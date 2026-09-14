Top.Mail.Ru
Блендер настольный Smeg BLF03CREU кремовый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Блендер настольный Smeg BLF03CREU кремовый

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Блендер настольный Smeg BLF03CREU кремовый - фото 1
Блендер настольный Smeg BLF03CREU кремовый - фото 2
Блендер настольный Smeg BLF03CREU кремовый - фото 3
Блендер настольный Smeg BLF03CREU кремовый - фото 4
Блендер настольный Smeg BLF03CREU кремовый - фото 5
Блендер настольный Smeg BLF03CREU кремовый - фото 6
Блендер настольный Smeg BLF03CREU кремовый - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип устройства
стационарный
Мощность, Вт
800
Количество насадок в комплекте
4
Цвет
бежевый
Объем кувшина, л
1.5
Количество скоростей / режимов
4
  • Блендер настольный Smeg BLF03CREU кремовый - фото 1
  • Блендер настольный Smeg BLF03CREU кремовый - фото 2
  • Блендер настольный Smeg BLF03CREU кремовый - фото 3
  • Блендер настольный Smeg BLF03CREU кремовый - фото 4
  • Блендер настольный Smeg BLF03CREU кремовый - фото 5
  • Блендер настольный Smeg BLF03CREU кремовый - фото 6
  • Блендер настольный Smeg BLF03CREU кремовый - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
29 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 730616
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Smeg
Тип устройства
стационарный
Мощность, Вт
800
Материал корпуса
литой алюминий
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
2
Количество насадок в комплекте
4
Комплектация
измельчитель, мерный стакан
Цвет
бежевый
Объем кувшина, л
1.5
Количество скоростей / режимов
4
Функции и особенности
измельчение твердых продуктов, импульсный режим, регулировка скорости вращения, режим колки льда
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х28х25
Вес, кг.
5.2

Описание товара Блендер настольный Smeg BLF03CREU кремовый

Блендер Smeg — это стильное и функциональное устройство, созданное для удовлетворения всех ваших кулинарных потребностей. Этот стационарный блендер произведен в Китае и объединяет в себе элегантный дизайн и высокую производительность, характерную для бренда Smeg. Имея мощность 800 Вт, блендер Smeg обеспечивает быстрое и эффективное измельчение, смешивание и пюрирование ингредиентов. Вы можете выбрать одну из четырех скоростей, чтобы достичь идеальной текстуры для ваших блюд. Надежные ножи из нержавеющей стали гарантируют долговечность и высокую эффективность работы, справляясь даже с самыми твердыми ингредиентами. Блендер оснащен пластиковой чашей измельчителя объемом 1,5 литра, что идеально подходит для приготовления смузи, супов и соусов для всей семьи. Длина сетевого шнура составляет 2 метра, что обеспечивает большую гибкость в расположении устройства на кухне. С весом всего 4 кг, блендер легко перемещать и хранить. В комплекте с блендером поставляется четыре насадки, предоставляя вам дополнительные возможности для экспериментов на кухне. Элегантный бежевый цвет делает этот блендер не только функциональным, но и стильным дополнением к вашему интерьеру. Блендер Smeg — это надежный помощник на вашей кухне, который объединяет в себе современные технологии и классический дизайн.

Отзывы о товаре Блендер настольный Smeg BLF03CREU кремовый




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Smeg
Тип устройства
стационарный
Мощность, Вт
800
Материал корпуса
литой алюминий
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
2
Количество насадок в комплекте
4
Комплектация
измельчитель, мерный стакан
Цвет
бежевый
Объем кувшина, л
1.5
Развернуть
Количество скоростей / режимов
4
Функции и особенности
измельчение твердых продуктов, импульсный режим, регулировка скорости вращения, режим колки льда
Страна производитель
Китай
Описание
Блендер Smeg — это стильное и функциональное устройство, созданное для удовлетворения всех ваших кулинарных потребностей. Этот стационарный блендер произведен в Китае и объединяет в себе элегантный дизайн и высокую производительность, характерную для бренда Smeg. Имея мощность 800 Вт, блендер Smeg обеспечивает быстрое и эффективное измельчение, смешивание и пюрирование ингредиентов. Вы можете выбрать одну из четырех скоростей, чтобы достичь идеальной текстуры для ваших блюд. Надежные ножи из нержавеющей стали гарантируют долговечность и высокую эффективность работы, справляясь даже с самыми твердыми ингредиентами. Блендер оснащен пластиковой чашей измельчителя объемом 1,5 литра, что идеально подходит для приготовления смузи, супов и соусов для всей семьи. Длина сетевого шнура составляет 2 метра, что обеспечивает большую гибкость в расположении устройства на кухне. С весом всего 4 кг, блендер легко перемещать и хранить. В комплекте с блендером поставляется четыре насадки, предоставляя вам дополнительные возможности для экспериментов на кухне. Элегантный бежевый цвет делает этот блендер не только функциональным, но и стильным дополнением к вашему интерьеру. Блендер Smeg — это надежный помощник на вашей кухне, который объединяет в себе современные технологии и классический дизайн.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Блендер настольный Smeg BLF03CREU кремовый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...