Блендер настольный Smeg BLF03PGEU пастельный зеленый
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Характеристики
Описание товара Блендер настольный Smeg BLF03PGEU пастельный зеленый
Блендер Smeg — это сочетание стильного дизайна и высоких технологий, которые делают его идеальным помощником на кухне. Данный стационарный блендер в зеленом цвете станет ярким акцентом в интерьере любой кухни. С весом всего 4 кг, он достаточно прочный и устойчивый. Блендер оснащен мотором мощностью 800 Вт, который обеспечивает высокую производительность и позволяет измельчать даже самые твердые ингредиенты. Максимальная скорость вращения достигает 18,000 оборотов в минуту, что гарантирует быструю и эффективную работу. Чаша из тритана объемом 1,5 литра идеально подходит для приготовления блюд на большую семью или для создания свежих коктейлей и смузи. Материал чаши не впитывает запахи и легко очищается после использования. Ножи из нержавеющей стали обеспечивают долговечность и остроту, необходимую для тщательного измельчения продуктов. Блендер предлагает 4 скорости, давая возможность выбрать оптимальный режим для каждого конкретного блюда. Произведенный в Китае под брендом Smeg, этот блендер сочетает в себе итальянский стиль и внимание к деталям. Длина сетевого шнура составляет 1 м, что позволяет удобно разместить блендер на кухне. Блендер Smeg — это функциональность, надежность и эстетика, которая украсит ваш кухонный интерьер и упростит приготовление разнообразных блюд.
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Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, недорогие, мощные, 1000 вт, 1200 вт, 1500 вт, для льда, со стеклянной чашей, мини-блендеры для детского питания
Теги товара: 800 вт, для молочных коктейлей, для мяса, блендеры-мясорубки 2 в 1
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