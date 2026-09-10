Описание товара Блендер погружной Braun MultiQuick MQ7035X

Сучасна техніка Braun MQ 7035 X BK - це незамінний сучасний кухонний гаджет, який зробить ваше життя простіше і легше. Ця модель блендера компанії BRAUN показує все якість, з якої фірма робить абсолютно всі свої вироби. Блендер Braun MQ 7035 X BK - погружной тип блендера, який допоможе вам подрібнити продукти, перебити в пюре або зробити домашній майонез. Готувати з таким помічником одне задоволення. Базові характеристики Braun MQ 7035 X BK зроблений з високоякісного металу - нержавіючої сталі, завдяки якій він не буде псується. Вага невеликий, всього 1 кг, його зручно буде тримати в руці. Потужність блендера - 1 кВт. Блендером можна управляти плавним регулюванням, легко натискаючи на кнопку біля рукояті, також швидкість блендера залежить від плавного регулювання. Така технологія управління - Smart Speed ??- коригує потужність і швидкість роботи в залежності від збивати продуктів. Особливістю даної моделі є імпульсний режим, який зможе працювати на граничній потужності і в два рази швидше. Також Braun MQ 7035 X BK застосовує інноваційну технологію Active Blade. Присутній також захист від дітей і турбо режим. Комплектація Купити Braun MQ 7035 X BK ви зможете за доступну ціну, більш того, в поставку блендера включені: стакан на 600 мл, такі насадки як міні-подрібнювач на 500 мл, віночок для збивання і насадка для пюре, мірний стакан з пропорціями, інструкція і гарантійний талон. Насадка для колки льоду в цій моделі відсутня. З блендером Braun MQ 7035 X BK ви швидко і легко впораєтеся з витратними за часом кухонними завданнями і порадуєте всю сім'ю.