий для своих возможностей (всего 1,64 кг), он не утомит даже при длительном использовании, а сетевой шнур длиной 1,2 м обеспечит свободу движений на кухне. Вместительный измельчитель на 1,5 литра справится с крупными объёмами, а кувшин на 0,6 литра подойдёт для коктейлей или соусов. Лезвия из нержавеющей стали гарантируют долговечность и качественный результат, а 10 скоростных режимов позволяют точно подобрать необходимую интенсивность работы. Классический чёрный цвет отлично впишется в современный интерьер. Производится в Румынии — европейское качество в каждом движении.
11 насадок в комплекте: Насадка кухонный комбайн 1500 мл, Нож для измельчения, Терка крупная, Терка мелкая, Шинковка крупная, Нарезка соломкой, Насадка для картофеля-фри, Насадка для густого теста, Насадка-измельчитель 350 мл, Насадка-венчик для взбивания, Насадка для приготовления пюре
Цвет
черный
Объем кувшина, л
0.6
Объем измельчителя, л
1.5
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Количество скоростей / режимов
10
Максимальная скорость вращения, об/мин
13300
Функции и особенности
импульсный режим, регулировка скорости вращения, режим Турбо, функция взбивания
Страна производитель
Румыния
Описание
Погружной блендер Braun — это мощность 1000 Вт для быстрой и эффективной работы с любыми ингредиентами. Лёгкий для своих возможностей (всего 1,64 кг), он не утомит даже при длительном использовании, а сетевой шнур длиной 1,2 м обеспечит свободу движений на кухне. Вместительный измельчитель на 1,5 литра справится с крупными объёмами, а кувшин на 0,6 литра подойдёт для коктейлей или соусов. Лезвия из нержавеющей стали гарантируют долговечность и качественный результат, а 10 скоростных режимов позволяют точно подобрать необходимую интенсивность работы. Классический чёрный цвет отлично впишется в современный интерьер. Производится в Румынии — европейское качество в каждом движении.
Блендер погружной Braun Multiquick 7 MQ7087X черный, 1000 Вт, плавная регулировка, турбо - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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