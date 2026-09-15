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Блендер Zelmer ZSB4799B купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Блендер Zelmer ZSB4799B

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Блендер Zelmer ZSB4799B - фото 3
Блендер Zelmer ZSB4799B - фото 4
Блендер Zelmer ZSB4799B - фото 5
Блендер Zelmer ZSB4799B - фото 6
Блендер Zelmer ZSB4799B - фото 7
Блендер Zelmer ZSB4799B - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блендер
Тип устройства
стационарный
Мощность, Вт
1200
Количество насадок в комплекте
1
Цвет
черный
Объем кувшина, л
1.75
Количество скоростей / режимов
3
  • Блендер Zelmer ZSB4799B - фото 1
  • Блендер Zelmer ZSB4799B - фото 2
  • Блендер Zelmer ZSB4799B - фото 3
  • Блендер Zelmer ZSB4799B - фото 4
  • Блендер Zelmer ZSB4799B - фото 5
  • Блендер Zelmer ZSB4799B - фото 6
  • Блендер Zelmer ZSB4799B - фото 7
  • Блендер Zelmer ZSB4799B - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 870 руб. 
Начислим 78 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 501153
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Блендер Zelmer ZSB4799B
4 870 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Zelmer
Тип товара
Блендер
Тип устройства
стационарный
Мощность, Вт
1200
Материал корпуса
пластик
Материал чаши измельчителя
стекло
Материал ножей
нержавеющая сталь
Количество насадок в комплекте
1
Комплектация
блендер, мерный стакан, документация
Цвет
черный
Объем кувшина, л
1.75
Количество скоростей / режимов
3
Функции и особенности
Регулировка скорости · 3 функции: Турбо, колка льда и смузи. · 6 лезвий из нержавеющей стали · Съемные лезвия для легкой очистки · Противоскользящие ножки
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х26х18
Вес, кг.
4.92

Описание товара Блендер Zelmer ZSB4799B

Стационарный блендер Zelmer ZSB4799B оборудован двигателем мощностью 1200 Вт и стеклянной емкостью объемом 1.75 л, оснащенной крышкой. О тщательном измельчении твердых ингредиентов позаботится импульсный режим. Прибор выполнен в черном корпусе с нескользящими прорезиненными ножками на основании.

Отзывы о товаре Блендер Zelmer ZSB4799B




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Zelmer
Тип товара
Блендер
Тип устройства
стационарный
Мощность, Вт
1200
Материал корпуса
пластик
Материал чаши измельчителя
стекло
Материал ножей
нержавеющая сталь
Количество насадок в комплекте
1
Комплектация
блендер, мерный стакан, документация
Цвет
черный
Объем кувшина, л
1.75
Количество скоростей / режимов
3
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Функции и особенности
Регулировка скорости · 3 функции: Турбо, колка льда и смузи. · 6 лезвий из нержавеющей стали · Съемные лезвия для легкой очистки · Противоскользящие ножки
Страна производитель
Китай
Описание
Стационарный блендер Zelmer ZSB4799B оборудован двигателем мощностью 1200 Вт и стеклянной емкостью объемом 1.75 л, оснащенной крышкой. О тщательном измельчении твердых ингредиентов позаботится импульсный режим. Прибор выполнен в черном корпусе с нескользящими прорезиненными ножками на основании.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Блендер Zelmer ZSB4799B - по цене 4870 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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