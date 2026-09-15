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Блендер стационарный Panasonic MX-EX1521WTN купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Блендер стационарный Panasonic MX-EX1521WTN

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Блендер стационарный Panasonic MX-EX1521WTN - фото 1
Блендер стационарный Panasonic MX-EX1521WTN - фото 2
Блендер стационарный Panasonic MX-EX1521WTN - фото 3
Блендер стационарный Panasonic MX-EX1521WTN - фото 4
Блендер стационарный Panasonic MX-EX1521WTN - фото 5
Блендер стационарный Panasonic MX-EX1521WTN - фото 6
Блендер стационарный Panasonic MX-EX1521WTN - фото 7
Блендер стационарный Panasonic MX-EX1521WTN - фото 8
Блендер стационарный Panasonic MX-EX1521WTN - фото 9
Блендер стационарный Panasonic MX-EX1521WTN - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блендер
Тип устройства
стационарный
Мощность, Вт
450
Цвет
белый
Объем кувшина, л
1.5
Количество скоростей / режимов
2
  • Блендер стационарный Panasonic MX-EX1521WTN - фото 1
  • Блендер стационарный Panasonic MX-EX1521WTN - фото 2
  • Блендер стационарный Panasonic MX-EX1521WTN - фото 3
  • Блендер стационарный Panasonic MX-EX1521WTN - фото 4
  • Блендер стационарный Panasonic MX-EX1521WTN - фото 5
  • Блендер стационарный Panasonic MX-EX1521WTN - фото 6
  • Блендер стационарный Panasonic MX-EX1521WTN - фото 7
  • Блендер стационарный Panasonic MX-EX1521WTN - фото 8
  • Блендер стационарный Panasonic MX-EX1521WTN - фото 9
  • Блендер стационарный Panasonic MX-EX1521WTN - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 240 руб. 
Начислим 52 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 691741
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Блендер стационарный Panasonic MX-EX1521WTN
3 240 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Panasonic
Тип товара
Блендер
Тип устройства
стационарный
Мощность, Вт
450
Материал корпуса
пластик
Материал ножей
металл
Комплектация
моторный блок, документация, мельничка - 2 шт, аксессуары, упаковка
Цвет
белый
Объем кувшина, л
1.5
Количество скоростей / режимов
2
Размеры в упаковке, см
36х33х21
Вес, кг.
2.4

Описание товара Блендер стационарный Panasonic MX-EX1521WTN

Блендер Panasonic MX-EX1521 имеет простой элегантный дизайн, который подчеркнет любой интерьер кухни.

Отзывы о товаре Блендер стационарный Panasonic MX-EX1521WTN




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Panasonic
Тип товара
Блендер
Тип устройства
стационарный
Мощность, Вт
450
Материал корпуса
пластик
Материал ножей
металл
Комплектация
моторный блок, документация, мельничка - 2 шт, аксессуары, упаковка
Цвет
белый
Объем кувшина, л
1.5
Количество скоростей / режимов
2
Описание
Блендер Panasonic MX-EX1521 имеет простой элегантный дизайн, который подчеркнет любой интерьер кухни.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Блендер стационарный Panasonic MX-EX1521WTN - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 3240 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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