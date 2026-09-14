Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Мощность, Вт
800
Цвет
черный
Объем кувшина, л
1.5
Количество скоростей / режимов
4
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
29 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 730617
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Описание товара Блендер настольный Smeg BLF03BLEU черный
Блендер Smeg – это сочетание элегантного дизайна и высокой производительности, воплощённое в стильном черном цвете, который идеально впишется в интерьер любой кухни. Этот стационарный блендер оснащен мощным мотором на 800 Вт, который обеспечивает быстрое и эффективное смешивание. С четырьмя скоростями/режимами вы сможете легко подобрать нужный темп для создания ваших любимых блюд и напитков.
Блендер оснащен прочными ножами из нержавеющей стали, которые гарантируют долговечность и высокую производительность при измельчении и смешивании различных ингредиентов. Чаша объемом 1,5 литра выполнена из качественного пластика и обеспечивает удобство использования и легкость очистки.
Сетевой шнур длиной 2 метра позволяет удобно разместить блендер на кухонной поверхности, не беспокоясь о близости розетки. При весе всего в 4 кг, Smeg остается устойчивым при работе, что повышает безопасность и комфорт использования.
Произведенный в Китае, этот блендер от Smeg станет надежным помощником на вашей кухне, поддерживая высокие стандарты качества и функциональности, характерные для этого известного бренда.
Блендер Smeg – это сочетание элегантного дизайна и высокой производительности, воплощённое в стильном черном цвете, который идеально впишется в интерьер любой кухни. Этот стационарный блендер оснащен мощным мотором на 800 Вт, который обеспечивает быстрое и эффективное смешивание. С четырьмя скоростями/режимами вы сможете легко подобрать нужный темп для создания ваших любимых блюд и напитков.
Блендер оснащен прочными ножами из нержавеющей стали, которые гарантируют долговечность и высокую производительность при измельчении и смешивании различных ингредиентов. Чаша объемом 1,5 литра выполнена из качественного пластика и обеспечивает удобство использования и легкость очистки.
Сетевой шнур длиной 2 метра позволяет удобно разместить блендер на кухонной поверхности, не беспокоясь о близости розетки. При весе всего в 4 кг, Smeg остается устойчивым при работе, что повышает безопасность и комфорт использования.
Произведенный в Китае, этот блендер от Smeg станет надежным помощником на вашей кухне, поддерживая высокие стандарты качества и функциональности, характерные для этого известного бренда.
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