Блендер погружной Braun MQ9185XLI серебристый, 1200 Вт, плавная регулировка

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Характеристики
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1200
Цвет
серебристый, черный
Объем кувшина, л
0.5
Объем измельчителя, л
2
Количество скоростей / режимов
3
Максимальная скорость вращения, об/мин
13300
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 470 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 740108
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Блендер Braun MQ9185XLI с прорезиненной рукояткой прочно и комфортно удерживается в руках. Благодаря технологии ActiveBlade ножи перемещаются вверх и вниз, что увеличивает производительность переработки. В зависимости от плотности и твердости продуктов можно регулировать скоростной режим из 3 доступных положений. Кнопки со световой индикацией обеспечивают простое управление.
Блендер Braun MQ9185XLI оснащен кухонным комбайном с чашей емкостью 2 л, компактным измельчителем с емкостью 0.5 л, дисками для терки, шинковки и нарезки продуктов, насадкой для замешивания теста, венчиком для взбивания, мерным стаканом на 600 мл с крышкой. Погружная часть, лезвия и насадки изготовлены из нержавеющей стали, что гарантирует стойкость к повреждениям и коррозии. Технологии блокировки и защиты от перегрузки повышают безопасность в эксплуатации блендера.
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Цвет
серебристый, черный
Объем кувшина, л
0.5
Объем измельчителя, л
2
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Количество скоростей / режимов
3
Максимальная скорость вращения, об/мин
13300
Функции и особенности
импульсный режим
Страна производитель
Китай
Описание
Блендер Braun MQ9185XLI с прорезиненной рукояткой прочно и комфортно удерживается в руках. Благодаря технологии ActiveBlade ножи перемещаются вверх и вниз, что увеличивает производительность переработки. В зависимости от плотности и твердости продуктов можно регулировать скоростной режим из 3 доступных положений. Кнопки со световой индикацией обеспечивают простое управление.
Блендер Braun MQ9185XLI оснащен кухонным комбайном с чашей емкостью 2 л, компактным измельчителем с емкостью 0.5 л, дисками для терки, шинковки и нарезки продуктов, насадкой для замешивания теста, венчиком для взбивания, мерным стаканом на 600 мл с крышкой. Погружная часть, лезвия и насадки изготовлены из нержавеющей стали, что гарантирует стойкость к повреждениям и коррозии. Технологии блокировки и защиты от перегрузки повышают безопасность в эксплуатации блендера.
Блендер погружной Braun MQ9185XLI серебристый, 1200 Вт, плавная регулировка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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