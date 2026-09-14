Блендер настольный Smeg PBF01PBEU пастельный синий
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Характеристики
Описание товара Блендер настольный Smeg PBF01PBEU пастельный синий
Блендер Smeg — это надежный кухонный помощник, воплощающий в себе стиль и высокую производительность. Эта модель, выполненная в благородном голубом цвете, станет ярким акцентом в вашей кухне. Вес устройства составляет всего 1,8 кг, что делает его удобным в использовании и хранении. Блендер оснащен мощным мотором на 300 Вт, который обеспечивает максимальную скорость вращения до 24000 оборотов в минуту. Это позволяет быстро и эффективно смешивать, измельчать и взбивать ингредиенты для самых разнообразных блюд. Ножи из нержавеющей стали гарантируют долгосрочную эксплуатацию и идеальную обработку продуктов. Блендер предлагает 2 режима скорости, что дает возможность выбрать оптимальный режим для каждого блюда. Кувшин объемом 0,6 литра выполнен из пластика, что делает его легким и простым в уходе. Длина сетевого шнура составляет 2 метра, что обеспечивает удобство установки устройства на вашей кухне. Произведенный в Китае, под брендом Smeg, этот стационарный блендер сочетает в себе итальянский дизайн и высокие стандарты качества, обеспечивая отличные результаты на протяжении многих лет.
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Теги товара: мини-блендеры для детского питания
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Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, недорогие, мощные, 800 вт, 1000 вт, 1200 вт, 1500 вт, для молочных коктейлей, для мяса, для льда, со стеклянной чашей, блендеры-мясорубки 2 в 1
Теги товара: мини-блендеры для детского питания
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