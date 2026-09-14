Блендер погружной Smeg HBF11BLEU черный
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Характеристики
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
700
Количество насадок в комплекте
1
Цвет
черный
Количество скоростей / режимов
1
Максимальная скорость вращения, об/мин
14850
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 190 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 730530
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Характеристики
Бренд
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
700
Материал корпуса
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
1.5
Количество насадок в комплекте
1
Цвет
черный
Количество скоростей / режимов
1
Максимальная скорость вращения, об/мин
14850
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х14х12
Вес, кг.
1.4
Описание товара Блендер погружной Smeg HBF11BLEU черный
Погружной блендер SMEG HBF11BLEU, выполненный в стиле 50-х годов, подчеркнёт индивидуальность интерьера и станет настоящим украшением Вашей кухни в квартире или загородном доме. Предназначен для приготовления соусов, муссов и разнообразных коктейлей. Корпус изготовлен из окрашенного пластика Soft Touch, погружная часть – из нержавеющей стали, ножи – из нержавеющей стали. Ключевые особенности: Электромеханическое управление Система измельчения FlowBlend (смешанный поток) Регулировка скорости вращения ножей Турбо режим Нескользящая ручка Крепление для кабеля в комплекте
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Теги товара: для молочных коктейлей
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
700
Материал корпуса
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
1.5
Количество насадок в комплекте
1
Цвет
черный
Количество скоростей / режимов
1
Максимальная скорость вращения, об/мин
14850
Страна производитель
Китай
Погружной блендер SMEG HBF11BLEU, выполненный в стиле 50-х годов, подчеркнёт индивидуальность интерьера и станет настоящим украшением Вашей кухни в квартире или загородном доме. Предназначен для приготовления соусов, муссов и разнообразных коктейлей. Корпус изготовлен из окрашенного пластика Soft Touch, погружная часть – из нержавеющей стали, ножи – из нержавеющей стали. Ключевые особенности: Электромеханическое управление Система измельчения FlowBlend (смешанный поток) Регулировка скорости вращения ножей Турбо режим Нескользящая ручка Крепление для кабеля в комплекте
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, недорогие, мощные, 800 вт, 1000 вт, 1200 вт, 1500 вт, для мяса, для льда, со стеклянной чашей, мини-блендеры для детского питания, блендеры-мясорубки 2 в 1
Теги товара: для молочных коктейлей
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, недорогие, мощные, 800 вт, 1000 вт, 1200 вт, 1500 вт, для мяса, для льда, со стеклянной чашей, мини-блендеры для детского питания, блендеры-мясорубки 2 в 1
Теги товара: для молочных коктейлей
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