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Блендер настольный Smeg BLF03PKEU розовый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Блендер настольный Smeg BLF03PKEU розовый

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Блендер настольный Smeg BLF03PKEU розовый - фото 1
Блендер настольный Smeg BLF03PKEU розовый - фото 2
Блендер настольный Smeg BLF03PKEU розовый - фото 3
Блендер настольный Smeg BLF03PKEU розовый - фото 4
Блендер настольный Smeg BLF03PKEU розовый - фото 5
Блендер настольный Smeg BLF03PKEU розовый - фото 6
Блендер настольный Smeg BLF03PKEU розовый - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Мощность, Вт
800
Цвет
розовый
Объем кувшина, л
1.5
Количество скоростей / режимов
4
  • Блендер настольный Smeg BLF03PKEU розовый - фото 1
  • Блендер настольный Smeg BLF03PKEU розовый - фото 2
  • Блендер настольный Smeg BLF03PKEU розовый - фото 3
  • Блендер настольный Smeg BLF03PKEU розовый - фото 4
  • Блендер настольный Smeg BLF03PKEU розовый - фото 5
  • Блендер настольный Smeg BLF03PKEU розовый - фото 6
  • Блендер настольный Smeg BLF03PKEU розовый - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
29 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 730618
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Характеристики

Бренд
Smeg
Тип
стационарный
Мощность, Вт
800
Материал корпуса
литой алюминий
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
2
Комплектация
измельчитель
Цвет
розовый
Объем кувшина, л
1.5
Количество скоростей / режимов
4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х30х25
Вес, кг.
2.1

Описание товара Блендер настольный Smeg BLF03PKEU розовый

Блендер Smeg - это стильное и мощное устройство, которое станет незаменимым помощником на вашей кухне. Модель выполнена в нежно-розовом цвете, подчеркивающем ее элегантный дизайн, характерный для бренда Smeg. Эта стационарная модель оснащена двигателем мощностью 800 Вт, что обеспечивает эффективное измельчение и смешивание различных ингредиентов. Пластиковая чаша объемом 1,5 л достаточно вместительна для приготовления смузи, супов или теста. Высококачественные ножи из нержавеющей стали гарантируют долговечность и точность в работе. Блендер предлагает 4 режима скорости, что позволяет выбрать оптимальный режим для различных типов продуктов. Длина сетевого шнура составляет 2 метра, что обеспечивает удобство при размещении устройства на кухне. При весе 4 кг, блендер устойчиво стоит на поверхности и легко перемещается при необходимости. Производится данная модель в Китае, соблюдая высокие стандарты качества, характерные для продукции компании Smeg. Этот блендер объединяет в себе функциональность и стиль, идеально подходя для современных кухонь.

Отзывы о товаре Блендер настольный Smeg BLF03PKEU розовый




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Smeg
Тип
стационарный
Мощность, Вт
800
Материал корпуса
литой алюминий
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
2
Комплектация
измельчитель
Цвет
розовый
Объем кувшина, л
1.5
Количество скоростей / режимов
4
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Блендер Smeg - это стильное и мощное устройство, которое станет незаменимым помощником на вашей кухне. Модель выполнена в нежно-розовом цвете, подчеркивающем ее элегантный дизайн, характерный для бренда Smeg. Эта стационарная модель оснащена двигателем мощностью 800 Вт, что обеспечивает эффективное измельчение и смешивание различных ингредиентов. Пластиковая чаша объемом 1,5 л достаточно вместительна для приготовления смузи, супов или теста. Высококачественные ножи из нержавеющей стали гарантируют долговечность и точность в работе. Блендер предлагает 4 режима скорости, что позволяет выбрать оптимальный режим для различных типов продуктов. Длина сетевого шнура составляет 2 метра, что обеспечивает удобство при размещении устройства на кухне. При весе 4 кг, блендер устойчиво стоит на поверхности и легко перемещается при необходимости. Производится данная модель в Китае, соблюдая высокие стандарты качества, характерные для продукции компании Smeg. Этот блендер объединяет в себе функциональность и стиль, идеально подходя для современных кухонь.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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