Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Блендер
Тип устройства
стационарный
Мощность, Вт
450
Цвет
белый
Объем кувшина, л
1.5
Объем измельчителя, л
0
Количество скоростей / режимов
2
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 739902
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Описание товара Блендер стационарный Panasonic MX-EX1521 8887549761324
Блендер стационарный Panasonic MX-EX1521 мощностью 450 Вт подходит для приготовления супов-пюре, смузи, коктейлей, соусов, детского питания. В модели реализованы 2 скоростных режима. Импульсный режим за счет активации максимальной мощности и кратковременных пауз перерабатывает твердые продукты без риска перегрева двигателя. Управление выполняется поворотным механическим переключателем.
Прозрачный стеклянный кувшин с ручкой имеет объем 1.5 л. Градуированная шкала на стенках позволяет точно соблюдать пропорции. В съемной крышке есть отверстие для добавления ингредиентов в процессе приготовления. В наборе с блендером Panasonic MX-EX1521 поставляются 2 мельнички для измельчения специй, орехов, кофейных зерен. Нескользящие ножки прочно фиксируют прибор на столе.
Блендер стационарный Panasonic MX-EX1521 мощностью 450 Вт подходит для приготовления супов-пюре, смузи, коктейлей, соусов, детского питания. В модели реализованы 2 скоростных режима. Импульсный режим за счет активации максимальной мощности и кратковременных пауз перерабатывает твердые продукты без риска перегрева двигателя. Управление выполняется поворотным механическим переключателем.
Прозрачный стеклянный кувшин с ручкой имеет объем 1.5 л. Градуированная шкала на стенках позволяет точно соблюдать пропорции. В съемной крышке есть отверстие для добавления ингредиентов в процессе приготовления. В наборе с блендером Panasonic MX-EX1521 поставляются 2 мельнички для измельчения специй, орехов, кофейных зерен. Нескользящие ножки прочно фиксируют прибор на столе.
Блендер стационарный Panasonic MX-EX1521 8887549761324 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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