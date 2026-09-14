Блендер настольный Smeg PBF01RDEU красный
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Характеристики
Описание товара Блендер настольный Smeg PBF01RDEU красный
Блендер Smeg — это высококачественное устройство, которое сочетает в себе стильный дизайн и практичность. Этот стационарный блендер выполнен в ярком красном цвете, который привнесет яркость и акцент в вашу кухню. При весе всего 1,8 кг, он легкий, но достаточно мощный, благодаря мощности 300 Вт. Вы можете выбрать между двумя скоростями или режимами, чтобы оптимально справиться с любыми задачами. Острота и долговечность режущих ножей гарантируется использованием нержавеющей стали, что позволяет блендеру эффективно справляться даже с твердыми ингредиентами. Измельчитель оснащен пластиковой чашей объемом 0,6 литра, что делает его идеальным для приготовления коктейлей, соусов и других блюд в небольших количествах. Максимальная скорость вращения 24000 об/мин обеспечивает быстрое и качественное измельчение. Длина сетевого шнура составляет 2 метра, что обеспечивает удобство в использовании, позволяя свободно разместить блендер на кухне. Произведенный в Китае, блендер Smeg отличается качеством сборки и надежностью, присущей продукции этого известного бренда. Отличный выбор для тех, кто ценит стиль, функциональность и удобство!
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Теги товара: мини-блендеры для детского питания
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Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, недорогие, мощные, 800 вт, 1000 вт, 1200 вт, 1500 вт, для молочных коктейлей, для мяса, для льда, со стеклянной чашей, блендеры-мясорубки 2 в 1
Теги товара: мини-блендеры для детского питания
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