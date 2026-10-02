Блендер Zelmer ZSB4799 INOX
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Блендер
Тип устройства
стационарный
Мощность, Вт
1200
Количество насадок в комплекте
1
Цвет
серебристый
Вакуумная функция
нет
Объем кувшина, л
1.75
Количество скоростей / режимов
2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 500 руб.
В наличии
Код товара: 411035
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
4 500 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Блендер
Тип устройства
стационарный
Мощность, Вт
1200
Материал корпуса
металл
Материал чаши измельчителя
стекло
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
1.2
Количество насадок в комплекте
1
Комплектация
блендер, кувшин, насадка-измельчитель
Цвет
серебристый
Вакуумная функция
нет
Объем кувшина, л
1.75
Количество скоростей / режимов
2
Функции и особенности
Импульсный режимТурборежим
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х29х22
Вес, кг.
4.8
Описание товара Блендер Zelmer ZSB4799 INOX
Плавная регулировка скорости. Импульсный режим. Предустановленные программы: смузи, колка льда. Основная чаша из стекла.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Блендер
Тип устройства
стационарный
Мощность, Вт
1200
Материал корпуса
металл
Материал чаши измельчителя
стекло
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
1.2
Количество насадок в комплекте
1
Комплектация
блендер, кувшин, насадка-измельчитель
Цвет
серебристый
Вакуумная функция
нет
Развернуть
Объем кувшина, л
1.75
Количество скоростей / режимов
2
Функции и особенности
Импульсный режимТурборежим
Страна производитель
Китай
Плавная регулировка скорости. Импульсный режим. Предустановленные программы: смузи, колка льда. Основная чаша из стекла.
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, недорогие, мощные, 800 вт, 1000 вт, 1500 вт, для молочных коктейлей, для льда, мини-блендеры для детского питания
Теги товара: 1200 вт, для мяса, со стеклянной чашей, блендеры-мясорубки 2 в 1
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, недорогие, мощные, 800 вт, 1000 вт, 1500 вт, для молочных коктейлей, для льда, мини-блендеры для детского питания
Теги товара: 1200 вт, для мяса, со стеклянной чашей, блендеры-мясорубки 2 в 1
Блендер Zelmer ZSB4799 INOX - по цене 4500 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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