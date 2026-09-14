Блендер погружной Smeg HBF03BLEU черный
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Характеристики
Описание товара Блендер погружной Smeg HBF03BLEU черный
Блендер Smeg представляет собой элегантное и функциональное устройство, способное стать незаменимым помощником на вашей кухне. Этот погружной блендер выполнен в стильном черном цвете и отличается высокой производительностью и надежностью. Главные характеристики устройства включают в себя мощность 700 Вт, что позволяет ему с легкостью справляться с разнообразными задачами, будь то измельчение, смешивание или взбивание ингредиентов. Пользователь может выбирать между четырьмя скоростями/режимами работы для достижения идеальной консистенции блюд. Блендер изготовлен из высококачественных материалов: его ножи выполнены из нержавеющей стали, что гарантирует долгий срок службы и идеальное качество измельчения. Материал чаши измельчителя – пластик, объемом 0,5 л, а удобный кувшин вмещает до 1,4 л продуктов, обеспечивая комфортную работу с большими объемами. С весом всего 1,86 кг и длинным сетевым шнуром в 1,5 м, блендер Smeg предлагает удобство и гибкость в использовании. Страна-производитель устройства – Китай, что свидетельствует о доступности и высоких стандартах качества, традиционных для бренда Smeg. Выберите этот блендер, если цените качество, стиль и функциональность.
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Теги товара: для молочных коктейлей
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Теги товара: для молочных коктейлей
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