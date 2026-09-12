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Блендер настольный Korting KTB 0701 INFINITY купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Блендер настольный Korting KTB 0701 INFINITY

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Блендер настольный Korting KTB 0701 INFINITY - фото 1
Блендер настольный Korting KTB 0701 INFINITY - фото 2
Блендер настольный Korting KTB 0701 INFINITY - фото 3
Блендер настольный Korting KTB 0701 INFINITY - фото 4
Блендер настольный Korting KTB 0701 INFINITY - фото 5
Блендер настольный Korting KTB 0701 INFINITY - фото 6
Блендер настольный Korting KTB 0701 INFINITY - фото 7
Блендер настольный Korting KTB 0701 INFINITY - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блендеры
  • Блендер настольный Korting KTB 0701 INFINITY - фото 1
  • Блендер настольный Korting KTB 0701 INFINITY - фото 2
  • Блендер настольный Korting KTB 0701 INFINITY - фото 3
  • Блендер настольный Korting KTB 0701 INFINITY - фото 4
  • Блендер настольный Korting KTB 0701 INFINITY - фото 5
  • Блендер настольный Korting KTB 0701 INFINITY - фото 6
  • Блендер настольный Korting KTB 0701 INFINITY - фото 7
  • Блендер настольный Korting KTB 0701 INFINITY - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 980 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 691795
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Характеристики

Бренд
Korting
Тип товара
Блендеры
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х30х24
Вес, кг.
3

Описание товара Блендер настольный Korting KTB 0701 INFINITY

Элегантный черный настольный блендер KTB 0701 Infinity — это универсальный прибор 3 в 1, который с легкостью смешивает ингредиенты, взбивает до густой пены и даже колет лед. Он оборудован двумя автопрограммами: «Смузи» и «Дробление льда», чем упрощает процесс приготовления. Технология 6 Blade Expert обеспечивает одновременное вращение шести острых лезвий в трех плоскостях, что гарантирует равномерное измельчение и смешивание. Этот блендер от компании Кертинг предлагает 35 скоростей с плавной регулировкой для достижения идеальной текстуры. Стеклянный кувшин объемом 2 литра имеет шкалу для измерения и съемное дно, что упрощает уход и мойку. Прибор обеспечивает безопасность благодаря двойной защите двигателя от перегрева и перегрузки. Добавлять ингредиенты во время работы позволяет продуманная конфигурация крышки, а LED-индикация информирует о выбранном режиме. Блендер KTB 0701 Infinity – быстрое и качественное приготовление самых разных блюд и напитков.

Отзывы о товаре Блендер настольный Korting KTB 0701 INFINITY




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Korting
Тип товара
Блендеры
Страна производитель
Китай
Описание
Элегантный черный настольный блендер KTB 0701 Infinity — это универсальный прибор 3 в 1, который с легкостью смешивает ингредиенты, взбивает до густой пены и даже колет лед. Он оборудован двумя автопрограммами: «Смузи» и «Дробление льда», чем упрощает процесс приготовления. Технология 6 Blade Expert обеспечивает одновременное вращение шести острых лезвий в трех плоскостях, что гарантирует равномерное измельчение и смешивание. Этот блендер от компании Кертинг предлагает 35 скоростей с плавной регулировкой для достижения идеальной текстуры. Стеклянный кувшин объемом 2 литра имеет шкалу для измерения и съемное дно, что упрощает уход и мойку. Прибор обеспечивает безопасность благодаря двойной защите двигателя от перегрева и перегрузки. Добавлять ингредиенты во время работы позволяет продуманная конфигурация крышки, а LED-индикация информирует о выбранном режиме. Блендер KTB 0701 Infinity – быстрое и качественное приготовление самых разных блюд и напитков.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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