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Блендер Zelmer ZSB4799 INOX купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Блендер Zelmer ZSB4799 INOX

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Блендер Zelmer ZSB4799 INOX - фото 1
Блендер Zelmer ZSB4799 INOX - фото 2
Блендер Zelmer ZSB4799 INOX - фото 3
Блендер Zelmer ZSB4799 INOX - фото 4
Блендер Zelmer ZSB4799 INOX - фото 5
Блендер Zelmer ZSB4799 INOX - фото 6
Блендер Zelmer ZSB4799 INOX - фото 7
Блендер Zelmer ZSB4799 INOX - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блендер
Тип устройства
стационарный
Мощность, Вт
1200
Количество насадок в комплекте
1
Цвет
серебристый
Вакуумная функция
нет
Объем кувшина, л
1.75
Количество скоростей / режимов
2
  • Блендер Zelmer ZSB4799 INOX - фото 1
  • Блендер Zelmer ZSB4799 INOX - фото 2
  • Блендер Zelmer ZSB4799 INOX - фото 3
  • Блендер Zelmer ZSB4799 INOX - фото 4
  • Блендер Zelmer ZSB4799 INOX - фото 5
  • Блендер Zelmer ZSB4799 INOX - фото 6
  • Блендер Zelmer ZSB4799 INOX - фото 7
  • Блендер Zelmer ZSB4799 INOX - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 500 руб. 
Начислим 72 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 411035
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Блендер Zelmer ZSB4799 INOX
4 500 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Zelmer
Тип товара
Блендер
Тип устройства
стационарный
Мощность, Вт
1200
Материал корпуса
металл
Материал чаши измельчителя
стекло
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
1.2
Количество насадок в комплекте
1
Комплектация
блендер, кувшин, насадка-измельчитель
Цвет
серебристый
Вакуумная функция
нет
Объем кувшина, л
1.75
Количество скоростей / режимов
2
Функции и особенности
Импульсный режимТурборежим
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х29х22
Вес, кг.
4.8

Описание товара Блендер Zelmer ZSB4799 INOX

Плавная регулировка скорости. Импульсный режим. Предустановленные программы: смузи, колка льда. Основная чаша из стекла.

Отзывы о товаре Блендер Zelmer ZSB4799 INOX




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Характеристики
Бренд
Zelmer
Тип товара
Блендер
Тип устройства
стационарный
Мощность, Вт
1200
Материал корпуса
металл
Материал чаши измельчителя
стекло
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
1.2
Количество насадок в комплекте
1
Комплектация
блендер, кувшин, насадка-измельчитель
Цвет
серебристый
Вакуумная функция
нет
Развернуть
Объем кувшина, л
1.75
Количество скоростей / режимов
2
Функции и особенности
Импульсный режимТурборежим
Страна производитель
Китай
Описание
Плавная регулировка скорости. Импульсный режим. Предустановленные программы: смузи, колка льда. Основная чаша из стекла.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Блендер Zelmer ZSB4799 INOX - по цене 4500 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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