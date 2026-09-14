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Блендер настольный KitchenAid Artisan 5KSB4026EBK чугун купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Блендер настольный KitchenAid Artisan 5KSB4026EBK чугун

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Блендер настольный KitchenAid Artisan 5KSB4026EBK чугун - фото 1
Блендер настольный KitchenAid Artisan 5KSB4026EBK чугун - фото 2
Блендер настольный KitchenAid Artisan 5KSB4026EBK чугун - фото 3
Блендер настольный KitchenAid Artisan 5KSB4026EBK чугун - фото 4
Блендер настольный KitchenAid Artisan 5KSB4026EBK чугун - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блендер
Тип устройства
стационарный
Мощность, Вт
1200
Количество насадок в комплекте
1
Цвет
черный
Объем кувшина, л
1.4
Объем измельчителя, л
1.4
Количество скоростей / режимов
5
Максимальная скорость вращения, об/мин
16000
  • Блендер настольный KitchenAid Artisan 5KSB4026EBK чугун - фото 1
  • Блендер настольный KitchenAid Artisan 5KSB4026EBK чугун - фото 2
  • Блендер настольный KitchenAid Artisan 5KSB4026EBK чугун - фото 3
  • Блендер настольный KitchenAid Artisan 5KSB4026EBK чугун - фото 4
  • Блендер настольный KitchenAid Artisan 5KSB4026EBK чугун - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
34 340 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 730647
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Характеристики

Бренд
KitchenAid
Тип товара
Блендер
Тип устройства
стационарный
Мощность, Вт
1200
Материал корпуса
металл
Материал чаши измельчителя
стекло
Материал ножей
металл
Длина сетевого шнура
0.9
Количество насадок в комплекте
1
Комплектация
блендер; нож; кувшин; руководство пользователя
Цвет
черный
Объем кувшина, л
1.4
Объем измельчителя, л
1.4
Количество скоростей / режимов
5
Максимальная скорость вращения, об/мин
16000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х30х28
Вес, кг.
5

Описание товара Блендер настольный KitchenAid Artisan 5KSB4026EBK чугун

Блендер KitchenAid — это мощное и стильное устройство, идеально сочетающее в себе высокую производительность и элегантный дизайн. С его помощью вы сможете с легкостью справляться с самыми разнообразными кулинарными задачами. Этот стационарный блендер оснащен мощным двигателем с потребляемой мощностью 1200 Вт, что обеспечивает максимальную скорость вращения до 16000 об/мин. Кувшин объемом 1,4 литра и чаша измельчителя, изготовленные из прочного стекла, защитят от возможных повреждений и позволят вам следить за процессом измельчения. Лезвия из металла гарантируют долгий срок службы устройства и эффективную работу с различными ингредиентами. Блендер предлагает пять скоростей/режимов, обеспечивая оптимальные условия для смешивания, измельчения и взбивания. Длина сетевого шнура составляет 0,9 м, что обеспечивает удобство размещения на кухонном столе. Стильный черный цвет корпуса добавляет устройству современный и утонченный вид. Вес блендера составляет 6,62 кг, что придает ему стабильность и надежность во время работы. В комплект входит одна насадка, необходимая для достижения отличных результатов. Бренд KitchenAid славится качеством и инновациями, и этот блендер не исключение — это надежный помощник на вашей кухне.

Отзывы о товаре Блендер настольный KitchenAid Artisan 5KSB4026EBK чугун




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
KitchenAid
Тип товара
Блендер
Тип устройства
стационарный
Мощность, Вт
1200
Материал корпуса
металл
Материал чаши измельчителя
стекло
Материал ножей
металл
Длина сетевого шнура
0.9
Количество насадок в комплекте
1
Комплектация
блендер; нож; кувшин; руководство пользователя
Цвет
черный
Объем кувшина, л
1.4
Развернуть
Объем измельчителя, л
1.4
Количество скоростей / режимов
5
Максимальная скорость вращения, об/мин
16000
Страна производитель
Китай
Описание
Блендер KitchenAid — это мощное и стильное устройство, идеально сочетающее в себе высокую производительность и элегантный дизайн. С его помощью вы сможете с легкостью справляться с самыми разнообразными кулинарными задачами. Этот стационарный блендер оснащен мощным двигателем с потребляемой мощностью 1200 Вт, что обеспечивает максимальную скорость вращения до 16000 об/мин. Кувшин объемом 1,4 литра и чаша измельчителя, изготовленные из прочного стекла, защитят от возможных повреждений и позволят вам следить за процессом измельчения. Лезвия из металла гарантируют долгий срок службы устройства и эффективную работу с различными ингредиентами. Блендер предлагает пять скоростей/режимов, обеспечивая оптимальные условия для смешивания, измельчения и взбивания. Длина сетевого шнура составляет 0,9 м, что обеспечивает удобство размещения на кухонном столе. Стильный черный цвет корпуса добавляет устройству современный и утонченный вид. Вес блендера составляет 6,62 кг, что придает ему стабильность и надежность во время работы. В комплект входит одна насадка, необходимая для достижения отличных результатов. Бренд KitchenAid славится качеством и инновациями, и этот блендер не исключение — это надежный помощник на вашей кухне.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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