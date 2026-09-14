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Характеристики
Мощность, Вт
800
Цвет
красный
Объем кувшина, л
1.5
Количество скоростей / режимов
4
Максимальная скорость вращения, об/мин
18000
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
29 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 730542
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Описание товара Блендер настольный Smeg BLF03RDEU красный
Блендер Smeg — это сочетание стильного дизайна и высокой функциональности, воплощенное в ярко-красном корпусе. Этот стационарный блендер станет гармоничным дополнением вашей кухни и удобным помощником в приготовлении разнообразных блюд.
С мощностью 800 Вт и максимальной скоростью вращения 18000 об/мин блендер способен быстро и эффективно справляться с различными задачами: от приготовления смузи и коктейлей до измельчения льда и продуктов для соусов и супов-пюре.
Изготовленные из нержавеющей стали ножи обеспечивают долговечность и надежность, а удобный пластиковый кувшин объемом 1,5 литра позволит готовить большие порции за один раз.
Блендер предлагает четыре скорости и режима работы, что позволяет подобрать оптимальный режим для разных видов продуктов и текстур.
Длина сетевого шнура составляет 2 метра, что обеспечивает удобство размещения устройства в пространстве кухни без ограничения в движениях. При весе всего 4 кг, блендер устойчив и надежен в эксплуатации.
Произведено в Китае, блендер Smeg сочетает в себе высокое качество изготовления и функциональность, которые отвечают современным стандартам бытовой техники.
Блендер Smeg — это сочетание стильного дизайна и высокой функциональности, воплощенное в ярко-красном корпусе. Этот стационарный блендер станет гармоничным дополнением вашей кухни и удобным помощником в приготовлении разнообразных блюд.
С мощностью 800 Вт и максимальной скоростью вращения 18000 об/мин блендер способен быстро и эффективно справляться с различными задачами: от приготовления смузи и коктейлей до измельчения льда и продуктов для соусов и супов-пюре.
Изготовленные из нержавеющей стали ножи обеспечивают долговечность и надежность, а удобный пластиковый кувшин объемом 1,5 литра позволит готовить большие порции за один раз.
Блендер предлагает четыре скорости и режима работы, что позволяет подобрать оптимальный режим для разных видов продуктов и текстур.
Длина сетевого шнура составляет 2 метра, что обеспечивает удобство размещения устройства в пространстве кухни без ограничения в движениях. При весе всего 4 кг, блендер устойчив и надежен в эксплуатации.
Произведено в Китае, блендер Smeg сочетает в себе высокое качество изготовления и функциональность, которые отвечают современным стандартам бытовой техники.
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