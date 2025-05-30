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Блендер стационарный Bosch MMB2111T, 450 Вт. серебристый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Блендер стационарный Bosch MMB2111T, 450 Вт. серебристый

5 Отзывы
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Блендер стационарный Bosch MMB2111T, 450 Вт. серебристый - фото 1
Блендер стационарный Bosch MMB2111T, 450 Вт. серебристый - фото 2
Блендер стационарный Bosch MMB2111T, 450 Вт. серебристый - фото 3
Блендер стационарный Bosch MMB2111T, 450 Вт. серебристый - фото 4
Блендер стационарный Bosch MMB2111T, 450 Вт. серебристый - фото 5
Блендер стационарный Bosch MMB2111T, 450 Вт. серебристый - фото 6
Блендер стационарный Bosch MMB2111T, 450 Вт. серебристый - фото 7
Блендер стационарный Bosch MMB2111T, 450 Вт. серебристый - фото 8
Блендер стационарный Bosch MMB2111T, 450 Вт. серебристый - фото 9
Блендер стационарный Bosch MMB2111T, 450 Вт. серебристый - фото 10
Блендер стационарный Bosch MMB2111T, 450 Вт. серебристый - фото 11
Блендер стационарный Bosch MMB2111T, 450 Вт. серебристый - фото 12
Блендер стационарный Bosch MMB2111T, 450 Вт. серебристый - фото 13
Блендер стационарный Bosch MMB2111T, 450 Вт. серебристый - фото 14
Блендер стационарный Bosch MMB2111T, 450 Вт. серебристый - фото 15
Блендер стационарный Bosch MMB2111T, 450 Вт. серебристый - фото 16
Блендер стационарный Bosch MMB2111T, 450 Вт. серебристый - фото 17
Блендер стационарный Bosch MMB2111T, 450 Вт. серебристый - фото 18
Блендер стационарный Bosch MMB2111T, 450 Вт. серебристый - фото 19
Блендер стационарный Bosch MMB2111T, 450 Вт. серебристый - фото 20
Блендер стационарный Bosch MMB2111T, 450 Вт. серебристый - фото 21
Блендер стационарный Bosch MMB2111T, 450 Вт. серебристый - фото 22
Блендер стационарный Bosch MMB2111T, 450 Вт. серебристый - фото 23
Блендер стационарный Bosch MMB2111T, 450 Вт. серебристый - фото 24
Блендер стационарный Bosch MMB2111T, 450 Вт. серебристый - фото 25
Блендер стационарный Bosch MMB2111T, 450 Вт. серебристый - фото 26
Блендер стационарный Bosch MMB2111T, 450 Вт. серебристый - фото 27
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блендер
Тип устройства
стационарный
Мощность, Вт
450
Количество насадок в комплекте
1
Цвет
серебристый
Объем кувшина, л
0.65
Объем измельчителя, л
0.65
Количество скоростей / режимов
1
Максимальная скорость вращения, об/мин
40000
  • Блендер стационарный Bosch MMB2111T, 450 Вт. серебристый - фото 1
  • Блендер стационарный Bosch MMB2111T, 450 Вт. серебристый - фото 2
  • Блендер стационарный Bosch MMB2111T, 450 Вт. серебристый - фото 3
  • Блендер стационарный Bosch MMB2111T, 450 Вт. серебристый - фото 4
  • Блендер стационарный Bosch MMB2111T, 450 Вт. серебристый - фото 5
  • Блендер стационарный Bosch MMB2111T, 450 Вт. серебристый - фото 6
  • Блендер стационарный Bosch MMB2111T, 450 Вт. серебристый - фото 7
  • Блендер стационарный Bosch MMB2111T, 450 Вт. серебристый - фото 8
  • Блендер стационарный Bosch MMB2111T, 450 Вт. серебристый - фото 9
  • Блендер стационарный Bosch MMB2111T, 450 Вт. серебристый - фото 10
  • Блендер стационарный Bosch MMB2111T, 450 Вт. серебристый - фото 11
  • Блендер стационарный Bosch MMB2111T, 450 Вт. серебристый - фото 12
  • Блендер стационарный Bosch MMB2111T, 450 Вт. серебристый - фото 13
  • Блендер стационарный Bosch MMB2111T, 450 Вт. серебристый - фото 14
  • Блендер стационарный Bosch MMB2111T, 450 Вт. серебристый - фото 15
  • Блендер стационарный Bosch MMB2111T, 450 Вт. серебристый - фото 16
  • Блендер стационарный Bosch MMB2111T, 450 Вт. серебристый - фото 17
  • Блендер стационарный Bosch MMB2111T, 450 Вт. серебристый - фото 18
  • Блендер стационарный Bosch MMB2111T, 450 Вт. серебристый - фото 19
  • Блендер стационарный Bosch MMB2111T, 450 Вт. серебристый - фото 20
  • Блендер стационарный Bosch MMB2111T, 450 Вт. серебристый - фото 21
  • Блендер стационарный Bosch MMB2111T, 450 Вт. серебристый - фото 22
  • Блендер стационарный Bosch MMB2111T, 450 Вт. серебристый - фото 23
  • Блендер стационарный Bosch MMB2111T, 450 Вт. серебристый - фото 24
  • Блендер стационарный Bosch MMB2111T, 450 Вт. серебристый - фото 25
  • Блендер стационарный Bosch MMB2111T, 450 Вт. серебристый - фото 26
  • Блендер стационарный Bosch MMB2111T, 450 Вт. серебристый - фото 27
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-30%
5 450 руб.  7 740 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 571524
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Характеристики

