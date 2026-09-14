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Блендер погружной Smeg HBF03RDEU красный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Блендер погружной Smeg HBF03RDEU красный

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Блендер погружной Smeg HBF03RDEU красный - фото 1
Блендер погружной Smeg HBF03RDEU красный - фото 2
Блендер погружной Smeg HBF03RDEU красный - фото 3
Блендер погружной Smeg HBF03RDEU красный - фото 4
Блендер погружной Smeg HBF03RDEU красный - фото 5
Блендер погружной Smeg HBF03RDEU красный - фото 6
Блендер погружной Smeg HBF03RDEU красный - фото 7
Блендер погружной Smeg HBF03RDEU красный - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
700
Цвет
красный
Объем кувшина, л
1.4
Объем измельчителя, л
0.5
Количество скоростей / режимов
4
  • Блендер погружной Smeg HBF03RDEU красный - фото 1
  • Блендер погружной Smeg HBF03RDEU красный - фото 2
  • Блендер погружной Smeg HBF03RDEU красный - фото 3
  • Блендер погружной Smeg HBF03RDEU красный - фото 4
  • Блендер погружной Smeg HBF03RDEU красный - фото 5
  • Блендер погружной Smeg HBF03RDEU красный - фото 6
  • Блендер погружной Smeg HBF03RDEU красный - фото 7
  • Блендер погружной Smeg HBF03RDEU красный - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 730533
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Характеристики

Бренд
Smeg
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
700
Материал корпуса
пластик
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
1.5
Комплектация
измельчитель, мерный стакан
Цвет
красный
Объем кувшина, л
1.4
Объем измельчителя, л
0.5
Количество скоростей / режимов
4
Функции и особенности
измельчение твердых продуктов, регулировка скорости вращения, режим Турбо, функция взбивания
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х35х20
Вес, кг.
3.5

Описание товара Блендер погружной Smeg HBF03RDEU красный

Блендер Smeg — это сочетание элегантного дизайна и функциональности, который станет незаменимым помощником на кухне. Этот погружной блендер в стильном красном цвете прекрасно впишется в интерьер любой современной кухни. Одним из главных преимуществ является мощность устройства: 700 Вт. Это позволяет ему быстро и эффективно справляться с различными задачами — от измельчения овощей до создания воздушных пюре и смузи. Управление простое и удобное, благодаря четырем скоростям/режимам, которые позволяют выбрать оптимальный режим работы для различных продуктов. Блендер Smeg оснащен ножами из нержавеющей стали, что гарантирует долговечность и надежность в эксплуатации. Длина сетевого шнура составляет 1,5 метра, обеспечивая удобство использования даже в удалении от розетки. В комплекте идет пластмассовый измельчитель объемом 0,5 литра, который подходит для измельчения небольших порций, и кувшин на 1,4 литра, отлично подходящий для смешивания жидкостей или приготовления больших порций. Изготовленный в Китае, этот блендер от известного бренда Smeg совмещает в себе качество, стиль и функциональность. Вес устройства составляет всего 1,86 кг, что делает его легким и удобным в обращении и хранении. С таким блендером на вашей кухне, приготовление любых блюд станет не только проще, но и приятнее.

Отзывы о товаре Блендер погружной Smeg HBF03RDEU красный




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Smeg
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
700
Материал корпуса
пластик
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
1.5
Комплектация
измельчитель, мерный стакан
Цвет
красный
Объем кувшина, л
1.4
Объем измельчителя, л
0.5
Развернуть
Количество скоростей / режимов
4
Функции и особенности
измельчение твердых продуктов, регулировка скорости вращения, режим Турбо, функция взбивания
Страна производитель
Китай
Описание
Блендер Smeg — это сочетание элегантного дизайна и функциональности, который станет незаменимым помощником на кухне. Этот погружной блендер в стильном красном цвете прекрасно впишется в интерьер любой современной кухни. Одним из главных преимуществ является мощность устройства: 700 Вт. Это позволяет ему быстро и эффективно справляться с различными задачами — от измельчения овощей до создания воздушных пюре и смузи. Управление простое и удобное, благодаря четырем скоростям/режимам, которые позволяют выбрать оптимальный режим работы для различных продуктов. Блендер Smeg оснащен ножами из нержавеющей стали, что гарантирует долговечность и надежность в эксплуатации. Длина сетевого шнура составляет 1,5 метра, обеспечивая удобство использования даже в удалении от розетки. В комплекте идет пластмассовый измельчитель объемом 0,5 литра, который подходит для измельчения небольших порций, и кувшин на 1,4 литра, отлично подходящий для смешивания жидкостей или приготовления больших порций. Изготовленный в Китае, этот блендер от известного бренда Smeg совмещает в себе качество, стиль и функциональность. Вес устройства составляет всего 1,86 кг, что делает его легким и удобным в обращении и хранении. С таким блендером на вашей кухне, приготовление любых блюд станет не только проще, но и приятнее.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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