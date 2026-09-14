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Блендер настольный Smeg BLF03RDEU красный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Блендер настольный Smeg BLF03RDEU красный

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Блендер настольный Smeg BLF03RDEU красный - фото 1
Блендер настольный Smeg BLF03RDEU красный - фото 2
Блендер настольный Smeg BLF03RDEU красный - фото 3
Блендер настольный Smeg BLF03RDEU красный - фото 4
Блендер настольный Smeg BLF03RDEU красный - фото 5
Блендер настольный Smeg BLF03RDEU красный - фото 6
Блендер настольный Smeg BLF03RDEU красный - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Мощность, Вт
800
Цвет
красный
Объем кувшина, л
1.5
Количество скоростей / режимов
4
Максимальная скорость вращения, об/мин
18000
  • Блендер настольный Smeg BLF03RDEU красный - фото 1
  • Блендер настольный Smeg BLF03RDEU красный - фото 2
  • Блендер настольный Smeg BLF03RDEU красный - фото 3
  • Блендер настольный Smeg BLF03RDEU красный - фото 4
  • Блендер настольный Smeg BLF03RDEU красный - фото 5
  • Блендер настольный Smeg BLF03RDEU красный - фото 6
  • Блендер настольный Smeg BLF03RDEU красный - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
29 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 730542
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Характеристики

Бренд
Smeg
Тип
стационарный
Мощность, Вт
800
Материал корпуса
алюминий
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
2
Цвет
красный
Объем кувшина, л
1.5
Количество скоростей / режимов
4
Максимальная скорость вращения, об/мин
18000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х28х24
Вес, кг.
5

Описание товара Блендер настольный Smeg BLF03RDEU красный

Блендер Smeg — это сочетание стильного дизайна и высокой функциональности, воплощенное в ярко-красном корпусе. Этот стационарный блендер станет гармоничным дополнением вашей кухни и удобным помощником в приготовлении разнообразных блюд. С мощностью 800 Вт и максимальной скоростью вращения 18000 об/мин блендер способен быстро и эффективно справляться с различными задачами: от приготовления смузи и коктейлей до измельчения льда и продуктов для соусов и супов-пюре. Изготовленные из нержавеющей стали ножи обеспечивают долговечность и надежность, а удобный пластиковый кувшин объемом 1,5 литра позволит готовить большие порции за один раз. Блендер предлагает четыре скорости и режима работы, что позволяет подобрать оптимальный режим для разных видов продуктов и текстур. Длина сетевого шнура составляет 2 метра, что обеспечивает удобство размещения устройства в пространстве кухни без ограничения в движениях. При весе всего 4 кг, блендер устойчив и надежен в эксплуатации. Произведено в Китае, блендер Smeg сочетает в себе высокое качество изготовления и функциональность, которые отвечают современным стандартам бытовой техники.

Отзывы о товаре Блендер настольный Smeg BLF03RDEU красный




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Характеристики
Бренд
Smeg
Тип
стационарный
Мощность, Вт
800
Материал корпуса
алюминий
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
2
Цвет
красный
Объем кувшина, л
1.5
Количество скоростей / режимов
4
Максимальная скорость вращения, об/мин
18000
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Блендер Smeg — это сочетание стильного дизайна и высокой функциональности, воплощенное в ярко-красном корпусе. Этот стационарный блендер станет гармоничным дополнением вашей кухни и удобным помощником в приготовлении разнообразных блюд. С мощностью 800 Вт и максимальной скоростью вращения 18000 об/мин блендер способен быстро и эффективно справляться с различными задачами: от приготовления смузи и коктейлей до измельчения льда и продуктов для соусов и супов-пюре. Изготовленные из нержавеющей стали ножи обеспечивают долговечность и надежность, а удобный пластиковый кувшин объемом 1,5 литра позволит готовить большие порции за один раз. Блендер предлагает четыре скорости и режима работы, что позволяет подобрать оптимальный режим для разных видов продуктов и текстур. Длина сетевого шнура составляет 2 метра, что обеспечивает удобство размещения устройства в пространстве кухни без ограничения в движениях. При весе всего 4 кг, блендер устойчив и надежен в эксплуатации. Произведено в Китае, блендер Smeg сочетает в себе высокое качество изготовления и функциональность, которые отвечают современным стандартам бытовой техники.
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