Блендер настольный Smeg BLF03WHEU белый
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Характеристики
Описание товара Блендер настольный Smeg BLF03WHEU белый
Блендер Smeg — это сочетание стиля и функциональности, отражающее элегантный дизайн с характерной ретро-эстетикой. Данный стационарный блендер станет не только практичным, но и стильным дополнением вашей кухни. Он оснащен мощным мотором на 800 Вт, который обеспечивает эффективную работу и позволяет с легкостью справляться с самыми различными задачами — от измельчения льда до приготовления смузи и супов-пюре. Блендер весит 4 кг и отличается устойчивостью на рабочей поверхности. Его кувшин объемом 1,5 литра позволяет готовить как небольшие порции, так и коктейли для всей семьи. Изделие оснащено надежными ножами из нержавеющей стали, гарантируя долговечность и высокую производительность. Длина сетевого шнура составляет 2 метра, обеспечивая удобство размещения устройства в любом уголке кухни. Модель предлагает четыре скорости, которые позволяют выбрать оптимальный режим для каждого конкретного ингредиента, обеспечивая превосходный результат. В комплекте идет одна насадка, которая легко снимается и моется. Блендер выполнен в элегантном белом цвете, добавляя изысканности любому интерьеру. Продукт произведен в Китае под брендом Smeg, который давно зарекомендовал себя на рынке как символ надежности и высокого качества.
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Теги товара: 800 вт, для молочных коктейлей, для мяса, блендеры-мясорубки 2 в 1
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