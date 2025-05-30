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Характеристики
Тип товара
Блендер
Тип устройства
стационарный
Мощность, Вт
450
Количество насадок в комплекте
1
Цвет
серебристый
Объем кувшина, л
0.65
Объем измельчителя, л
0.65
Количество скоростей / режимов
1
Максимальная скорость вращения, об/мин
40000
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-30%
5 450 руб.
7 740
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 571524
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Описание товара Блендер стационарный Bosch MMB2111T, 450 Вт. серебристый
Идеальные смузи без кусочков теперь легко готовить - благодаря оптимизированному взаимодействию двигателя, лезвий и ускорителей потока в кувшине. Вы получите быстрое и легкое приготовление смузи с системой ProPerformance, даже со льдом или твердыми ингредиентами, такими как замороженные фрукты. Готовьте смузи прямо в бутылочке ToGo с защитой от протечек: наслаждайтесь смузи на ходу легко и без забот. Экономьте время, смешивая смузи прямо в бутылочке ToGo без повторного наполнения или использования адаптера. Безопасность гарантируется защитой от протечек SafeLock - уникальным механизмом, который предотвращает случайное открытие и затопление привода. Кроме того, крышка бутылки ToGo герметична. Быстрая, простая и надежная фиксация бутылки на моторном блоке. Детали можно мыть в посудомоечной машине для большего удобства. Комфорт на всех этапах использования. Благодаря twist-in механизму, фиксация бутылки ToGo максимально проста - просто поверните ее до щелчка на моторном блоке. Очистка также удобна и быстра благодаря деталям, которые можно мыть в посудомоечной машине. Съемные лезвия для еще большего комфорта. Качественная сборка на собственной фабрике Bosch: долговечность, надежная конструкция и высококачественные материалы.
Идеальные смузи без кусочков теперь легко готовить - благодаря оптимизированному взаимодействию двигателя, лезвий и ускорителей потока в кувшине. Вы получите быстрое и легкое приготовление смузи с системой ProPerformance, даже со льдом или твердыми ингредиентами, такими как замороженные фрукты. Готовьте смузи прямо в бутылочке ToGo с защитой от протечек: наслаждайтесь смузи на ходу легко и без забот. Экономьте время, смешивая смузи прямо в бутылочке ToGo без повторного наполнения или использования адаптера. Безопасность гарантируется защитой от протечек SafeLock - уникальным механизмом, который предотвращает случайное открытие и затопление привода. Кроме того, крышка бутылки ToGo герметична. Быстрая, простая и надежная фиксация бутылки на моторном блоке. Детали можно мыть в посудомоечной машине для большего удобства. Комфорт на всех этапах использования. Благодаря twist-in механизму, фиксация бутылки ToGo максимально проста - просто поверните ее до щелчка на моторном блоке. Очистка также удобна и быстра благодаря деталям, которые можно мыть в посудомоечной машине. Съемные лезвия для еще большего комфорта. Качественная сборка на собственной фабрике Bosch: долговечность, надежная конструкция и высококачественные материалы.
Комментарий:
Очень классная штука! Компактная, быстро собирается и разбирается! Удобно мыть ! А самое главное, что есть бутылка, которую можно брать с собой !!!
Источник: Яндекс Маркет
Гирей И.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный блендер даже дети справляются легко. Очень легко моется. И готовая бутылочка вообще огонь. Спокойно крошит лед. Обязательно добавляете воду или молоко. Мин 40% от объема бутылки
Источник: Яндекс Маркет
Андрей Л.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный и минималистычный блендер, ничего лишнего. Места занимает мало и свое дело делает исправно
Источник: Яндекс Маркет
Дмитрий Р.
Достоинства:
Комментарий:
понравился, быстро и удобно
Блендер стационарный Bosch MMB2111T, 450 Вт. серебристый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Блендер стационарный Bosch MMB2111T, 450 Вт. серебристый
Достоинства:
Комментарий:
Клевый
Достоинства:
Комментарий:
Очень классная штука! Компактная, быстро собирается и разбирается! Удобно мыть ! А самое главное, что есть бутылка, которую можно брать с собой !!!
Достоинства:
Комментарий:
Отличный блендер даже дети справляются легко. Очень легко моется. И готовая бутылочка вообще огонь. Спокойно крошит лед. Обязательно добавляете воду или молоко. Мин 40% от объема бутылки
Достоинства:
Комментарий:
Отличный и минималистычный блендер, ничего лишнего. Места занимает мало и свое дело делает исправно
Достоинства:
Комментарий:
понравился, быстро и удобно