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Блендер Panasonic MX-MG5321 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Блендер Panasonic MX-MG5321

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Блендер Panasonic MX-MG5321 - фото 1
Блендер Panasonic MX-MG5321 - фото 2
Блендер Panasonic MX-MG5321 - фото 3
Блендер Panasonic MX-MG5321 - фото 4
Блендер Panasonic MX-MG5321 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блендер
Тип устройства
стационарный
Мощность, Вт
800
Количество насадок в комплекте
3
Цвет
белый
Объем кувшина, л
2
Количество скоростей / режимов
2
  • Блендер Panasonic MX-MG5321 - фото 1
  • Блендер Panasonic MX-MG5321 - фото 2
  • Блендер Panasonic MX-MG5321 - фото 3
  • Блендер Panasonic MX-MG5321 - фото 4
  • Блендер Panasonic MX-MG5321 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 510 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 691742
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Характеристики

Бренд
Panasonic
Тип товара
Блендер
Тип устройства
стационарный
Мощность, Вт
800
Материал корпуса
пластик
Материал чаши измельчителя
стекло
Материал ножей
металл
Количество насадок в комплекте
3
Комплектация
моторный блок, мельничка - 2 шт, аксессуары, документация, упаковка
Цвет
белый
Объем кувшина, л
2
Количество скоростей / режимов
2
Функции и особенности
импульсный режим, измельчитель
Размеры в упаковке, см
38х35х25
Вес, кг.
4.5

Описание товара Блендер Panasonic MX-MG5321

Блендер MX-MG5321 позволяет наслаждаться домашней здоровой едой, лакомствами и напитками с детьми. Благодаря прочным лезвиям и мощной циркуляции вы можете легко приготовить холодные фруктовые десерты и полезные овощные и фруктовые смузи.

Отзывы о товаре Блендер Panasonic MX-MG5321




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Panasonic
Тип товара
Блендер
Тип устройства
стационарный
Мощность, Вт
800
Материал корпуса
пластик
Материал чаши измельчителя
стекло
Материал ножей
металл
Количество насадок в комплекте
3
Комплектация
моторный блок, мельничка - 2 шт, аксессуары, документация, упаковка
Цвет
белый
Объем кувшина, л
2
Количество скоростей / режимов
2
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Функции и особенности
импульсный режим, измельчитель
Описание
Блендер MX-MG5321 позволяет наслаждаться домашней здоровой едой, лакомствами и напитками с детьми. Благодаря прочным лезвиям и мощной циркуляции вы можете легко приготовить холодные фруктовые десерты и полезные овощные и фруктовые смузи.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Блендер Panasonic MX-MG5321 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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