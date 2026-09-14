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Блендер настольный KitchenAid Artisan 5KSB4026EMS серебро купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Блендер настольный KitchenAid Artisan 5KSB4026EMS серебро

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Блендер настольный KitchenAid Artisan 5KSB4026EMS серебро - фото 1
Блендер настольный KitchenAid Artisan 5KSB4026EMS серебро - фото 2
Блендер настольный KitchenAid Artisan 5KSB4026EMS серебро - фото 3
Блендер настольный KitchenAid Artisan 5KSB4026EMS серебро - фото 4
Блендер настольный KitchenAid Artisan 5KSB4026EMS серебро - фото 5
Блендер настольный KitchenAid Artisan 5KSB4026EMS серебро - фото 6
Блендер настольный KitchenAid Artisan 5KSB4026EMS серебро - фото 7
Блендер настольный KitchenAid Artisan 5KSB4026EMS серебро - фото 8
Блендер настольный KitchenAid Artisan 5KSB4026EMS серебро - фото 9
Блендер настольный KitchenAid Artisan 5KSB4026EMS серебро - фото 10
Блендер настольный KitchenAid Artisan 5KSB4026EMS серебро - фото 11
Блендер настольный KitchenAid Artisan 5KSB4026EMS серебро - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блендер
Тип устройства
стационарный
Мощность, Вт
1200
Количество насадок в комплекте
1
Цвет
серебристый
Объем кувшина, л
1.4
Объем измельчителя, л
1.4
Количество скоростей / режимов
5
Максимальная скорость вращения, об/мин
16000
  • Блендер настольный KitchenAid Artisan 5KSB4026EMS серебро - фото 1
  • Блендер настольный KitchenAid Artisan 5KSB4026EMS серебро - фото 2
  • Блендер настольный KitchenAid Artisan 5KSB4026EMS серебро - фото 3
  • Блендер настольный KitchenAid Artisan 5KSB4026EMS серебро - фото 4
  • Блендер настольный KitchenAid Artisan 5KSB4026EMS серебро - фото 5
  • Блендер настольный KitchenAid Artisan 5KSB4026EMS серебро - фото 6
  • Блендер настольный KitchenAid Artisan 5KSB4026EMS серебро - фото 7
  • Блендер настольный KitchenAid Artisan 5KSB4026EMS серебро - фото 8
  • Блендер настольный KitchenAid Artisan 5KSB4026EMS серебро - фото 9
  • Блендер настольный KitchenAid Artisan 5KSB4026EMS серебро - фото 10
  • Блендер настольный KitchenAid Artisan 5KSB4026EMS серебро - фото 11
  • Блендер настольный KitchenAid Artisan 5KSB4026EMS серебро - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
34 340 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 730644
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Характеристики

Бренд
KitchenAid
Тип товара
Блендер
Тип устройства
стационарный
Мощность, Вт
1200
Материал корпуса
металл
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
металл
Длина сетевого шнура
0.9
Количество насадок в комплекте
1
Комплектация
мерный стакан
Цвет
серебристый
Объем кувшина, л
1.4
Объем измельчителя, л
1.4
Количество скоростей / режимов
5
Максимальная скорость вращения, об/мин
16000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х31х28
Вес, кг.
8

Описание товара Блендер настольный KitchenAid Artisan 5KSB4026EMS серебро

Блендер KitchenAid - это идеальное сочетание мощности, стиля и функциональности для вашей кухни. Этот стационарный блендер обладает внушительной мощностью в 1200 Вт, что позволяет с легкостью справляться с самыми сложными задачами, будь то приготовление смузи, соусов или крем-супов. Он оснащен мощными металлическими ножами и способен воспроизводить до 16000 оборотов в минуту, обеспечивая быстрое и качественное измельчение ингредиентов. Объем кувшина составляет 1,4 литра, что достаточно для приготовления блюд на всю семью. Чаша измельчителя также выполнена из прочного пластика, что гарантирует долговечность и легкость в уходе. Блендер KitchenAid предлагает 5 скоростных режимов, что позволяет вам настроить устройство под любое блюдо и добиться идеальной текстуры. В комплекте прилагается одна насадка, которая поможет оптимизировать процесс приготовления. Элегантный серебристый цвет блендера сделает его стильным дополнением к интерьеру вашей кухни. Вес устройства — 6,62 кг — обеспечивает стабильность и надежность во время работы. Длина сетевого шнура 0,9 м гарантирует удобство размещения на рабочей поверхности. Выбирая KitchenAid, вы получаете высокое качество, проверенное временем, и наслаждение каждый раз, когда вы создаете кулинарные шедевры.

Отзывы о товаре Блендер настольный KitchenAid Artisan 5KSB4026EMS серебро




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
KitchenAid
Тип товара
Блендер
Тип устройства
стационарный
Мощность, Вт
1200
Материал корпуса
металл
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
металл
Длина сетевого шнура
0.9
Количество насадок в комплекте
1
Комплектация
мерный стакан
Цвет
серебристый
Объем кувшина, л
1.4
Развернуть
Объем измельчителя, л
1.4
Количество скоростей / режимов
5
Максимальная скорость вращения, об/мин
16000
Страна производитель
Китай
Описание
Блендер KitchenAid - это идеальное сочетание мощности, стиля и функциональности для вашей кухни. Этот стационарный блендер обладает внушительной мощностью в 1200 Вт, что позволяет с легкостью справляться с самыми сложными задачами, будь то приготовление смузи, соусов или крем-супов. Он оснащен мощными металлическими ножами и способен воспроизводить до 16000 оборотов в минуту, обеспечивая быстрое и качественное измельчение ингредиентов. Объем кувшина составляет 1,4 литра, что достаточно для приготовления блюд на всю семью. Чаша измельчителя также выполнена из прочного пластика, что гарантирует долговечность и легкость в уходе. Блендер KitchenAid предлагает 5 скоростных режимов, что позволяет вам настроить устройство под любое блюдо и добиться идеальной текстуры. В комплекте прилагается одна насадка, которая поможет оптимизировать процесс приготовления. Элегантный серебристый цвет блендера сделает его стильным дополнением к интерьеру вашей кухни. Вес устройства — 6,62 кг — обеспечивает стабильность и надежность во время работы. Длина сетевого шнура 0,9 м гарантирует удобство размещения на рабочей поверхности. Выбирая KitchenAid, вы получаете высокое качество, проверенное временем, и наслаждение каждый раз, когда вы создаете кулинарные шедевры.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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