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Блендер настольный KitchenAid Artisan 5KSB4026EAC кремовый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Блендер настольный KitchenAid Artisan 5KSB4026EAC кремовый

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Блендер настольный KitchenAid Artisan 5KSB4026EAC кремовый - фото 1
Блендер настольный KitchenAid Artisan 5KSB4026EAC кремовый - фото 2
Блендер настольный KitchenAid Artisan 5KSB4026EAC кремовый - фото 3
Блендер настольный KitchenAid Artisan 5KSB4026EAC кремовый - фото 4
Блендер настольный KitchenAid Artisan 5KSB4026EAC кремовый - фото 5
Блендер настольный KitchenAid Artisan 5KSB4026EAC кремовый - фото 6
Блендер настольный KitchenAid Artisan 5KSB4026EAC кремовый - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блендер
Тип устройства
стационарный
Мощность, Вт
1200
Количество насадок в комплекте
1
Цвет
бежевый
Объем кувшина, л
1.4
Объем измельчителя, л
1.4
Количество скоростей / режимов
5
Максимальная скорость вращения, об/мин
16000
  • Блендер настольный KitchenAid Artisan 5KSB4026EAC кремовый - фото 1
  • Блендер настольный KitchenAid Artisan 5KSB4026EAC кремовый - фото 2
  • Блендер настольный KitchenAid Artisan 5KSB4026EAC кремовый - фото 3
  • Блендер настольный KitchenAid Artisan 5KSB4026EAC кремовый - фото 4
  • Блендер настольный KitchenAid Artisan 5KSB4026EAC кремовый - фото 5
  • Блендер настольный KitchenAid Artisan 5KSB4026EAC кремовый - фото 6
  • Блендер настольный KitchenAid Artisan 5KSB4026EAC кремовый - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
34 340 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 730642
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Характеристики

Бренд
KitchenAid
Тип товара
Блендер
Тип устройства
стационарный
Мощность, Вт
1200
Материал корпуса
металл
Материал чаши измельчителя
стекло
Материал ножей
металл
Длина сетевого шнура
0.9
Количество насадок в комплекте
1
Комплектация
блендер; нож; кувшин; руководство пользователя
Цвет
бежевый
Объем кувшина, л
1.4
Объем измельчителя, л
1.4
Количество скоростей / режимов
5
Максимальная скорость вращения, об/мин
16000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х32х30
Вес, кг.
8.8

Описание товара Блендер настольный KitchenAid Artisan 5KSB4026EAC кремовый

Блендер KitchenAid – это мощный и стильный кухонный прибор, который станет незаменимым помощником в вашем доме. С весом 6,7 кг и длиной сетевого шнура 0,9 м, он обеспечивает устойчивость и мобильность. Великолепный бежевый цвет корпуса придаст вашей кухне элегантный вид. Блендер оснащен чашей объемом 1,4 литра, которая выполнена из прочного стекла, что гарантирует долговечность и удобство использования. Металлические ножи обеспечивают эффективное измельчение и смешивание, справляясь с любыми ингредиентами. Мощность устройства составляет 1200 Вт, что позволяет быстро и качественно справляться с различными задачами, будь то приготовление смузи, супов или соусов. Блендер предлагает 5 скоростей, позволяя точно настроить процесс под конкретную задачу, а максимальная скорость вращения достигает 16000 об/мин для максимально быстрого результата. В комплект входит одна насадка, которая идеально подходит для ежедневного использования и упрощает процесс приготовления. Этот стационарный блендер от KitchenAid – это сочетание мощности, удобства и надежности, которое станет идеальным выбором для любой кухни.

Отзывы о товаре Блендер настольный KitchenAid Artisan 5KSB4026EAC кремовый




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Характеристики
Бренд
KitchenAid
Тип товара
Блендер
Тип устройства
стационарный
Мощность, Вт
1200
Материал корпуса
металл
Материал чаши измельчителя
стекло
Материал ножей
металл
Длина сетевого шнура
0.9
Количество насадок в комплекте
1
Комплектация
блендер; нож; кувшин; руководство пользователя
Цвет
бежевый
Объем кувшина, л
1.4
Развернуть
Объем измельчителя, л
1.4
Количество скоростей / режимов
5
Максимальная скорость вращения, об/мин
16000
Страна производитель
Китай
Описание
Блендер KitchenAid – это мощный и стильный кухонный прибор, который станет незаменимым помощником в вашем доме. С весом 6,7 кг и длиной сетевого шнура 0,9 м, он обеспечивает устойчивость и мобильность. Великолепный бежевый цвет корпуса придаст вашей кухне элегантный вид. Блендер оснащен чашей объемом 1,4 литра, которая выполнена из прочного стекла, что гарантирует долговечность и удобство использования. Металлические ножи обеспечивают эффективное измельчение и смешивание, справляясь с любыми ингредиентами. Мощность устройства составляет 1200 Вт, что позволяет быстро и качественно справляться с различными задачами, будь то приготовление смузи, супов или соусов. Блендер предлагает 5 скоростей, позволяя точно настроить процесс под конкретную задачу, а максимальная скорость вращения достигает 16000 об/мин для максимально быстрого результата. В комплект входит одна насадка, которая идеально подходит для ежедневного использования и упрощает процесс приготовления. Этот стационарный блендер от KitchenAid – это сочетание мощности, удобства и надежности, которое станет идеальным выбором для любой кухни.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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