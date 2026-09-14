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Блендер настольный Smeg PBF01PGEU пастельный зеленый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Блендер настольный Smeg PBF01PGEU пастельный зеленый

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Блендер настольный Smeg PBF01PGEU пастельный зеленый - фото 1
Блендер настольный Smeg PBF01PGEU пастельный зеленый - фото 2
Блендер настольный Smeg PBF01PGEU пастельный зеленый - фото 3
Блендер настольный Smeg PBF01PGEU пастельный зеленый - фото 4
Блендер настольный Smeg PBF01PGEU пастельный зеленый - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Мощность, Вт
300
Цвет
зеленый
Объем кувшина, л
0.6
Количество скоростей / режимов
2
Максимальная скорость вращения, об/мин
24000
  • Блендер настольный Smeg PBF01PGEU пастельный зеленый - фото 1
  • Блендер настольный Smeg PBF01PGEU пастельный зеленый - фото 2
  • Блендер настольный Smeg PBF01PGEU пастельный зеленый - фото 3
  • Блендер настольный Smeg PBF01PGEU пастельный зеленый - фото 4
  • Блендер настольный Smeg PBF01PGEU пастельный зеленый - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 730537
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Характеристики

Бренд
Smeg
Тип
стационарный
Мощность, Вт
300
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
2
Комплектация
измельчитель, мерный стакан
Цвет
зеленый
Объем кувшина, л
0.6
Количество скоростей / режимов
2
Максимальная скорость вращения, об/мин
24000
Функции и особенности
измельчение твердых продуктов, регулировка скорости вращения
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х26х16
Вес, кг.
2.6

Описание товара Блендер настольный Smeg PBF01PGEU пастельный зеленый

Блендер Smeg — это стильный и функциональный кухонный прибор, который станет незаменимым помощником в повседневной готовке. Представленный в элегантном зеленом цвете, он добавит яркий акцент вашему кухонному интерьеру. Блендер обладает компактными размерами и легким весом всего 1,8 кг, что делает его удобным в использовании и хранении. Устройство оснащено мощностью 300 Вт, обеспечивающей эффективное измельчение и смешивание продуктов. Максимальная скорость вращения достигает 24000 об/мин, благодаря чему вы сможете быстро приготовить любые блюда, начиная от смузи и коктейлей и заканчивая соусами и супами-пюре. Блендер предлагает два режима скорости, которые позволят вам выбрать оптимальную интенсивность работы для различных ингредиентов. Кувшин объемом 0,6 литра выполнен из прочного пластика, а ножи изготовлены из нержавеющей стали высокого качества, обеспечивая долговечность и надежность в эксплуатации. Длина сетевого шнура составляет 2 метра, что добавляет дополнительное удобство при размещении блендера в пространстве вашей кухни. Блендер Smeg производится в Китае и воплощает в себе высокий стандарт качества, который характерен для бренда. Это стационарное устройство станет отличным выбором для тех, кто ценит сочетание изысканного дизайна и надежного функционала в одном приборе.

Отзывы о товаре Блендер настольный Smeg PBF01PGEU пастельный зеленый




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Smeg
Тип
стационарный
Мощность, Вт
300
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
2
Комплектация
измельчитель, мерный стакан
Цвет
зеленый
Объем кувшина, л
0.6
Количество скоростей / режимов
2
Развернуть
Максимальная скорость вращения, об/мин
24000
Функции и особенности
измельчение твердых продуктов, регулировка скорости вращения
Страна производитель
Китай
Описание
Блендер Smeg — это стильный и функциональный кухонный прибор, который станет незаменимым помощником в повседневной готовке. Представленный в элегантном зеленом цвете, он добавит яркий акцент вашему кухонному интерьеру. Блендер обладает компактными размерами и легким весом всего 1,8 кг, что делает его удобным в использовании и хранении. Устройство оснащено мощностью 300 Вт, обеспечивающей эффективное измельчение и смешивание продуктов. Максимальная скорость вращения достигает 24000 об/мин, благодаря чему вы сможете быстро приготовить любые блюда, начиная от смузи и коктейлей и заканчивая соусами и супами-пюре. Блендер предлагает два режима скорости, которые позволят вам выбрать оптимальную интенсивность работы для различных ингредиентов. Кувшин объемом 0,6 литра выполнен из прочного пластика, а ножи изготовлены из нержавеющей стали высокого качества, обеспечивая долговечность и надежность в эксплуатации. Длина сетевого шнура составляет 2 метра, что добавляет дополнительное удобство при размещении блендера в пространстве вашей кухни. Блендер Smeg производится в Китае и воплощает в себе высокий стандарт качества, который характерен для бренда. Это стационарное устройство станет отличным выбором для тех, кто ценит сочетание изысканного дизайна и надежного функционала в одном приборе.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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