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Характеристики
Мощность, Вт
800
Цвет
розовый
Объем кувшина, л
1.5
Количество скоростей / режимов
4
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
29 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 730618
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Описание товара Блендер настольный Smeg BLF03PKEU розовый
Блендер Smeg - это стильное и мощное устройство, которое станет незаменимым помощником на вашей кухне. Модель выполнена в нежно-розовом цвете, подчеркивающем ее элегантный дизайн, характерный для бренда Smeg.
Эта стационарная модель оснащена двигателем мощностью 800 Вт, что обеспечивает эффективное измельчение и смешивание различных ингредиентов. Пластиковая чаша объемом 1,5 л достаточно вместительна для приготовления смузи, супов или теста. Высококачественные ножи из нержавеющей стали гарантируют долговечность и точность в работе.
Блендер предлагает 4 режима скорости, что позволяет выбрать оптимальный режим для различных типов продуктов. Длина сетевого шнура составляет 2 метра, что обеспечивает удобство при размещении устройства на кухне.
При весе 4 кг, блендер устойчиво стоит на поверхности и легко перемещается при необходимости. Производится данная модель в Китае, соблюдая высокие стандарты качества, характерные для продукции компании Smeg.
Этот блендер объединяет в себе функциональность и стиль, идеально подходя для современных кухонь.
Блендер Smeg - это стильное и мощное устройство, которое станет незаменимым помощником на вашей кухне. Модель выполнена в нежно-розовом цвете, подчеркивающем ее элегантный дизайн, характерный для бренда Smeg.
Эта стационарная модель оснащена двигателем мощностью 800 Вт, что обеспечивает эффективное измельчение и смешивание различных ингредиентов. Пластиковая чаша объемом 1,5 л достаточно вместительна для приготовления смузи, супов или теста. Высококачественные ножи из нержавеющей стали гарантируют долговечность и точность в работе.
Блендер предлагает 4 режима скорости, что позволяет выбрать оптимальный режим для различных типов продуктов. Длина сетевого шнура составляет 2 метра, что обеспечивает удобство при размещении устройства на кухне.
При весе 4 кг, блендер устойчиво стоит на поверхности и легко перемещается при необходимости. Производится данная модель в Китае, соблюдая высокие стандарты качества, характерные для продукции компании Smeg.
Этот блендер объединяет в себе функциональность и стиль, идеально подходя для современных кухонь.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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