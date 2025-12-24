Блендер стационарный Bosch MMB2111S, 450 Вт, серый
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блендер
Тип устройства
стационарный
Мощность, Вт
450
Количество насадок в комплекте
1
Цвет
серый
Объем кувшина, л
0.6
Объем измельчителя, л
0.6
Количество скоростей / режимов
1
Максимальная скорость вращения, об/мин
40000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-31%5 710 руб. 8 280 руб.
В наличии
Код товара: 586203
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
5 710 руб. -31%
8 280 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Блендер
Тип устройства
стационарный
Мощность, Вт
450
Материал корпуса
пластик
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
0.8
Количество насадок в комплекте
1
Комплектация
блок двигателя, ножевая вставка To-Go, прокладка, крышка с уплотнителем и закрываемым отверстием для питья, стакан To-Go 0.65 л, документация, упаковка
Цвет
серый
Объем кувшина, л
0.6
Объем измельчителя, л
0.6
Количество скоростей / режимов
1
Максимальная скорость вращения, об/мин
40000
Функции и особенности
колка льда
Страна производитель
Словения
Размеры в упаковке, см
33х32х18
Вес, кг.
4.2
Описание товара Блендер стационарный Bosch MMB2111S, 450 Вт, серый
Стационарный, для смузи, мощность 450 Вт, количество скоростей 1, объем чаши 0.6 л, материал чаши пластик.
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Теги товара: для льда, мини-блендеры для детского питания
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Бренд
Тип товара
Блендер
Тип устройства
стационарный
Мощность, Вт
450
Материал корпуса
пластик
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
0.8
Количество насадок в комплекте
1
Комплектация
блок двигателя, ножевая вставка To-Go, прокладка, крышка с уплотнителем и закрываемым отверстием для питья, стакан To-Go 0.65 л, документация, упаковка
Цвет
серый
Объем кувшина, л
0.6
Развернуть
Объем измельчителя, л
0.6
Количество скоростей / режимов
1
Максимальная скорость вращения, об/мин
40000
Функции и особенности
колка льда
Страна производитель
Словения
Стационарный, для смузи, мощность 450 Вт, количество скоростей 1, объем чаши 0.6 л, материал чаши пластик.
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, недорогие, мощные, 800 вт, 1000 вт, 1200 вт, 1500 вт, для молочных коктейлей, для мяса, со стеклянной чашей, блендеры-мясорубки 2 в 1
Теги товара: для льда, мини-блендеры для детского питания
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, недорогие, мощные, 800 вт, 1000 вт, 1200 вт, 1500 вт, для молочных коктейлей, для мяса, со стеклянной чашей, блендеры-мясорубки 2 в 1
Теги товара: для льда, мини-блендеры для детского питания
Достоинства:
Комментарий:
хороший качественный, удобно пользоваться, но надо быть аккуратным при установке чаши, иначе можно повредить штырь, он пластмассовый
Достоинства:
Комментарий:
Отличный блендер, но оказалась не такой необходимой вещью на моей кухне, так что если он такой нужен могу отдать его за 5000₽
Купить Блендер стационарный Bosch MMB2111S, 450 Вт, серый - по цене 5710 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Блендер стационарный Bosch MMB2111S, 450 Вт, серый
Достоинства:
Комментарий:
хороший качественный, удобно пользоваться, но надо быть аккуратным при установке чаши, иначе можно повредить штырь, он пластмассовый
Достоинства:
Комментарий:
Отличный блендер, но оказалась не такой необходимой вещью на моей кухне, так что если он такой нужен могу отдать его за 5000₽