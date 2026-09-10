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Блендер стационарный Bosch MMB6384M купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Блендер стационарный Bosch MMB6384M

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Блендер стационарный Bosch MMB6384M - фото 1
Блендер стационарный Bosch MMB6384M - фото 2
Блендер стационарный Bosch MMB6384M - фото 3
Блендер стационарный Bosch MMB6384M - фото 4
Блендер стационарный Bosch MMB6384M - фото 5
Блендер стационарный Bosch MMB6384M - фото 6
Блендер стационарный Bosch MMB6384M - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блендер
Тип устройства
стационарный
Мощность, Вт
1200
Цвет
черный
Объем кувшина, л
1.5
Объем измельчителя, л
0.6
Количество скоростей / режимов
3
Максимальная скорость вращения, об/мин
30000
  • Блендер стационарный Bosch MMB6384M - фото 1
  • Блендер стационарный Bosch MMB6384M - фото 2
  • Блендер стационарный Bosch MMB6384M - фото 3
  • Блендер стационарный Bosch MMB6384M - фото 4
  • Блендер стационарный Bosch MMB6384M - фото 5
  • Блендер стационарный Bosch MMB6384M - фото 6
  • Блендер стационарный Bosch MMB6384M - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 240 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 459298
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Характеристики

Бренд
BOSCH
Тип товара
Блендер
Тип устройства
стационарный
Мощность, Вт
1200
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Материал чаши измельчителя
стекло
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
1
Комплектация
Бутылка ToGo, полезный объем 0.6л, из тритана без БФА. Толкатель для ускорения процесса смешивания ингредиентов.
Цвет
черный
Объем кувшина, л
1.5
Объем измельчителя, л
0.6
Количество скоростей / режимов
3
Максимальная скорость вращения, об/мин
30000
Функции и особенности
Бутылка ToGo, полезный объем 0.6л, из тритана без БФА. Толкатель для ускорения процесса смешивания ингредиентов.
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
40х30х29
Вес, кг.
5.8

Описание товара Блендер стационарный Bosch MMB6384M

Блендер Bosch MMB6384MМощный стационарный блендер с долговечной стеклянной чашей ThermoSafe и корпусом из нержавеющей стали. Готовьте нежные смузи с однородной кремовой текстурой, благодаря двигателю мощностью 1200 Вт и системе ProPerformance.Система Pro-Performance: идеальная текстура смузи даже из замороженных, твердых и волокнистых ингредиентов.Надежный двигатель Bosch: мощность 1200 Вт со скоростью вращения до 30 000 об / мин.Крышка блендера с отверстием для порционного налива: аккуратно и без необходимости открывать крышку.Готовьте смузи прямо в бутылочке ToGo с защитой от протечек: наслаждайтесь смузи на ходу легко и без забот.Простота сборки и эксплуатации: легкая фиксация чаши, продуманное хранение кабеля внутри корпуса и толкатель.

Отзывы о товаре Блендер стационарный Bosch MMB6384M




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
BOSCH
Тип товара
Блендер
Тип устройства
стационарный
Мощность, Вт
1200
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Материал чаши измельчителя
стекло
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
1
Комплектация
Бутылка ToGo, полезный объем 0.6л, из тритана без БФА. Толкатель для ускорения процесса смешивания ингредиентов.
Цвет
черный
Объем кувшина, л
1.5
Объем измельчителя, л
0.6
Развернуть
Количество скоростей / режимов
3
Максимальная скорость вращения, об/мин
30000
Функции и особенности
Бутылка ToGo, полезный объем 0.6л, из тритана без БФА. Толкатель для ускорения процесса смешивания ингредиентов.
Страна производитель
Германия
Описание
Блендер Bosch MMB6384MМощный стационарный блендер с долговечной стеклянной чашей ThermoSafe и корпусом из нержавеющей стали. Готовьте нежные смузи с однородной кремовой текстурой, благодаря двигателю мощностью 1200 Вт и системе ProPerformance.Система Pro-Performance: идеальная текстура смузи даже из замороженных, твердых и волокнистых ингредиентов.Надежный двигатель Bosch: мощность 1200 Вт со скоростью вращения до 30 000 об / мин.Крышка блендера с отверстием для порционного налива: аккуратно и без необходимости открывать крышку.Готовьте смузи прямо в бутылочке ToGo с защитой от протечек: наслаждайтесь смузи на ходу легко и без забот.Простота сборки и эксплуатации: легкая фиксация чаши, продуманное хранение кабеля внутри корпуса и толкатель.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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