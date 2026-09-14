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Блендер настольный Smeg BLF03WHEU белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Блендер настольный Smeg BLF03WHEU белый

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Блендер настольный Smeg BLF03WHEU белый - фото 1
Блендер настольный Smeg BLF03WHEU белый - фото 2
Блендер настольный Smeg BLF03WHEU белый - фото 3
Блендер настольный Smeg BLF03WHEU белый - фото 4
Блендер настольный Smeg BLF03WHEU белый - фото 5
Блендер настольный Smeg BLF03WHEU белый - фото 6
Блендер настольный Smeg BLF03WHEU белый - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Мощность, Вт
800
Количество насадок в комплекте
1
Цвет
белый
Объем кувшина, л
1.5
Количество скоростей / режимов
4
Максимальная скорость вращения, об/мин
18000
  • Блендер настольный Smeg BLF03WHEU белый - фото 1
  • Блендер настольный Smeg BLF03WHEU белый - фото 2
  • Блендер настольный Smeg BLF03WHEU белый - фото 3
  • Блендер настольный Smeg BLF03WHEU белый - фото 4
  • Блендер настольный Smeg BLF03WHEU белый - фото 5
  • Блендер настольный Smeg BLF03WHEU белый - фото 6
  • Блендер настольный Smeg BLF03WHEU белый - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
29 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 730543
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Характеристики

Бренд
Smeg
Тип
стационарный
Мощность, Вт
800
Материал корпуса
литой алюминий
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
2
Количество насадок в комплекте
1
Комплектация
Блендер стационарный, документация
Цвет
белый
Объем кувшина, л
1.5
Количество скоростей / режимов
4
Максимальная скорость вращения, об/мин
18000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х28х24
Вес, кг.
5

Описание товара Блендер настольный Smeg BLF03WHEU белый

Блендер Smeg — это сочетание стиля и функциональности, отражающее элегантный дизайн с характерной ретро-эстетикой. Данный стационарный блендер станет не только практичным, но и стильным дополнением вашей кухни. Он оснащен мощным мотором на 800 Вт, который обеспечивает эффективную работу и позволяет с легкостью справляться с самыми различными задачами — от измельчения льда до приготовления смузи и супов-пюре. Блендер весит 4 кг и отличается устойчивостью на рабочей поверхности. Его кувшин объемом 1,5 литра позволяет готовить как небольшие порции, так и коктейли для всей семьи. Изделие оснащено надежными ножами из нержавеющей стали, гарантируя долговечность и высокую производительность. Длина сетевого шнура составляет 2 метра, обеспечивая удобство размещения устройства в любом уголке кухни. Модель предлагает четыре скорости, которые позволяют выбрать оптимальный режим для каждого конкретного ингредиента, обеспечивая превосходный результат. В комплекте идет одна насадка, которая легко снимается и моется. Блендер выполнен в элегантном белом цвете, добавляя изысканности любому интерьеру. Продукт произведен в Китае под брендом Smeg, который давно зарекомендовал себя на рынке как символ надежности и высокого качества.

Отзывы о товаре Блендер настольный Smeg BLF03WHEU белый




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Smeg
Тип
стационарный
Мощность, Вт
800
Материал корпуса
литой алюминий
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
2
Количество насадок в комплекте
1
Комплектация
Блендер стационарный, документация
Цвет
белый
Объем кувшина, л
1.5
Количество скоростей / режимов
4
Развернуть
Максимальная скорость вращения, об/мин
18000
Страна производитель
Китай
Описание
Блендер Smeg — это сочетание стиля и функциональности, отражающее элегантный дизайн с характерной ретро-эстетикой. Данный стационарный блендер станет не только практичным, но и стильным дополнением вашей кухни. Он оснащен мощным мотором на 800 Вт, который обеспечивает эффективную работу и позволяет с легкостью справляться с самыми различными задачами — от измельчения льда до приготовления смузи и супов-пюре. Блендер весит 4 кг и отличается устойчивостью на рабочей поверхности. Его кувшин объемом 1,5 литра позволяет готовить как небольшие порции, так и коктейли для всей семьи. Изделие оснащено надежными ножами из нержавеющей стали, гарантируя долговечность и высокую производительность. Длина сетевого шнура составляет 2 метра, обеспечивая удобство размещения устройства в любом уголке кухни. Модель предлагает четыре скорости, которые позволяют выбрать оптимальный режим для каждого конкретного ингредиента, обеспечивая превосходный результат. В комплекте идет одна насадка, которая легко снимается и моется. Блендер выполнен в элегантном белом цвете, добавляя изысканности любому интерьеру. Продукт произведен в Китае под брендом Smeg, который давно зарекомендовал себя на рынке как символ надежности и высокого качества.
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Отзывы


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