Блендер настольный Smeg BLF03CREU кремовый
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Характеристики
Описание товара Блендер настольный Smeg BLF03CREU кремовый
Блендер Smeg — это стильное и функциональное устройство, созданное для удовлетворения всех ваших кулинарных потребностей. Этот стационарный блендер произведен в Китае и объединяет в себе элегантный дизайн и высокую производительность, характерную для бренда Smeg. Имея мощность 800 Вт, блендер Smeg обеспечивает быстрое и эффективное измельчение, смешивание и пюрирование ингредиентов. Вы можете выбрать одну из четырех скоростей, чтобы достичь идеальной текстуры для ваших блюд. Надежные ножи из нержавеющей стали гарантируют долговечность и высокую эффективность работы, справляясь даже с самыми твердыми ингредиентами. Блендер оснащен пластиковой чашей измельчителя объемом 1,5 литра, что идеально подходит для приготовления смузи, супов и соусов для всей семьи. Длина сетевого шнура составляет 2 метра, что обеспечивает большую гибкость в расположении устройства на кухне. С весом всего 4 кг, блендер легко перемещать и хранить. В комплекте с блендером поставляется четыре насадки, предоставляя вам дополнительные возможности для экспериментов на кухне. Элегантный бежевый цвет делает этот блендер не только функциональным, но и стильным дополнением к вашему интерьеру. Блендер Smeg — это надежный помощник на вашей кухне, который объединяет в себе современные технологии и классический дизайн.
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Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, недорогие, мощные, 1000 вт, 1200 вт, 1500 вт, для льда, со стеклянной чашей, мини-блендеры для детского питания
Теги товара: 800 вт, для молочных коктейлей, для мяса, блендеры-мясорубки 2 в 1
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