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Блендер стационарный Panasonic MX-EX1521 8887549761324 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Блендер стационарный Panasonic MX-EX1521 8887549761324

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Блендер стационарный Panasonic MX-EX1521 8887549761324 - фото 1
Блендер стационарный Panasonic MX-EX1521 8887549761324 - фото 2
Блендер стационарный Panasonic MX-EX1521 8887549761324 - фото 3
Блендер стационарный Panasonic MX-EX1521 8887549761324 - фото 4
Блендер стационарный Panasonic MX-EX1521 8887549761324 - фото 5
Блендер стационарный Panasonic MX-EX1521 8887549761324 - фото 6
Блендер стационарный Panasonic MX-EX1521 8887549761324 - фото 7
Блендер стационарный Panasonic MX-EX1521 8887549761324 - фото 8
Блендер стационарный Panasonic MX-EX1521 8887549761324 - фото 9
Блендер стационарный Panasonic MX-EX1521 8887549761324 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блендер
Тип устройства
стационарный
Мощность, Вт
450
Цвет
белый
Объем кувшина, л
1.5
Объем измельчителя, л
0
Количество скоростей / режимов
2
  • Блендер стационарный Panasonic MX-EX1521 8887549761324 - фото 1
  • Блендер стационарный Panasonic MX-EX1521 8887549761324 - фото 2
  • Блендер стационарный Panasonic MX-EX1521 8887549761324 - фото 3
  • Блендер стационарный Panasonic MX-EX1521 8887549761324 - фото 4
  • Блендер стационарный Panasonic MX-EX1521 8887549761324 - фото 5
  • Блендер стационарный Panasonic MX-EX1521 8887549761324 - фото 6
  • Блендер стационарный Panasonic MX-EX1521 8887549761324 - фото 7
  • Блендер стационарный Panasonic MX-EX1521 8887549761324 - фото 8
  • Блендер стационарный Panasonic MX-EX1521 8887549761324 - фото 9
  • Блендер стационарный Panasonic MX-EX1521 8887549761324 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 739902
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Характеристики

Бренд
Panasonic
Тип товара
Блендер
Тип устройства
стационарный
Мощность, Вт
450
Материал корпуса
пластик
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
металл
Длина сетевого шнура
1.2
Комплектация
документация, мельничка - 2 шт
Цвет
белый
Объем кувшина, л
1.5
Объем измельчителя, л
0
Количество скоростей / режимов
2
Функции и особенности
импульсный режим
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х26х17
Вес, кг.
2.4

Описание товара Блендер стационарный Panasonic MX-EX1521 8887549761324

Блендер стационарный Panasonic MX-EX1521 мощностью 450 Вт подходит для приготовления супов-пюре, смузи, коктейлей, соусов, детского питания. В модели реализованы 2 скоростных режима. Импульсный режим за счет активации максимальной мощности и кратковременных пауз перерабатывает твердые продукты без риска перегрева двигателя. Управление выполняется поворотным механическим переключателем. Прозрачный стеклянный кувшин с ручкой имеет объем 1.5 л. Градуированная шкала на стенках позволяет точно соблюдать пропорции. В съемной крышке есть отверстие для добавления ингредиентов в процессе приготовления. В наборе с блендером Panasonic MX-EX1521 поставляются 2 мельнички для измельчения специй, орехов, кофейных зерен. Нескользящие ножки прочно фиксируют прибор на столе.

Отзывы о товаре Блендер стационарный Panasonic MX-EX1521 8887549761324




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Характеристики
Бренд
Panasonic
Тип товара
Блендер
Тип устройства
стационарный
Мощность, Вт
450
Материал корпуса
пластик
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
металл
Длина сетевого шнура
1.2
Комплектация
документация, мельничка - 2 шт
Цвет
белый
Объем кувшина, л
1.5
Объем измельчителя, л
0
Развернуть
Количество скоростей / режимов
2
Функции и особенности
импульсный режим
Страна производитель
Китай
Описание
Блендер стационарный Panasonic MX-EX1521 мощностью 450 Вт подходит для приготовления супов-пюре, смузи, коктейлей, соусов, детского питания. В модели реализованы 2 скоростных режима. Импульсный режим за счет активации максимальной мощности и кратковременных пауз перерабатывает твердые продукты без риска перегрева двигателя. Управление выполняется поворотным механическим переключателем. Прозрачный стеклянный кувшин с ручкой имеет объем 1.5 л. Градуированная шкала на стенках позволяет точно соблюдать пропорции. В съемной крышке есть отверстие для добавления ингредиентов в процессе приготовления. В наборе с блендером Panasonic MX-EX1521 поставляются 2 мельнички для измельчения специй, орехов, кофейных зерен. Нескользящие ножки прочно фиксируют прибор на столе.
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Отзывы


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