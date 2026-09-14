Блендер погружной Smeg HBF11PBEU пастельный голубой
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Характеристики
Описание товара Блендер погружной Smeg HBF11PBEU пастельный голубой
Блендеры Smeg — это сочетание стильного дизайна и технологичности, исполненное в удобном и функциональном устройстве. Модель представленного погружного блендера выполнена в элегантном черном цвете, что придаёт ему современный и изысканный вид. Этот компактный кухонный помощник, весом всего 0,85 кг, станет незаменимым инструментом на вашей кухне. Блендер оснащен мощным двигателем мощностью 700 Вт, что обеспечивает надежную производительность и энергоэффективность. Максимальная скорость вращения достигает 14850 об/мин, что позволяет быстро и качественно измельчать и смешивать разнообразные продукты. Высококачественные ножи из нержавеющей стали гарантируют долговечность и отличные результаты при каждом использовании. Стоит также отметить, что блендер Smeg имеет одну скорость, что делает его простым и удобным в использовании. Его дизайн предусматривает эргономичную рукоятку и оптимальную длину сетевого шнура 1,5 м, обеспечивая комфорт при работе с прибором. Производится данная модель в Китае, а качество и стиль остаются на высочайшем уровне, как и у всей продукции от всемирно известного бренда Smeg. В комплекте вы найдете одну насадку, которая позволит легко справляться с большинством повседневных задач на кухне. Блендер Smeg — это отличный выбор для тех, кто ценит качество, стиль и функциональность.
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Теги товара: для молочных коктейлей
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Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, недорогие, мощные, 800 вт, 1000 вт, 1200 вт, 1500 вт, для мяса, для льда, со стеклянной чашей, мини-блендеры для детского питания, блендеры-мясорубки 2 в 1
Теги товара: для молочных коктейлей
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