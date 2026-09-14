Блендер погружной Smeg HBF03RDEU красный
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Характеристики
Описание товара Блендер погружной Smeg HBF03RDEU красный
Блендер Smeg — это сочетание элегантного дизайна и функциональности, который станет незаменимым помощником на кухне. Этот погружной блендер в стильном красном цвете прекрасно впишется в интерьер любой современной кухни. Одним из главных преимуществ является мощность устройства: 700 Вт. Это позволяет ему быстро и эффективно справляться с различными задачами — от измельчения овощей до создания воздушных пюре и смузи. Управление простое и удобное, благодаря четырем скоростям/режимам, которые позволяют выбрать оптимальный режим работы для различных продуктов. Блендер Smeg оснащен ножами из нержавеющей стали, что гарантирует долговечность и надежность в эксплуатации. Длина сетевого шнура составляет 1,5 метра, обеспечивая удобство использования даже в удалении от розетки. В комплекте идет пластмассовый измельчитель объемом 0,5 литра, который подходит для измельчения небольших порций, и кувшин на 1,4 литра, отлично подходящий для смешивания жидкостей или приготовления больших порций. Изготовленный в Китае, этот блендер от известного бренда Smeg совмещает в себе качество, стиль и функциональность. Вес устройства составляет всего 1,86 кг, что делает его легким и удобным в обращении и хранении. С таким блендером на вашей кухне, приготовление любых блюд станет не только проще, но и приятнее.
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Теги товара: для молочных коктейлей
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Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, недорогие, мощные, 800 вт, 1000 вт, 1200 вт, 1500 вт, для мяса, для льда, со стеклянной чашей, мини-блендеры для детского питания, блендеры-мясорубки 2 в 1
Теги товара: для молочных коктейлей
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