Top.Mail.Ru
Блендер погружной Smeg HBF11CREU кремовый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Блендер погружной Smeg HBF11CREU кремовый

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Блендер Smeg HBF11CREU - фото 1
Блендер Smeg HBF11CREU - фото 2
Блендер Smeg HBF11CREU - фото 3
Блендер Smeg HBF11CREU - фото 4
Блендер Smeg HBF11CREU - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блендер
  • Блендер Smeg HBF11CREU - фото 1
  • Блендер Smeg HBF11CREU - фото 2
  • Блендер Smeg HBF11CREU - фото 3
  • Блендер Smeg HBF11CREU - фото 4
  • Блендер Smeg HBF11CREU - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 190 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 586201
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Smeg
Тип товара
Блендер
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х14х12
Вес, кг.
1.4

Описание товара Блендер погружной Smeg HBF11CREU кремовый

Погружной ручной блендер выполнен в стиле ретро. Его можно использовать для смешивания жидкостей и пищевых продуктов, приготовления пюре. В сочетании с аксессуарами (приобретаются отдельно) он может измельчать мясо, сыр, хлеб, овощи и фрукты, а также взбивать. Ножи с системой FlowBlend, изготовленные из нержавеющей стали, одинаково хорошо работают как с мягкой, так и с достаточно плотной консистенцией. Для смешивания продуктов можно использовать специальный стакан (не входит в комплектацию) или любую другую емкость подходящей глубины. Время непрерывной работы не должно превышать 30 секунд. Эргономичная пластиковая рукоятка не скользит в руке. Регулировка скорости вращения производится при помощи специального переключателя, размещенного на ручке прибора. Кроме обычных скоростных режимов имеется функция «Turbo», благодаря которой измельчение и смешивание занимает всего несколько секунд. Режим подходит для приготовления соусов и пюре. Перед тем как измельчать продукты, их рекомендуется нарезать на небольшие кусочки. Погружная часть прибора выполнена из нержавеющей стали, которая не вступает в реакцию с водой, кислотами, сахаром и другими компонентами продуктов, а также не выделяет вредные вещества. При соблюдении правил эксплуатации и регулярном уходе срок службы рабочих элементов блендера будет очень длительным.

Отзывы о товаре Блендер погружной Smeg HBF11CREU кремовый




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Smeg
Тип товара
Блендер
Страна производитель
Китай
Описание
Погружной ручной блендер выполнен в стиле ретро. Его можно использовать для смешивания жидкостей и пищевых продуктов, приготовления пюре. В сочетании с аксессуарами (приобретаются отдельно) он может измельчать мясо, сыр, хлеб, овощи и фрукты, а также взбивать. Ножи с системой FlowBlend, изготовленные из нержавеющей стали, одинаково хорошо работают как с мягкой, так и с достаточно плотной консистенцией. Для смешивания продуктов можно использовать специальный стакан (не входит в комплектацию) или любую другую емкость подходящей глубины. Время непрерывной работы не должно превышать 30 секунд. Эргономичная пластиковая рукоятка не скользит в руке. Регулировка скорости вращения производится при помощи специального переключателя, размещенного на ручке прибора. Кроме обычных скоростных режимов имеется функция «Turbo», благодаря которой измельчение и смешивание занимает всего несколько секунд. Режим подходит для приготовления соусов и пюре. Перед тем как измельчать продукты, их рекомендуется нарезать на небольшие кусочки. Погружная часть прибора выполнена из нержавеющей стали, которая не вступает в реакцию с водой, кислотами, сахаром и другими компонентами продуктов, а также не выделяет вредные вещества. При соблюдении правил эксплуатации и регулярном уходе срок службы рабочих элементов блендера будет очень длительным.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Блендер погружной Smeg HBF11CREU кремовый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...