Бренд
BOSCH
Тип товара
Блендер
Тип устройства
стационарный
Мощность, Вт
450
Материал корпуса
пластик
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
1
Количество насадок в комплекте
1
Комплектация
блендер, дорожная бутылка, инструкция, упаковка
Цвет
серебристый
Объем кувшина, л
0.65
Объем измельчителя, л
0.65
Количество скоростей / режимов
1
Максимальная скорость вращения, об/мин
40000
Функции и особенности
колка льда
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х32х18
Вес, кг.
1.52

Описание товара Блендер стационарный Bosch MMB2111T, 450 Вт. серебристый

Идеальные смузи без кусочков теперь легко готовить - благодаря оптимизированному взаимодействию двигателя, лезвий и ускорителей потока в кувшине. Вы получите быстрое и легкое приготовление смузи с системой ProPerformance, даже со льдом или твердыми ингредиентами, такими как замороженные фрукты. Готовьте смузи прямо в бутылочке ToGo с защитой от протечек: наслаждайтесь смузи на ходу легко и без забот. Экономьте время, смешивая смузи прямо в бутылочке ToGo без повторного наполнения или использования адаптера. Безопасность гарантируется защитой от протечек SafeLock - уникальным механизмом, который предотвращает случайное открытие и затопление привода. Кроме того, крышка бутылки ToGo герметична. Быстрая, простая и надежная фиксация бутылки на моторном блоке. Детали можно мыть в посудомоечной машине для большего удобства. Комфорт на всех этапах использования. Благодаря twist-in механизму, фиксация бутылки ToGo максимально проста - просто поверните ее до щелчка на моторном блоке. Очистка также удобна и быстра благодаря деталям, которые можно мыть в посудомоечной машине. Съемные лезвия для еще большего комфорта. Качественная сборка на собственной фабрике Bosch: долговечность, надежная конструкция и высококачественные материалы.



Теги товара: для льда

Отзывы о товаре Блендер стационарный Bosch MMB2111T, 450 Вт. серебристый

Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Елена М.

Достоинства:


Комментарий:
Клевый
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Inna I.

Достоинства:


Комментарий:
Очень классная штука! Компактная, быстро собирается и разбирается! Удобно мыть ! А самое главное, что есть бутылка, которую можно брать с собой !!!
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Гирей И.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный блендер даже дети справляются легко. Очень легко моется. И готовая бутылочка вообще огонь. Спокойно крошит лед. Обязательно добавляете воду или молоко. Мин 40% от объема бутылки
Источник: Яндекс Маркет
18.05.2025
Андрей Л.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный и минималистычный блендер, ничего лишнего. Места занимает мало и свое дело делает исправно
Источник: Яндекс Маркет
02.02.2025
Дмитрий Р.

Достоинства:


Комментарий:
понравился, быстро и удобно



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
BOSCH
Тип товара
Блендер
Тип устройства
стационарный
Мощность, Вт
450
Материал корпуса
пластик
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
1
Количество насадок в комплекте
1
Комплектация
блендер, дорожная бутылка, инструкция, упаковка
Цвет
серебристый
Объем кувшина, л
0.65
Развернуть
Объем измельчителя, л
0.65
Количество скоростей / режимов
1
Максимальная скорость вращения, об/мин
40000
Функции и особенности
колка льда
Страна производитель
Китай
Описание
Идеальные смузи без кусочков теперь легко готовить - благодаря оптимизированному взаимодействию двигателя, лезвий и ускорителей потока в кувшине. Вы получите быстрое и легкое приготовление смузи с системой ProPerformance, даже со льдом или твердыми ингредиентами, такими как замороженные фрукты. Готовьте смузи прямо в бутылочке ToGo с защитой от протечек: наслаждайтесь смузи на ходу легко и без забот. Экономьте время, смешивая смузи прямо в бутылочке ToGo без повторного наполнения или использования адаптера. Безопасность гарантируется защитой от протечек SafeLock - уникальным механизмом, который предотвращает случайное открытие и затопление привода. Кроме того, крышка бутылки ToGo герметична. Быстрая, простая и надежная фиксация бутылки на моторном блоке. Детали можно мыть в посудомоечной машине для большего удобства. Комфорт на всех этапах использования. Благодаря twist-in механизму, фиксация бутылки ToGo максимально проста - просто поверните ее до щелчка на моторном блоке. Очистка также удобна и быстра благодаря деталям, которые можно мыть в посудомоечной машине. Съемные лезвия для еще большего комфорта. Качественная сборка на собственной фабрике Bosch: долговечность, надежная конструкция и высококачественные материалы.


Теги товара: для льда
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Елена М.

Достоинства:


Комментарий:
Клевый
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Inna I.

Достоинства:


Комментарий:
Очень классная штука! Компактная, быстро собирается и разбирается! Удобно мыть ! А самое главное, что есть бутылка, которую можно брать с собой !!!
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Гирей И.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный блендер даже дети справляются легко. Очень легко моется. И готовая бутылочка вообще огонь. Спокойно крошит лед. Обязательно добавляете воду или молоко. Мин 40% от объема бутылки
Источник: Яндекс Маркет
18.05.2025
Андрей Л.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный и минималистычный блендер, ничего лишнего. Места занимает мало и свое дело делает исправно
Источник: Яндекс Маркет
02.02.2025
Дмитрий Р.

Достоинства:


Комментарий:
понравился, быстро и удобно


Блендер стационарный Bosch MMB2111T, 450 Вт. серебристый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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