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Блендер стационарный Ariete 583 Positano (00C05830PAR0) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Блендер стационарный Ariete 583 Positano (00C05830PAR0)

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Блендер стационарный Ariete 583 Positano (00C05830PAR0) - фото 1
Блендер стационарный Ariete 583 Positano (00C05830PAR0) - фото 2
Блендер стационарный Ariete 583 Positano (00C05830PAR0) - фото 3
Блендер стационарный Ariete 583 Positano (00C05830PAR0) - фото 4
Блендер стационарный Ariete 583 Positano (00C05830PAR0) - фото 5
Блендер стационарный Ariete 583 Positano (00C05830PAR0) - фото 6
Блендер стационарный Ariete 583 Positano (00C05830PAR0) - фото 7
Блендер стационарный Ariete 583 Positano (00C05830PAR0) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блендер
Тип устройства
стационарный
Мощность, Вт
1000
Цвет
рисунок
Объем кувшина, л
1.5
Количество скоростей / режимов
4
  • Блендер стационарный Ariete 583 Positano (00C05830PAR0) - фото 1
  • Блендер стационарный Ariete 583 Positano (00C05830PAR0) - фото 2
  • Блендер стационарный Ariete 583 Positano (00C05830PAR0) - фото 3
  • Блендер стационарный Ariete 583 Positano (00C05830PAR0) - фото 4
  • Блендер стационарный Ariete 583 Positano (00C05830PAR0) - фото 5
  • Блендер стационарный Ariete 583 Positano (00C05830PAR0) - фото 6
  • Блендер стационарный Ariete 583 Positano (00C05830PAR0) - фото 7
  • Блендер стационарный Ariete 583 Positano (00C05830PAR0) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 850 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714014
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Характеристики

Бренд
ARIETE
Тип товара
Блендер
Тип устройства
стационарный
Мощность, Вт
1000
Материал корпуса
пластик
Материал чаши измельчителя
стекло
Материал ножей
нержавеющая сталь
Цвет
рисунок
Объем кувшина, л
1.5
Количество скоростей / режимов
4
Функции и особенности
отсек для добавления ингредиентов; прорезиненные ножки
Размеры в упаковке, см
43х23х23
Вес, кг.
4.74

Описание товара Блендер стационарный Ariete 583 Positano (00C05830PAR0)

Изысканный дизайн и передовая функциональность превратят вашу кухню в оазис красоты. Средиземноморское очарование этой линии вдохновлено уникальным и ярким стилем прекрасного острова Капри. Энергетический смузи, кремовый смузи или освежающий слаш? С блендером от Ariete со стеклянным кувшином вы можете готовить желаемый напиток каждый день, смешивая ингредиенты и равномерно их перемешивая. Стеклянный кувшин долговечен, а 4 лезвия из нержавеющей стали в сочетании с 4 доступными скоростями идеально подходят для смешивания всего, что вам нравится, даже льда с функцией Pulse. Благодаря удобному дозирующему колпачку вы также можете помещать ингредиенты прямо в кувшин блендера через отверстие в верхней части. Технология и стиль объединены в блендере, который идеально подходит для привнесения нотки утонченной элегантности на вашу кухню.

Отзывы о товаре Блендер стационарный Ariete 583 Positano (00C05830PAR0)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
ARIETE
Тип товара
Блендер
Тип устройства
стационарный
Мощность, Вт
1000
Материал корпуса
пластик
Материал чаши измельчителя
стекло
Материал ножей
нержавеющая сталь
Цвет
рисунок
Объем кувшина, л
1.5
Количество скоростей / режимов
4
Функции и особенности
отсек для добавления ингредиентов; прорезиненные ножки
Описание
Изысканный дизайн и передовая функциональность превратят вашу кухню в оазис красоты. Средиземноморское очарование этой линии вдохновлено уникальным и ярким стилем прекрасного острова Капри. Энергетический смузи, кремовый смузи или освежающий слаш? С блендером от Ariete со стеклянным кувшином вы можете готовить желаемый напиток каждый день, смешивая ингредиенты и равномерно их перемешивая. Стеклянный кувшин долговечен, а 4 лезвия из нержавеющей стали в сочетании с 4 доступными скоростями идеально подходят для смешивания всего, что вам нравится, даже льда с функцией Pulse. Благодаря удобному дозирующему колпачку вы также можете помещать ингредиенты прямо в кувшин блендера через отверстие в верхней части. Технология и стиль объединены в блендере, который идеально подходит для привнесения нотки утонченной элегантности на вашу кухню.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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