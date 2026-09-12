Блендер Panasonic MX-MG5321
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блендер
Тип устройства
стационарный
Мощность, Вт
800
Количество насадок в комплекте
3
Цвет
белый
Объем кувшина, л
2
Количество скоростей / режимов
2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 510 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 691742
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Блендер
Тип устройства
стационарный
Мощность, Вт
800
Материал корпуса
пластик
Материал чаши измельчителя
стекло
Материал ножей
металл
Количество насадок в комплекте
3
Комплектация
моторный блок, мельничка - 2 шт, аксессуары, документация, упаковка
Цвет
белый
Объем кувшина, л
2
Количество скоростей / режимов
2
Функции и особенности
импульсный режим, измельчитель
Размеры в упаковке, см
38х35х25
Вес, кг.
4.5
Описание товара Блендер Panasonic MX-MG5321
Блендер MX-MG5321 позволяет наслаждаться домашней здоровой едой, лакомствами и напитками с детьми. Благодаря прочным лезвиям и мощной циркуляции вы можете легко приготовить холодные фруктовые десерты и полезные овощные и фруктовые смузи.
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Бренд
Тип товара
Блендер
Тип устройства
стационарный
Мощность, Вт
800
Материал корпуса
пластик
Материал чаши измельчителя
стекло
Материал ножей
металл
Количество насадок в комплекте
3
Комплектация
моторный блок, мельничка - 2 шт, аксессуары, документация, упаковка
Цвет
белый
Объем кувшина, л
2
Количество скоростей / режимов
2
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Функции и особенности
импульсный режим, измельчитель
Блендер MX-MG5321 позволяет наслаждаться домашней здоровой едой, лакомствами и напитками с детьми. Благодаря прочным лезвиям и мощной циркуляции вы можете легко приготовить холодные фруктовые десерты и полезные овощные и фруктовые смузи.
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, недорогие, мощные, 1000 вт, 1200 вт, 1500 вт, для льда, мини-блендеры для детского питания
Теги товара: 800 вт, для молочных коктейлей, для мяса, со стеклянной чашей, блендеры-мясорубки 2 в 1
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, недорогие, мощные, 1000 вт, 1200 вт, 1500 вт, для льда, мини-блендеры для детского питания
Теги товара: 800 вт, для молочных коктейлей, для мяса, со стеклянной чашей, блендеры-мясорубки 2 в 1
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