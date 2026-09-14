Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип устройства
стационарный
Мощность, Вт
800
Цвет
голубой
Объем кувшина, л
1.5
Количество скоростей / режимов
4
Максимальная скорость вращения, об/мин
18000
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
29 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 730546
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда
товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Описание товара Блендер настольный Smeg BLF03PBEU пастельный голубой
Настольный блендер в стиле '50 — идеальный союзник для самых разнообразных приготовлений.
Четыре ручных уровня скорости для высокой производительности даже при небольшом количестве продуктов
Смузи, зеленый смузи и измельчение льда: три предустановленные программы для идеального результата приготовления
Функция автоматической очистки для быстрой и эффективной очистки чаши, облегчающей последовательное приготовление блюд друг за другом
Индивидуальные приготовления благодаря трем уровням интенсивности импульсного режима.
Крышка с мерным стаканом для безопасного и легкого добавления ингредиентов во время смешивания
Настольный блендер в стиле '50 — идеальный союзник для самых разнообразных приготовлений.
Четыре ручных уровня скорости для высокой производительности даже при небольшом количестве продуктов
Смузи, зеленый смузи и измельчение льда: три предустановленные программы для идеального результата приготовления
Функция автоматической очистки для быстрой и эффективной очистки чаши, облегчающей последовательное приготовление блюд друг за другом
Индивидуальные приготовления благодаря трем уровням интенсивности импульсного режима.
Крышка с мерным стаканом для безопасного и легкого добавления ингредиентов во время смешивания
Блендер настольный Smeg BLF03PBEU пастельный голубой - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Блендер настольный Smeg BLF03PBEU пастельный голубой