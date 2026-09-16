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Блендер погружной Bosch MSM4W421 белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Блендер погружной Bosch MSM4W421 белый

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Блендер погружной Bosch MSM4W421 белый - фото 1
Блендер погружной Bosch MSM4W421 белый - фото 2
Блендер погружной Bosch MSM4W421 белый - фото 3
Блендер погружной Bosch MSM4W421 белый - фото 4
Блендер погружной Bosch MSM4W421 белый - фото 5
Блендер погружной Bosch MSM4W421 белый - фото 6
Блендер погружной Bosch MSM4W421 белый - фото 7
Блендер погружной Bosch MSM4W421 белый - фото 8
Блендер погружной Bosch MSM4W421 белый - фото 9
Блендер погружной Bosch MSM4W421 белый - фото 10
Блендер погружной Bosch MSM4W421 белый - фото 11
Блендер погружной Bosch MSM4W421 белый - фото 12
Блендер погружной Bosch MSM4W421 белый - фото 13
Блендер погружной Bosch MSM4W421 белый - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
800
Цвет
белый
Вакуумная функция
да
Объем кувшина, л
0.5
  • Блендер погружной Bosch MSM4W421 белый - фото 1
  • Блендер погружной Bosch MSM4W421 белый - фото 2
  • Блендер погружной Bosch MSM4W421 белый - фото 3
  • Блендер погружной Bosch MSM4W421 белый - фото 4
  • Блендер погружной Bosch MSM4W421 белый - фото 5
  • Блендер погружной Bosch MSM4W421 белый - фото 6
  • Блендер погружной Bosch MSM4W421 белый - фото 7
  • Блендер погружной Bosch MSM4W421 белый - фото 8
  • Блендер погружной Bosch MSM4W421 белый - фото 9
  • Блендер погружной Bosch MSM4W421 белый - фото 10
  • Блендер погружной Bosch MSM4W421 белый - фото 11
  • Блендер погружной Bosch MSM4W421 белый - фото 12
  • Блендер погружной Bosch MSM4W421 белый - фото 13
  • Блендер погружной Bosch MSM4W421 белый - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 730 руб. 
Начислим 92 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 703325
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Блендер погружной Bosch MSM4W421 белый
5 730 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BOSCH
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
800
Материал корпуса
пластик
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
металл
Длина сетевого шнура
1.4
Комплектация
блендер, мерный стакан, насадки, инструкция, документация
Цвет
белый
Вакуумная функция
да
Объем кувшина, л
0.5
Функции и особенности
плавная регулировка скорости
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х20х14
Вес, кг.
1

Описание товара Блендер погружной Bosch MSM4W421 белый

Погружной блендер BOSCH MSM4W421 из серии ErgoMaster с измельчителем, венчиком и мерным стаканом. Легкий и эргономичный корпус подходит для работы как правой, так и левой рукой. Блендер обладает мощностью 800 Вт и возможностью плавной регулировки скорости, что позволяет взбивать, измельчать и смешивать различные продукты. Дополнительные аксессуары блендера можно мыть в посудомоечной машине.

Отзывы о товаре Блендер погружной Bosch MSM4W421 белый




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Характеристики
Бренд
BOSCH
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
800
Материал корпуса
пластик
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
металл
Длина сетевого шнура
1.4
Комплектация
блендер, мерный стакан, насадки, инструкция, документация
Цвет
белый
Вакуумная функция
да
Объем кувшина, л
0.5
Развернуть
Функции и особенности
плавная регулировка скорости
Страна производитель
Китай
Описание
Погружной блендер BOSCH MSM4W421 из серии ErgoMaster с измельчителем, венчиком и мерным стаканом. Легкий и эргономичный корпус подходит для работы как правой, так и левой рукой. Блендер обладает мощностью 800 Вт и возможностью плавной регулировки скорости, что позволяет взбивать, измельчать и смешивать различные продукты. Дополнительные аксессуары блендера можно мыть в посудомоечной машине.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Блендер погружной Bosch MSM4W421 белый - этот товар вы можете купить по цене 5730 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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