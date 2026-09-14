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Блендер погружной Braun Multiquick 7 MQ7075X черный, 1000 Вт, плавная регулировка, турбо купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Блендер погружной Braun Multiquick 7 MQ7075X черный, 1000 Вт, плавная регулировка, турбо

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Блендер погружной Braun Multiquick 7 MQ7075X черный, 1000 Вт, плавная регулировка, турбо - фото 1
Блендер погружной Braun Multiquick 7 MQ7075X черный, 1000 Вт, плавная регулировка, турбо - фото 2
Блендер погружной Braun Multiquick 7 MQ7075X черный, 1000 Вт, плавная регулировка, турбо - фото 3
Блендер погружной Braun Multiquick 7 MQ7075X черный, 1000 Вт, плавная регулировка, турбо - фото 4
Блендер погружной Braun Multiquick 7 MQ7075X черный, 1000 Вт, плавная регулировка, турбо - фото 5
Блендер погружной Braun Multiquick 7 MQ7075X черный, 1000 Вт, плавная регулировка, турбо - фото 6
Блендер погружной Braun Multiquick 7 MQ7075X черный, 1000 Вт, плавная регулировка, турбо - фото 7
Блендер погружной Braun Multiquick 7 MQ7075X черный, 1000 Вт, плавная регулировка, турбо - фото 8
Блендер погружной Braun Multiquick 7 MQ7075X черный, 1000 Вт, плавная регулировка, турбо - фото 9
Блендер погружной Braun Multiquick 7 MQ7075X черный, 1000 Вт, плавная регулировка, турбо - фото 10
Блендер погружной Braun Multiquick 7 MQ7075X черный, 1000 Вт, плавная регулировка, турбо - фото 11
Блендер погружной Braun Multiquick 7 MQ7075X черный, 1000 Вт, плавная регулировка, турбо - фото 12
Блендер погружной Braun Multiquick 7 MQ7075X черный, 1000 Вт, плавная регулировка, турбо - фото 13
Блендер погружной Braun Multiquick 7 MQ7075X черный, 1000 Вт, плавная регулировка, турбо - фото 14
Блендер погружной Braun Multiquick 7 MQ7075X черный, 1000 Вт, плавная регулировка, турбо - фото 15
Блендер погружной Braun Multiquick 7 MQ7075X черный, 1000 Вт, плавная регулировка, турбо - фото 16
Блендер погружной Braun Multiquick 7 MQ7075X черный, 1000 Вт, плавная регулировка, турбо - фото 17
Блендер погружной Braun Multiquick 7 MQ7075X черный, 1000 Вт, плавная регулировка, турбо - фото 18
Блендер погружной Braun Multiquick 7 MQ7075X черный, 1000 Вт, плавная регулировка, турбо - фото 19
Блендер погружной Braun Multiquick 7 MQ7075X черный, 1000 Вт, плавная регулировка, турбо - фото 20
Блендер погружной Braun Multiquick 7 MQ7075X черный, 1000 Вт, плавная регулировка, турбо - фото 21
Блендер погружной Braun Multiquick 7 MQ7075X черный, 1000 Вт, плавная регулировка, турбо - фото 22
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
850
Количество насадок в комплекте
6
Цвет
черный
Объем кувшина, л
0.6
Объем измельчителя, л
1.5
Количество скоростей / режимов
10
Максимальная скорость вращения, об/мин
13300
  • Блендер погружной Braun Multiquick 7 MQ7075X черный, 1000 Вт, плавная регулировка, турбо - фото 1
  • Блендер погружной Braun Multiquick 7 MQ7075X черный, 1000 Вт, плавная регулировка, турбо - фото 2
  • Блендер погружной Braun Multiquick 7 MQ7075X черный, 1000 Вт, плавная регулировка, турбо - фото 3
  • Блендер погружной Braun Multiquick 7 MQ7075X черный, 1000 Вт, плавная регулировка, турбо - фото 4
  • Блендер погружной Braun Multiquick 7 MQ7075X черный, 1000 Вт, плавная регулировка, турбо - фото 5
  • Блендер погружной Braun Multiquick 7 MQ7075X черный, 1000 Вт, плавная регулировка, турбо - фото 6
  • Блендер погружной Braun Multiquick 7 MQ7075X черный, 1000 Вт, плавная регулировка, турбо - фото 7
  • Блендер погружной Braun Multiquick 7 MQ7075X черный, 1000 Вт, плавная регулировка, турбо - фото 8
  • Блендер погружной Braun Multiquick 7 MQ7075X черный, 1000 Вт, плавная регулировка, турбо - фото 9
  • Блендер погружной Braun Multiquick 7 MQ7075X черный, 1000 Вт, плавная регулировка, турбо - фото 10
  • Блендер погружной Braun Multiquick 7 MQ7075X черный, 1000 Вт, плавная регулировка, турбо - фото 11
  • Блендер погружной Braun Multiquick 7 MQ7075X черный, 1000 Вт, плавная регулировка, турбо - фото 12
  • Блендер погружной Braun Multiquick 7 MQ7075X черный, 1000 Вт, плавная регулировка, турбо - фото 13
  • Блендер погружной Braun Multiquick 7 MQ7075X черный, 1000 Вт, плавная регулировка, турбо - фото 14
  • Блендер погружной Braun Multiquick 7 MQ7075X черный, 1000 Вт, плавная регулировка, турбо - фото 15
  • Блендер погружной Braun Multiquick 7 MQ7075X черный, 1000 Вт, плавная регулировка, турбо - фото 16
  • Блендер погружной Braun Multiquick 7 MQ7075X черный, 1000 Вт, плавная регулировка, турбо - фото 17
  • Блендер погружной Braun Multiquick 7 MQ7075X черный, 1000 Вт, плавная регулировка, турбо - фото 18
  • Блендер погружной Braun Multiquick 7 MQ7075X черный, 1000 Вт, плавная регулировка, турбо - фото 19
  • Блендер погружной Braun Multiquick 7 MQ7075X черный, 1000 Вт, плавная регулировка, турбо - фото 20
  • Блендер погружной Braun Multiquick 7 MQ7075X черный, 1000 Вт, плавная регулировка, турбо - фото 21
  • Блендер погружной Braun Multiquick 7 MQ7075X черный, 1000 Вт, плавная регулировка, турбо - фото 22
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 320 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 740106
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Характеристики

