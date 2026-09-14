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Блендер настольный Smeg BLF03PBEU пастельный голубой купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Блендер настольный Smeg BLF03PBEU пастельный голубой

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Блендер настольный Smeg BLF03PBEU пастельный голубой - фото 1
Блендер настольный Smeg BLF03PBEU пастельный голубой - фото 2
Блендер настольный Smeg BLF03PBEU пастельный голубой - фото 3
Блендер настольный Smeg BLF03PBEU пастельный голубой - фото 4
Блендер настольный Smeg BLF03PBEU пастельный голубой - фото 5
Блендер настольный Smeg BLF03PBEU пастельный голубой - фото 6
Блендер настольный Smeg BLF03PBEU пастельный голубой - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип устройства
стационарный
Мощность, Вт
800
Цвет
голубой
Объем кувшина, л
1.5
Количество скоростей / режимов
4
Максимальная скорость вращения, об/мин
18000
  • Блендер настольный Smeg BLF03PBEU пастельный голубой - фото 1
  • Блендер настольный Smeg BLF03PBEU пастельный голубой - фото 2
  • Блендер настольный Smeg BLF03PBEU пастельный голубой - фото 3
  • Блендер настольный Smeg BLF03PBEU пастельный голубой - фото 4
  • Блендер настольный Smeg BLF03PBEU пастельный голубой - фото 5
  • Блендер настольный Smeg BLF03PBEU пастельный голубой - фото 6
  • Блендер настольный Smeg BLF03PBEU пастельный голубой - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
29 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 730546
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Характеристики

Бренд
Smeg
Тип устройства
стационарный
Мощность, Вт
800
Материал корпуса
металл
Материал чаши измельчителя
тритан
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
1
Цвет
голубой
Объем кувшина, л
1.5
Количество скоростей / режимов
4
Максимальная скорость вращения, об/мин
18000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х28х24
Вес, кг.
5

Описание товара Блендер настольный Smeg BLF03PBEU пастельный голубой

Настольный блендер в стиле '50 — идеальный союзник для самых разнообразных приготовлений. Четыре ручных уровня скорости для высокой производительности даже при небольшом количестве продуктов Смузи, зеленый смузи и измельчение льда: три предустановленные программы для идеального результата приготовления Функция автоматической очистки для быстрой и эффективной очистки чаши, облегчающей последовательное приготовление блюд друг за другом Индивидуальные приготовления благодаря трем уровням интенсивности импульсного режима. Крышка с мерным стаканом для безопасного и легкого добавления ингредиентов во время смешивания

Отзывы о товаре Блендер настольный Smeg BLF03PBEU пастельный голубой




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Smeg
Тип устройства
стационарный
Мощность, Вт
800
Материал корпуса
металл
Материал чаши измельчителя
тритан
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
1
Цвет
голубой
Объем кувшина, л
1.5
Количество скоростей / режимов
4
Максимальная скорость вращения, об/мин
18000
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Настольный блендер в стиле '50 — идеальный союзник для самых разнообразных приготовлений. Четыре ручных уровня скорости для высокой производительности даже при небольшом количестве продуктов Смузи, зеленый смузи и измельчение льда: три предустановленные программы для идеального результата приготовления Функция автоматической очистки для быстрой и эффективной очистки чаши, облегчающей последовательное приготовление блюд друг за другом Индивидуальные приготовления благодаря трем уровням интенсивности импульсного режима. Крышка с мерным стаканом для безопасного и легкого добавления ингредиентов во время смешивания
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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