Бренд
Braun
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
850
Материал корпуса
пластик
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
1.2
Количество насадок в комплекте
6
Комплектация
диск для нарезки и терки (3 шт), мерный стакан, насадка-блендер, насадка-венчик, насадка-комбайн, насадка для замешивания теста, нож для измельчения
Цвет
черный
Объем кувшина, л
0.6
Объем измельчителя, л
1.5
Количество скоростей / режимов
10
Максимальная скорость вращения, об/мин
13300
Функции и особенности
импульсный режим, регулировка скорости вращения, режим Турбо, функция взбивания
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х29х18
Вес, кг.
3.44

Описание товара Блендер погружной Braun Multiquick 7 MQ7075X черный, 1000 Вт, плавная регулировка, турбо

Блендер Braun MQ 7075 X – функциональный набор для кухни. Вы можете выбирать турборежим или 1 из 10 скоростей с удобной плавной регулировкой, использовать 8 полезных насадок. Измельчитель с дополнительным лезвием POWERBell Plus помогает нарезать овощи и фрукты для салатов и десертов, венчик ускоряет замешивание теста и соусов. Мерный стакан на 600 мл позволяет точно следовать пропорциям в сложных рецептах. Braun MQ 7075 X в стильном черном корпусе оснащен удобной прорезиненной ручкой, простым кнопочным управлением и системой EasyClick для легкой смены насадок. Рабочая часть из нержавеющей стали не требует сложного ухода. Технология ACTIVEBlade позволяет лезвиям двигаться вверх-вниз, быстро и качественно измельчать орехи и другие твердые ингредиенты.

Отзывы о товаре Блендер погружной Braun Multiquick 7 MQ7075X черный, 1000 Вт, плавная регулировка, турбо




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Braun
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
850
Материал корпуса
пластик
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
1.2
Количество насадок в комплекте
6
Комплектация
диск для нарезки и терки (3 шт), мерный стакан, насадка-блендер, насадка-венчик, насадка-комбайн, насадка для замешивания теста, нож для измельчения
Цвет
черный
Объем кувшина, л
0.6
Развернуть
Объем измельчителя, л
1.5
Количество скоростей / режимов
10
Максимальная скорость вращения, об/мин
13300
Функции и особенности
импульсный режим, регулировка скорости вращения, режим Турбо, функция взбивания
Страна производитель
Китай
Описание
Блендер Braun MQ 7075 X – функциональный набор для кухни. Вы можете выбирать турборежим или 1 из 10 скоростей с удобной плавной регулировкой, использовать 8 полезных насадок. Измельчитель с дополнительным лезвием POWERBell Plus помогает нарезать овощи и фрукты для салатов и десертов, венчик ускоряет замешивание теста и соусов. Мерный стакан на 600 мл позволяет точно следовать пропорциям в сложных рецептах. Braun MQ 7075 X в стильном черном корпусе оснащен удобной прорезиненной ручкой, простым кнопочным управлением и системой EasyClick для легкой смены насадок. Рабочая часть из нержавеющей стали не требует сложного ухода. Технология ACTIVEBlade позволяет лезвиям двигаться вверх-вниз, быстро и качественно измельчать орехи и другие твердые ингредиенты.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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